Waarom Syriëstrijders vervolgd worden en vrijwilligers bij het Oekraïense leger niet

Al meer dan 70 inwoners van België gaven zich bij de Oekraïense ambassade in Brussel op om mee tegen het leger van Poetin te vechten. Ze zijn strijdlustig en ambitieus, maar lopen ze op juridisch vlak geen risico’s? Drie vragen en antwoorden.

Hoeveel Belgen vechten mee met het Oekraïense leger?

“Samen hebben we Hitler verslagen, samen zullen we ook Poetin verslaan.” Eind vorige week riep Oekraïens minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba vrijwilligers uit de hele wereld op om mee tegen het Russisch leger te strijden. De oproep bleef niet onbeantwoord: de man liet ondertussen weten dat meer dan duizend mensen uit zestien landen zich opgaven als strijdkracht. De Oekraïense ambassade in Brussel verwerkte al meer dan 70 aanmeldingen van mensen uit België; 21 vrijwilligers stonden donderdag op stand-by om naar Polen gebracht te worden, al hadden de belanghebbenden moeite om busvervoer voor hen te regelen. In de komende dagen zullen ook de andere kandidaat-soldaten ingezet worden.

Welke profielen hebben de vrijwilligers?

De kandidaat-soldaten die bij de ambassade in Brussel aankloppen, zijn geen Oekraïners die in België wonen. Die groep hoeft namelijk geen aanmeldingsprocedure te doorlopen en kan meteen vertrekken. Vladislava Litiaga, de tweede secretaris van de Oekraïense ambassade in ons land, vertelde aan De Standaard dat de vrijwilligers erg diverse profielen hebben. De meerderheid van de kandidaten zou wel uit België komen en geen enkele link met Oekraïne hebben. In verschillende Facebook-groepen waarin over toetreding tot het leger gediscussieerd wordt, blijkt dat vooral jonge mannen geïnteresseerd zijn. Velen maken al deel uit van de Belgische militaire troepen, maar twijfelen om ontslag te nemen zodat ze kunnen vechten. “In Oekraïne wil ik vanuit mijn ervaring de strijdkrachten helpen om met machinegeweren te leren omgaan”, vertelde een Antwerpse man in Het Laatste Nieuws.

Aan het front zal hij alvast steun krijgen van Dmitrij Tchervonisjenko (28) uit Arendonk. De man werd in Oekraïne geboren, maar woont al enkele jaren in België. Nu keert hij met de eerstvolgende vlucht terug naar zijn vaderland omdat hij ‘het niet wil laten verdwijnen’. Militaire ervaring heeft hij niet, maar hij hoopt ter plekke een opleiding te krijgen. Het telefoonnummer van zijn moeder werd alvast op zijn arm getatoeëerd voor als hij ernstig gewond zou raken. “Alle mensen met Oekraïense roots die ik ken, doen iets. Mijn nicht zamelt spullen in, mijn broer maakt kunstwerken en ik kan me enkel fysiek nuttig maken. Het moet, anders raken we ons vaderland kwijt.”

Is meestrijden met een buitenlands leger niet strafbaar?

Veel families van Belgische vrijwilligers die zich bij het Oekraïense leger aansluiten, maken zich zorgen over de juridische implicaties van die militaire ambities. Toch is dat niet echt nodig: mensen die zich bij een buitenlandse krijgsmacht of een vrijwilligerskorps aansluiten, genieten van het zogenaamde combattantenprivilege. Ze kunnen niet vervolgd worden voor hun oorlogshandelingen, al moet hun korps dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten de leden onder een commando vallen en mogen ze geen oorlogsmisdaden plegen. Dat verklaart waarom Syriëstrijders wel vervolgd worden: zij vechten niet voor een krijgsmacht en bovendien is een IS een terroristische groepering. Daar deel van uitmaken, is sowieso verboden.

De vraag blijft dan of het combattantenprivilege ook kan gelden voor Belgen die zich bij het leger van Poetin willen aansluiten. Defensie-expert Alexander Mattelaer (VUB) gelooft alvast van niet. Het handvest van de Verenigde Naties geeft aan dat internationaal geweld juridisch geoorloofd is als verdediging. Daarnaast kan de instelling ook specifieke acties aankondigen. Hoewel Rusland claimt dat het zichzelf verdedigt, zijn de meeste leden van de VN het erover eens dat het wel degelijk om een ongeoorloofde oorlog gaat. “De Russische invasie kan later voor een internationaal tribunaal berecht worden. Al is het onzeker of ook individuele soldaten dan terecht zouden staan.”