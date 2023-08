“Schrik er niet van als mijn hoofdpersonage je opbelt na de publicatie, met de opmerking dat je hem in plaats van mij had moeten interviewen.” Het was de vreemdste waarschuwing ooit die ik kreeg voor het afnemen van een auteursinterview. Boven het finale stuk zou een al even bizarre kop prijken ter aankondiging van een gesprek met de schrijver van een inktvers boek: “Deze roman was de domste beslissing uit mijn leven.”

Maarten Inghels verdiepte zich ettelijke kostbare jaren van zijn leven in de bekende ‘meesteroplichter’ Piet Van Haut, die al ruim dertig jaar burgers, banken en bedrijven oplicht door zich valse identiteiten aan te meten. Die nam in die periode zijn leven over. Het boek Het mirakel van België ging minstens zoveel over de meesteroplichter als over hoe de schrijver zich liet meesleuren in de grootheidswaanzin van zijn hoofdpersonage. Vandaar de spijt over het boek. Maar eens verstrikt in het web van Piet Van Haut, kon Inghels niet meer terug.

De meeste van zijn ontmoetingen en gesprekken met de crimineel nam de schrijver op met een camera. Het beantwoordt meteen de vraag: waarom dan nog een documentaire als het – overigens uitstekende – boek zo’n queeste was om te volbrengen? In zes afleveringen van elk zo’n tien minuten laat De grootste meesteroplichter van de wereld zien waarom Piet Van Haut vandaag nog steeds een gevaar voor de samenleving is.

Piet Van Haut is niet gestopt met oplichten. Behalve ex-slachtoffers zoals actrice Martine Jonckheere zoekt Inghels gedupeerden op die vandaag nog steeds het mikpunt zijn van de narcistische en criminele inborst van de zwakzinnige oplichter. In bijzijn van de camera’s belt Van Haut met twee Nederlanders die hij 150.000 euro aftroggelde. Hij proest het uit van genot. Inghels bezocht ook een ‘suikertante’ in Nederland, overduidelijk het favoriete jachtterrein van de meesteroplichter. Ze praten over zijn onweerstaanbare drang om zich voor te doen als iemand anders. Samen gaan ze op pad in Amsterdam, waar Van Haut achteloze voorbijgangers gouden bergen belooft als zogenaamde CEO van Johnson & Johnson.

“Ik ben gestopt maar doe het nu slimmer zodat ik geen sporen nalaat”, zegt Piet Van Haut ergens. Om vervolgens uit te leggen hoe hij te werk gaat. Erg slim is dat niet, maar dat lijkt hem niet te deren. Je aanschouwt een man die al drie decennia lang wegkomt met de meest afschuwelijke criminele daden. Een slachtoffer legt uit waarom: “Oplichting is pijn doen in de geest. Er komt geen bloed aan te pas.”

In het boek wekte het romanpersonage Piet Van Haut op een bepaalde manier een gevoel van sympathie op. Hier welt enkel afkeer voor de échte Piet Van Haut: een psychopaat die zichtbaar genietend vrolijk verder bedriegt en oplicht. Hij heeft me niet gebeld na het interview en dat moet hij zeker niet proberen na deze nieuwe ontmaskering.

Nu op VTM GO.