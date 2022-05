Waarom steeds meer stedelingen voor het groen kiezen: ‘We wilden onze dochter die magische jeugd in een dorp kunnen geven’

De motoren van de stadsvlucht draaien nog op volle toeren: groter, groener, stiller – en wat parkeerplaats is ook mooi meegenomen. ‘We wilden onze dochter die magische jeugd in een dorp kunnen geven.’

De verhuis vier jaar geleden ging gepaard met “intense gesprekken”, zegt Qmusic-presentator Tom De Cock (37). Antwerpen-Noord werd ingewisseld voor Kessel-Lo, de drukke wijk voor een rustige ligging. “Mijn man is een echte stadsmus: hij houdt van het idee dat alles vlakbij is. Maar uiteindelijk is dat ook gewoon een idee: als we met onze vrienden naar het stamcafé wilden, lag die afspraak vier weken op voorhand vast.”

Groot huis, voor- en achtertuin, en een dochter die verlost is van haar astmaproblemen en de hele straat bij naam kent. De stadsvlucht is volgens De Cock een positieve keuze geweest. “Als je ouder wordt, veranderen je noden nu eenmaal”, zegt hij. Dicht bij de ouders wonen voor de babysit, bijvoorbeeld. En: “We wilden onze dochter die magische jeugd in een dorp kunnen geven.”

Tom De Cock is blij in zijn huis, dat veel rustiger gelegen is. Beeld Tine Schoemaker

Die verhuisbeweging is lang geen nieuw fenomeen. Uit een analyse uit 2019 bleek wel dat de stadsvlucht bij jonge gezinnen in Vlaanderen een versnelling inzette na enkele jaren vertraging, vooral in steden als Antwerpen, Gent en Leuven. Diezelfde steden kenden ook de jaren nadien een sterk negatief saldo van interne migratie, net als het Brussels Hoofstedelijk Gewest – in tegenstelling tot de gemeenten in de rand, die floreerden. Vorig jaar kromp Gent zelfs voor het eerst in decennia.

Parkeerstress

Het verhaal van Eva Tuytelaers zal velen bekend in de oren klinken. Opgegroeid in Ravels, na haar studies in Antwerpen blijven plakken en er een appartement gekocht met haar man. “We hadden niet echt het idee dat we terug naar het dorp wilden. Maar zodra er kinderen komen, kijk je daar toch wat anders naar en idealiseer je die dorpse kindertijd.”

Binnen twee maanden wacht er een nieuwbouwhuis in Ravels, in een doodlopende straat, vlak bij weides en bos. “We kennen alle speeltuinen in Antwerpen, maar het is wel altijd een opgave om daar te geraken. Het lijkt me fijn dat ik maar de achterdeur hoef open te zetten zodat de kinderen kunnen ravotten. En als we in Ravels zijn, valt het me altijd op hoe stil het daar is. Hier wonen we vlak bij een spoorweg.”

Geluidsoverlast

Het Bruxodus-onderzoek van de VUB keek in 2020 uitgebreid naar de redenen waarom zo veel mensen naar de rand verhuizen. Opvallend is dat redenen zoals verkeers- en geluidsoverlast of een gebrek aan groen ietwat tegenstrijdig lijken met de nummer één op de lijst: gebrek aan parkeerplaats. Naar de Colruyt gaan en de auto zonder stress weer uitladen, is allesbehalve een evidentie in Antwerpen-Noord.

Nog een opvallende vaststelling in dat onderzoek is dat die stadsvlucht geen luxeproduct (meer) is. Hoewel het gemiddelde belastbare inkomen in veel Vlaamse centrumsteden minder sterk stijgt dan in het gewest – wat een kapitaaluitstroom impliceert – is er in Brussel ook een vrij grote groep uit de lagere klasse die de stad verlaat door gentrificatie van hun wijken, en de bijbehorende hoge huizenprijzen.

De huizenprijzen hebben de pandemie met zevenmijlslaarzen overbrugd. “Een betaalbare woning met een tuin in de stad is voor veel mensen onbetaalbaar geworden”, zegt Philippe Janssens, CEO van vastgoedontwikkelaar Immpact. Terwijl de lockdowns die honger naar ruimte net hebben aangewakkerd. “Zeker omdat de komst van thuiswerk veel mensen toelaat om die kwaliteit ook echt te beleven, in plaats van in de file te staan.”

In de stadsmonitoren van Gent, Leuven, Antwerpen of Mechelen is in 2020 inderdaad een knik naar omhoog te merken in de “verhuisintenties naar een andere gemeente”. Of deze intenties ook een gevolg krijgen, is een andere zaak.

Geluksparadox

Een grootstad hoeft het trouwens niet te zijn, om weg te willen. Schrijver en groencoach Angelo Dorny verhuisde in februari van Izegem naar Zwevezele na een periode van ziekte, meer bepaald een burn-out en een depressie. “Izegem is Antwerpen niet, maar het was mij gewoon te druk”, zegt hij, en bovendien kreeg hij op de Zwevelgemse huizenmarkt veel meer waar voor zijn geld. “Ik leef hier nu op een heel ander ritme. En willen we vrienden zien of naar de stad, dan zijn we weg. Maar we keren altijd terug naar de rust.”

Die rust blijft een hoog goed in België. Dat heet de geluksparadox van de verstedelijking: wereldwijd zijn mensen in steden gemiddeld gelukkiger, maar die situatie keert om naarmate de welvaart toeneemt. In België is die zelfgerapporteerde gelukskloof uitgesproken, blijkt uit recent onderzoek.

Toch ziet demograaf Johan Surkyn (VUB), die meewerkte aan het Bruxodus-onderzoek, ook een geleidelijke terugkeer naar de stad. “De drijfveren voor de stadsvlucht blijven dezelfde: vast werk, een relatie of een gezin. Maar we zien wel dat die mijlpalen opschuiven naar een iets latere leeftijd, waardoor ook die stadsvlucht opschuift.”

Toffe loft op het Eilandje

Volgens Janssens is de impact van de pandemie bovendien niet louter negatief voor het stadswezen. “Mensen zijn daardoor echt hun eigen stad gaan ontdekken en hebben nieuwe aangename plekjes ontdekt. Dat heeft ook voor wat waardering gezorgd.”

Die waardering is er ook bij mensen op pensioenleeftijd, ziet Surkyn. Een toenemend aandeel ziet graten in een kleinere woning in de stad, dicht bij de buurtslager of kleinkinderen en met een aanvaardbare energiefactuur. Ook De Cock voelt daar wel iets voor: “Als we zeventig zijn, dan zien we onszelf weer in Antwerpen wonen, in een toffe loft op het Eilandje.”