Waarom metalfestival Alcatraz wél kan doorgaan, zelfs zonder social distance en mondmasker

Geen decibels in Hasselt midden augustus, wel 176 kilometer verderop in Kortrijk. Want terwijl Pukkelpop vorige week strandde, lijkt tussen 13 en 15 augustus niets nog het driedaagse metalfestival Alcatraz in de weg te staan. “Rond corona zijn alle mogelijke voorzorgen genomen", zegt persverantwoordelijke Bernard De Riemacker. “Terwijl het op het festivalterrein zal lijken alsof het virus voorgoed weg is — met evenveel festivalgangers en dezelfde ongedwongen sfeer als vroeger — zal Alcatraz toch 100 procent coronaproof zijn.”

De grote vraag, waar ze bij Pukkelpop danig mee worstelden, is dan: hoe doen jullie dat?

“Vergeleken met Pukkelpop zijn wij natuurlijk al wat bevoordeeld. Door de kleinere schaal, met hoogstens 12.000 bezoekers per festivaldag, maar ook door de leeftijd van onze gemiddelde bezoeker. Terwijl Pukkelpop op een jonger publiek mikt, zijn de meeste metalfans al wat ouder en dus intussen vaker dubbel gevaccineerd.”

“Wat niet wegneemt dat wij met onze maatregelen zelfs verder zullen gaan dan de overheid ons oplegt. Hoewel dat in principe mag, zullen wij voor bezoekers zonder ‘covid safe ticket’ geen snelle antigeentesten toelaten, maar uitsluitend PCR-testen. Een PCR-test is veel accurater dan zo’n antigeentest. En veiligheid wordt voor deze editie de allerhoogste prioriteit.”

Hoe zullen jullie dan precies te werk gaan?

“Of je nu te voet, per fiets of met de wagen komt, iedere bezoeker zal zich eerst moeten aanmelden in Hal 3 van de Kortrijk Xpo, de evenementenhal op enkele kilometer van het eigenlijke festivalterrein. In die aankomstzone zal alles nog op 1,5 meter afstand en met mondmasker moeten gebeuren. Wie al minstens twee weken volledig gevaccineerd is (of vier weken bij het vaccin van Johnson & Johnson, red.) en dat met de CovidSafeBE-app kan aantonen, belandt dan in de coronavrije zone en mag met pendelbussen meteen naar het festivalterrein.”

“Voldoet iemand niet en moet die nog een PCR-test ondergaan, dan kan dat in Hal 3, waar we samen met enkele labo’s een testcentrum zullen opzetten. Al zal die persoon daar wel enkele uren op het testresultaat moeten wachten. Zonde van zijn of haar festivaltijd. Dus raden we die bezoekers aan om toch de dag voor het festival zelf al een PCR-test te ondergaan. Let wel: ook wie meerdere dagen naar het festival komt, maar ’s nachts thuis of elders slaapt, zal elke ochtend opnieuw ter controle via Hal 3 moeten. De kampeerders? Ook op de camping voorzien we een locatie waar de bezoekers vanaf hun tweede festivaldag moeten passeren om hun ‘safe ticket’ te tonen of in het midden van het driedaagse festival een nieuwe PCR-test te ondergaan. Wij gaan echt toekijken op die 48 uur geldigheid van de PCR-test.”

Bernard De Riemacker van Alcatraz. Beeld Henk Deleu

Komt er met zulke strenge maatregelen geen gemor bij de metalfans?

“Integendeel, we krijgen alleen maar positieve reacties. Vergeet niet dat de metalfans intussen al twee jaar op hun honger zitten, na onder meer de tweede opeenvolgende annulatie van Graspop, toch het grootste metalfestival in ons land. De honger is intussen zo groot dat iedere metalliefhebber liever een normaal festival met deze strenge maatregelen heeft, dan een zittend of helemaal geen. Want uiteindelijk zal het, eens op het festivalterrein, lijken alsof corona voorgoed weg is. Daar zal de social distance weer veranderen in ‘short distance’. Dus zijn onze bezoekers 200 procent gemotiveerd om zich aan de aankomst- en testregels te houden.”

Alcatraz gaat door, Pukkelpop niet. Wat had de Pukkelpop-organisatie volgens jullie anders kunnen doen?

“Natuurlijk hebben we de voorbije weken die heisa gevolgd, maar als collega-organisatoren doen we daar liever geen uitspraken over. Het is makkelijk om van buitenaf een oordeel te vellen, terwijl bij een festivalorganisatie zoveel komt kijken... En nogmaals: Pukkelpop is een stuk groter, met een jonger publiek. En hoe meer coronatesten je moet afleggen, hoe moeilijker het ook organisatorisch dreigt te worden.”

Vrezen jullie toch niet met Alcatraz een besmettingshaard te veroorzaken?

“Nee, dat tonen we ook door geen antigeentesten toe te laten. En geloof ons, de wil om erbij te kunnen zijn is immens. We zijn er zeker van dat heel wat metalfans zich zo snel als mogelijk hebben laten vaccineren, enkel om hier drie dagen zonder al te veel rompslomp te kunnen genieten. Andere eventuele boosdoeners zoals het weer, hebben we niet in de hand. Maar als het over corona gaat, dan hebben we het maximaal mogelijke gedaan.”