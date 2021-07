Waarom moest Pukkelpop de pauzeknop indrukken en wat zijn nu de opties?

Kan Pukkelpop nog doorgaan? Een beslissing van het Overlegcomité om de geldigheid van PCR-testen in te korten, heeft volgens de organisatoren zware gevolgen. De voorbereidingswerken en de ticketverkoop zijn momenteel stilgelegd.

“Je zal mogen rondlopen en elkaar kussen”: zo kondigde organisator Chokri Mahassine twee maanden geleden aan dat Pukkelpop dit jaar zou plaatsvinden. Normaal gesproken gaat het festival door van 19 tot en met 22 augustus in Kiewit (Hasselt). Op het terrein kunnen 65.000 bezoekers per dag zich verzamelen om te genieten van bands als Balthazar of De Jeugd van Tegenwoordig.

Maar nu zit de organisatie behoorlijk met de handen in het haar. Donderdag bevestigde organisator Patrick Breugelmans dat de voorbereidingswerken waren stilgelegd voor twee dagen. Dan bleek ook nog eens dat de ticketverkoop offline was gehaald. De reden voor de stop ligt bij een beslissing van het Overlegcomité van maandag, zo communiceerde Pukkelpop naderhand.

PCR-test

Op Pukkelpop zou het dus de bedoeling worden om ongebreideld te dansen. De mondmaskerplicht zou niet gehandhaafd worden en regels rond social distancing gaan op de schop. Een festival als voorheen, dus. De voorwaarde daarvoor is dat festivalgangers een Covid Safe Ticket zouden kunnen voorleggen. Daarmee kunnen ze bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn of dat ze immuniteit hebben opgebouwd omdat ze het virus als eens hebben gehad of dat ze negatief zijn getest.

Omdat Pukkelpop een festival is dat vooral jongeren aantrekt, zijn veel bezoekers nog niet gevaccineerd en moeten ze zich dus beroepen op een PCR-test. Maar maandag heeft het Overlegcomité afgeklopt hoelang die PCR-tests voor de coronapas mogen gelden. Die tests zouden eerst 72 uur geldig zijn, maar dat werd teruggebracht tot 48 uur.

Wie zo’n test laat afnemen, moet ook al een dag wachten op het resultaat. Als een festivalganger dan zijn testbewijs in zijn rugzak stopt en naar het festival trekt, dan is die PCR-test nog één dag geldig. De volgende dag heeft die persoon eigenlijk een nieuw testbewijs nodig. Veel bezoekers van het festival hebben een combiticket en kunnen er dus meerdere dagen verblijven.

Beeld Wouter Maeckelberghe

Een optie zou dan zijn om antigeentests te voorzien, klinkt het bij bronnen in de Wetstraat. Die zijn 24 uur geldig. De organisatie van het festival zou ter plaatse ervoor kunnen zorgen dat jongeren zich er met die snellere tests kunnen behelpen. Maar dan zijn er wel echt tienduizenden tests nodig. Logistiek is dat al moeilijk om te organiseren.

Het verstrengen van de voorwaarden rond het Covid Safe Ticket kan men niet los zien van de situatie in Nederland. De regels waren bij onze noorderburen veel soepeler dan bij ons: evenementen konden doorgaan als bezoekers een PCR-test van maximaal 72 uur konden voorleggen. Maar door een piek in de besmettingen heeft Nederland zijn aanpak weer verstrengd. Er gaat voorlopig een streep door meerdaagse evenementen.

Door de termijn op 72 uur te leggen, is er eigenlijk nog veel tijd na de test om alsnog het virus op te lopen, waardoor bezoekers dus besmet een festival zouden binnenwandelen, volgens politieke bronnen. Het was op het Overlegcomité niet de bedoeling om Pukkelpop te viseren, al was het besef er wel dat de organisatie nu een pak moeilijker zou worden. Vooral het Coronacommissariaat en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zouden druk gezet hebben om de termijn in te korten naar 48 uur.

Beeld Wouter Maeckelberghe

Pukkelpop richt zich in zijn communicatie nu expliciet tot de federale overheid en vraagt om “duidelijkheid”. Maar bij minister Vandenbroucke klinkt het dan weer dat er geen overleg gepland staat met de organisatoren van het festival. “We hebben de organisatoren dinsdagavond op de hoogte gebracht van de concrete invulling van het Covid Safe Ticket zoals dat maandag op het Overlegcomité is beslist”, zegt zijn woordvoerder. “Wij voeren alleen uit wat er maandag gezamenlijk door alle regeringen van het land is besloten.”

Tickets

Ondertussen rijst ook al de vraag: wat met de tickets die voor het festival zijn gekocht? Vorig jaar was de ticketverkoop nog niet gestart toen het festival werd uitgesteld, maar nu zijn er dus wel al tickets in de verkoop gegaan. 85 procent van de combitickets was begin deze maand al verkocht.

In de algemene voorwaarden staat dat Pukkelpop de ticketprijs terugbetaalt bij afgelasting. Al schrijft Pukkelpop ook dat die terugbetaling momenteel niet verplicht is. Door de coronapandemie mogen evenementen ook een tegoedbon afgeven die gelijkstaat aan het bedrag van het ticket. Pukkelpop wilde geen verdere commentaar kwijt over de tickets.

Pukkelpop is ook niet het enige festival van meerdere dagen dat deze zomer plaatsvindt. Ook het metalfestival Alcatraz hoopt in augustus nog enkele tienduizenden bezoekers te mogen verwelkomen.

Bruno Schaubroek, woordvoerder van de evenementensector vraagt daarom ook om duidelijkheid. “Wat er nu gezegd is over die PCR-tests moet zo snel mogelijk in een ministerieel besluit komen”, zegt hij. “Dan kunnen we zien wat er daarin staat, zodat we weten wat we precies moeten naleven.”

Het comité GEMS, met daarin virologen als Marc Van Ranst (KU Leuven), had geen adviezen rond het terugbrengen van de termijn van de PCR-tests. “Maar ons standpunt over die grote evenementen was al langer bekend en is nooit veranderd”, zegt Van Ranst. “Wij geloven niet dat je zoiets op dit moment al veilig kunt laten doorgaan.”