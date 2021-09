Waarom niemand wild wordt van nieuwe Apple iPhone 13

“Apple doet altijd alsof de nieuwe iPhone de beste uitvinding sinds het gesneden brood is – kennen jullie die uitdrukking in België?”, zegt Arnoud Wokke, de Nederlandse smartphonespecialist van techsite Tweakers. “Maar dat is al lang niet meer zo.”

Het opvallendste aan de nieuwe iPhone 13 is dat er weinig opvallends aan is. Akkoord, er zit een nieuwe chip in waardoor het toestel sneller werkt, het scherm kan beter flitsende beelden weergeven, de camera is lichtgevoeliger, filmen kan in ‘cinemamodus’ en de batterij kan tot 19 uur video afspelen – twee uur langer dan de iPhone 12. Maar een doorsnee gebruiker zal die technische verbeteringen amper opmerken. De iPhone 13 is, net als de 12 destijds, te koop vanaf 909 euro.

De iPhone 10. Zonder homeknop. Beeld Photo News

De tijd dat Apple de wereld versteld doet staan met revolutionaire nieuwigheden, ligt ver achter ons. “De laatste echt grote wijziging die Apple doorvoerde, was het wegnemen van de home-knop op de iPhone 10", vindt Wokke. “Toen moesten gebruikers hun telefoon ineens anders leren te bedienen.” Precies dat gevolg is een van de redenen waarom er tegenwoordig weinig beweegt in smartphoneland. Fabrikanten worden conservatief omdat ze hun vaste klanten niet willen verliezen. Mensen vinden het erg belangrijk dat ze bij de aankoop van een telefoon meteen weten hoe ze ermee moeten werken.

Voor producenten is het dus de kunst om nieuwe functies toe te voegen en tegelijk zo min mogelijk bestaande functies te schrappen. Het gevolg is dat er volgens kenners geen immense verschillen zijn tussen toestellen in eenzelfde prijsklasse. De iPhone zou de beste zijn om te filmen, de Samsung Galaxy S21 dan weer om te fotograferen.

Krachtige computers

Een andere reden voor de weinig opwindende smartphonemarkt is dat er nu eenmaal steeds minder mogelijkheden zijn om te innoveren. “Dat is logisch”, zegt HLN-techjournalist Lucas Wuyts. “In de beginperiode van een nieuwe technologie volgen de ontwikkelingen elkaar in sneltempo op, maar na een tijd vertraagt dat. Op zich is dat niet erg, want de gsm’s waar we vandaag mee rondlopen, zijn al heel krachtige computers.”

Het enige waar alle gebruikers van die krachtige computers zich nu nog aan ergeren, is de beperkte batterijduur. Omdat de technologische mogelijkheden op dit moment beperkt zijn – wie een langere accuduur wil, zal een veel lompere gsm krijgen – proberen fabrikanten momenteel alternatieve oplossingen te vinden. De nieuwe iPhone wint bijvoorbeeld aan batterijduur dankzij slimme software die detecteert wat je op je gsm doet. Als je een lees-app open hebt staan, hoeft je scherm niet zo snel te verversen en dus batterij te slurpen, als wanneer je aan het gamen bent. Enkele producenten zetten ook in op snelle opladers.

De nieuwe iPhone 13. Beeld EPA

Rest nog de vraag wat de toekomst brengt. Hebben we het technologische plafond bereikt? Nee, menen kenners. Een van de mogelijke nieuwigheden zijn de plooibare schermen die steeds vaker opduiken: Samsung verwacht dit jaar wereldwijd 6,6 miljoen van deze smartphones te verkopen. De Z Flip 3 blijft een dure vogel, maar duikt nu toch al onder de grens van 1.000 euro. Wuyts twijfelt of de vouwbare schermen de rest van de markt gaan veroveren. Wokke is ervan overtuigd dat we binnen een paar jaar allemaal aan de vouwgsm’s gaan. “Behalve het praktische nut ervan – je hebt een minder diepe broekzak nodig – ziet het er ook leuk uit. Daar zijn veel mensen gevoelig voor. Apple wacht graag af, maar ik denk dat ze op termijn ook met iPhones met plooibare schermen zullen komen.”