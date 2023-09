Waarom Trumps Space Force niet zo'n gek idee was: ‘Het ruimterecht is hopeloos verouderd’

Veel landen willen weer naar de maan en dromen soms zelfs over mijnbouw daar. De space race lijkt de afgelopen jaren weer volop bezig. De inzet van de nieuwe maanmissies is dit keer minder ideologisch, maar ook minder duidelijk: landen azen op zeldzame grondstoffen, economische diversificatie of zelfs militair gewin.

‘Dit succes behoort toe aan de hele mensheid”, sprak Indiaas premier Modi, nadat zijn land er vorige week als eerste in was geslaagd om een maanlander op de zuidpool van de maan te parkeren. Daarmee schaarde India zich in het elitegroepje van nu vier landen die er ooit in geslaagd zijn zo’n ‘zachte landing’ uit te voeren, waarbij het contact behouden blijft. Dat lukte eerder alleen de Sovjet-Unie, de ­Verenigde Staten en China.

De mooie woorden van Modi ten spijt inspireerde het succes in India toch ook veel nationalistisch enthousiasme. Net ­zoals dat een week eerder in Rusland het geval was geweest, toen dat een – mislukte – poging deed om als eerste op de ­zuidpool te landen.

“Het was een enorm propaganda-evenement”, vertelt Jill Stuart. Ze is oud-hoofd­redacteur van wetenschappelijk tijdschrift Space Policy en tegenwoordig onderzoeker aan de London School of Economics. Ze bleef op om het op televisie te volgen. “Het wemelde van de kinderkoren en meer van dat soort dingen, die nationalistische gevoelens moeten inspireren.”

Dat India een week later wél succes had en dat grootmoedig aan de gehele mensheid opdroeg, zal in Moskou als zeer schrale troost ervaren zijn. “Rondom dit soort gebeurtenissen wordt altijd een ­verhaal over samenwerking en over het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid verteld. Maar dat staat altijd op gespannen voet met de politieke concurrentie”, aldus Stuart.

Indiase kinderen keken op 23 augustus 2023 met een vlag, minimaan en ­minispaceshuttle naar de eerste succesvolle maanlanding van het land. Beeld ANP / EPA

De afgelopen jaren lijkt die politieke concurrentie steeds sterker te worden. Het Chinese ruimteprogramma resulteerde in 2013 voor het eerst in een geslaagde zachte landing. Dat zorgde voor enige ­zenuwachtigheid in de VS, waar het plan nu is om uiterlijk in 2025 voor het eerst sinds 1972 weer mensen op de maan te zetten. En behalve India en Rusland ­hebben ook Japan, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten maanmissies geprobeerd, of op stapel staan.

Veel van die missies eindigden in dure mislukkingen. Dus als het nu echt allemaal voor de hele mensheid is, waarom bundelt iedereen dan niet de krachten, om gezamenlijk de maan te bereiken? “Dat zou je denken”, lacht Richard de Grijs, Nederlands hoogleraar astrofysica aan Macquarie University in Australië, die sinds kort ook wetenschappelijk directeur is van het International Space Science ­Institute in Peking.

“Maar in de praktijk werkt dat toch niet. Kijk bijvoorbeeld hoe het met de ruimtestations gaat. Het ISS is van de Amerikanen, de Russen, de Canadezen en Europa. Daar mag China niet aan meedoen, dus de Chinezen gaan dan hun ­eigen ruimtestation bouwen. Daar krijgen de Indiërs dan weer geen toegang toe.”

Racen voor de eerste voet

Het heeft ook positieve aspecten, zegt De Grijs. Concurrentie betekent dat iedereen beter zijn best gaat doen. Maar als wetenschapper zou hij toch liever iets meer ­samenwerking zien.

Hij merkt de toegenomen politieke spanningen ook professioneel. Zijn onderzoeksinstituut is wetenschappelijk onafhankelijk, geopolitiek neutraal, en alle kennis die het produceert is openbaar toegankelijk. Maar het is wel in Peking ­gevestigd.

“Het probleem waar we tegenaan lopen, is dat mensen wat huiverig worden om naar China te gaan. Wij benadrukken altijd: wij doen onderzoek, wij doen niet aan technologieoverdracht. Maar het wordt moeilijker om wetenschappers uit de VS hierheen te halen, die moeten toestemming krijgen van hun baas, van hun regering en dat gebeurt niet altijd meer.”

Met de toegenomen politieke spanningen op aarde, tussen het Westen, Rusland en China, lijkt ook de ruimte steeds meer gepolitiseerd te raken. Door het spervuur aan lanceringen spreken sommige beschouwers al van een tweede space race, naar analogie van de eerste space race in de jaren vijftig en zestig, toen de Sovjet-­Unie en de VS in gevecht waren om als eerste voet op de maan te zetten.

Stuart zet kanttekeningen bij die term. In de jaren zestig was het inderdaad een race, met een duidelijk einddoel: het ­bereiken van de maan. De inzet was ook helder: ideologisch prestige, van twee concurrerende ideologische systemen.

Dit keer ziet het speelveld er rommeliger uit. Er is in ieder geval geen wetenschapswedloop. “Het bereiken van de maan is niet een kwestie van wetenschappelijk onderzoek, want we weten in principe hoe dat moet”, zegt De Grijs. “Het is meer een kwestie van het maken van heel nauwkeurige berekeningen en het goed instellen van je apparatuur.”

Dat het soms misloopt, is dus eerder een kwestie van budgetten, het opleiden van genoeg ingenieurs en een beetje geluk. “Om het helemaal goed te doen zijn er zoveel stappen die achter elkaar helemaal goed moeten gaan. Als er één ding misloopt, gaat het ook echt goed mis.”

China laat zich volgens De Grijs bovendien niet gek maken door de voortgang die andere landen maken. Het land plant zijn programma tientallen jaren vooruit en werkt gestaag toe naar bepaalde doelen.

Misschien nog wel belangrijker: de ­inzet is deze keer wat minder eenduidig. Sommige landen willen naar de maan omdat ze hopen om daar zeldzame mineralen te kunnen winnen. Ook is er een paar jaar geleden aangetoond dat er bevroren ­water op de zuidpool is – vandaar het nieuwe enthousiasme om te landen op de planeet. Als er water is, zou dat wellicht langere missies op de maan mogelijk maken. Het zou bovendien gebruikt kunnen worden om bij te tanken voor missies naar Mars.

Dan is er ook nog een heel ruimtedomein bijgekomen, dat er in de jaren zestig nog grotendeels verlaten bij lag: de banen waarin steeds meer satellieten om de aarde cirkelen, die niet alleen een spilfunctie in onze onze communicatie en onze economie vervullen, maar ook steeds meer militaire betekenis krijgen.

Toen Amerikaans president Trump in 2019 een Space Force oprichtte, als apart legeronderdeel, werd daar aanvankelijk een beetje lacherig over gedaan, en dat was ook de eerste impuls die Jill Stuart had. “Maar naar wat ik begrijp is die ­afsplitsing eigenlijk wel zinvol geweest.”

Het duidelijkste voorbeeld van het militaire belang van de ruimte levert Oekraïne, alwaar het leger afhankelijk is van de Starlink-satellieten van ondernemer Elon Musk. Dat is nog een verschil met de jaren zestig: waar het toen twee landen ­waren die met elkaar in de slag waren, zijn er nu allerlei private partijen die ook mee willen delen in de economie die zich in de ruimte heeft ontwikkeld, van satellietbedrijven tot miljardairs die ruimtevaarttoerisme ontwikkelen. Zo bezien is wat zich momenteel in de ruimte afspeelt geen race, maar eerder een soort gedrang.

Ruimterecht

De drukte in de ruimte leidt ook tot drukte in de praktijk van Frans von der Dunk, die aan de universiteit van Nebraska hoogleraar ruimterecht is, maar vanuit Leiden ook consultancyfirma Black Holes bestiert. Als je een satelliet wilt lanceren en vragen hebt over de aansprakelijkheid, kun je bij hem terecht. Hij werd ook ingehuurd door de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land ziet ruimtevaart als een vorm van economische diversificatie.

Von der Dunk: “Zij hebben daar natuurlijk in de gaten dat het op een gegeven moment afgelopen kan zijn met die olie, maar ze hebben nu wel een massa geld om te investeren in andere hightech sectoren, waarmee ze in de toekomst hun luxueuze levensstijl hopen te behouden.”

Het ruimteprogramma is ambitieus. “Van bemande ruimtevluchten tot karretjes op Mars. Maar ze hadden eigenlijk ­helemaal geen wetgeving daarover, dus mijn taak was het om die op poten te zetten, zeker voor zover dat aan het internationale recht raakt.”

De basis van dat internationale ruimterecht is het Ruimteverdrag uit 1967, dat door alle belangrijke ruimtevarende ­landen ondertekend is. Het regelt onder ­andere dat geen enkel land op aarde een deel van de ruimte of een hemellichaam kan inlijven bij zijn eigen grondgebied. De ruimte blijft gespaard van kolonialistische neigingen.

Toch merkt Von der Dunk dat het ­ruimterecht soms niet meer helemaal toereikend is om alle nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen decennia te reguleren. “Laat ik twee voorbeelden noemen. Als eerste: ruimtepuin. Dat werd in 1967 nog door niemand voorzien. Dus is niemand verplicht om zijn ruimterommel achter zich op te ruimen en dode satellieten uit de baan te nemen. Dat is nu een van de grootste problemen.”

Daarnaast wijst hij een tweede oorzaak aan: ruimtemijnbouw: “Er circuleren nu ideeën om op de maan of zelfs op Mars mineralen te winnen. Het Ruimteverdrag voorziet alleen in de onmogelijkheid om een stuk territorium te claimen. Maar ­betekent dat dan ook dat je er geen grondstoffen mag winnen?”

Een nieuw, officieel, ruimteverdrag zou ideaal zijn om zulke kwesties duidelijk op te lossen. Maar gezien de toenemende ­geopolitieke spanningen lijkt dat Von der Dunk voorlopig “geen haalbare kaart”.

Dreigt zich in de ruimte dan dus een soort Wilde Westen te ontwikkelen, waar iedereen probeert om zich snel een stuk van de taart toe te eigenen? Dat vindt hij toch ook weer te zwart-wit. Neem die ­discussie over mijnbouw. “Je mag je geen grondgebied toe-eigenen. Maar je kunt verschillend interpreteren wat de consequenties daarvan zijn.

“Er zijn mensen die zeggen dat dit ­betekent dat alleen de mensheid als ­geheel dat grondgebied met een soort ­eerlijk verdeelsysteem mag ontginnen. Er worden dan parallellen getrokken met de diepzeemijnbouw, waarvoor ook pogingen zijn gedaan om zo’n systeem op te zetten.

“Maar de Amerikanen vergelijken het eerder met de zee daarboven. Daar mag je ook niet van zeggen dat je er de baas bent, maar dat betekent niet dat je er niet mag vissen. Zolang je je maar houdt aan alle regels die daarvoor gelden, en je bijvoorbeeld geen walvissen gaat vangen.”

Het zou goed kunnen dat de grote ­spelers het, met al hun verschillen, in de praktijk de komende jaren toch eens worden over zulke basisprincipes, die dan steeds vaker in officiële documenten ­terechtkomen. Dan stolt zo’n consensus misschien wel tot wat juristen ‘internationaal gewoonterecht’ noemen.

Mijnbouw in de ruimte blijft voorlopig overigens een politieke wensdroom, denkt De Grijs. “Je kunt grondstoffen ­misschien delven, maar hoe krijg je ze dan weer op aarde?” Dat zal misschien op lange termijn mogelijk zijn, denkt hij, maar dan hebben we het niet over de komende dertig jaar. Een verversingsstation op weg naar Mars vindt hij wel realistischer.

Extreem grote telescopen

Ook De Grijs ziet bij alle toegenomen spanningen factoren die tot samenwerking blijven nopen. Hoe verder de wetenschap ­vordert, hoe duurder de apparatuur wordt die nodig is. De nieuwe generatie extreem grote telescopen die momenteel in aanbouw zijn, zijn zo groot dat ze voor een land alleen niet te bekostigen zijn.

Volgens Jill Stuart is geopolitiek in de ruimte – astropolitiek is de wetenschappelijke term die in opkomst is – net geopolitiek op aarde, maar met een belangrijk verschil: dat het de neiging heeft om extremen aan te spreken. Als het gaat over militaire activiteiten in de ruimte, zijn de debatten meer verhit dan de debatten over militaire activiteiten op aarde.

“Aan de andere kant heb je die discussies over onze gemeenschappelijke menselijke bestemming en onze toekomst als soort. En de ruimte lijkt dat soort narratieven ook echt te stimuleren.”

Maar de ruimte zal altijd ook de politiek op aarde reflecteren. “De VN vormen een goed forum om over ruimtepuin te praten en over veiligheid, maar ze hebben zelf geen ruimteprogramma. Er zal geen wereldwijd, collectief project komen. In de toekomst zullen er verschillende allianties zijn, die soms met elkaar samenwerken, maar nooit helemaal zullen samensmelten. Er zal altijd concurrentie blijven.”