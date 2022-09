Waarom Meghan Markle de meningen blijft verdelen in het VK

Met Meghan Markle komen ook Spotify en Netflix aan de koffietafel van de Queen. De vraag is maar of dat de relatie tussen Harry en Meghan en de rest van de Britse koninklijke familie zal verbeteren.

Het was een opmerkelijk beeld. Voor het eerst sinds hun verhuis naar de Verenigde Staten twee jaar geleden verschenen prins Harry (38) en Meghan Markle (41) in het openbaar zij aan zij met troonopvolger William (40) en prinses Catherine (40). Eerder had de nieuwe koning Charles III (73) hen ook geluk gewenst in zijn eerste toespraak.

Tegelijk viel het op dat na de foto-opportuniteit elk koppel zich meteen naar een andere kant van de straat begaf om de menigte te ­begroetten die rouwde om het overlijden van Koningin Elizabeth II. Hun verdriet mocht dan gedeeld zijn, de zichtbare afstand tussen beide broers en schoonzussen vatte de uitdaging ­samen voor de Britse monarchie om twee ­tegengestelde visies op het koningshuis te overbruggen. Waar William en Kate nog staan voor continuïteit van de strak hiërarchische pracht en praal waarmee hun vader en wijlen grootmoeder hun autoriteit afdwingen, staan Harry en vooral Meghan voor een publiek debat over moderniteit in de monarchie.

Tijdens de coronaperiode bouwden Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, vanuit hun riante Californische villa in Montecito (die ze kochten voor 14,65 miljoen euro) de fundamenten van een eigen mediarijk. Het koppel besloot om zelf ­documentaires en podcasts te maken. In 2020 tekenden ze contracten met Spotify, naar ­verluidt voor 25 miljoen dollar, en met Netflix voor om en bij de 100 miljoen dollar.

Twee jaar later is het nog altijd wachten op de eerste Netflixdocumentaire, maar op ­Spotify verscheen op 23 augustus de eerste podcast van Meghan, onder de veelzeggende titel Archetypes. In een serie interviews met celebrity’s als Serena Williams bespreekt ze hoe vrouwen vandaag nog steeds geremd ­worden in hun ambities omwille van hun ­gender of huidskleur.

Het idee leeft dat ­Harry en Meghan de monarchie willen ondermijnen, voortdurend ­klagen en zich onterecht in een slachtofferrol ­wentelen. Beeld Penelope Deltour

Haatberichten

Over haar eigen negatieve ervaring op dat vlak sprak ze begin vorig jaar al ruimhartig met talkshowhost Oprah Winfrey. Daarin kwam ook het racisme aan bod dat ze ervoer in het VK, tot binnen de wandelgangen van de koninklijke familie toe. Het ging onder andere om ongepaste opmerkingen over de mogelijke huidskleur van haar nu driejarige eerstgeborene, die zich sinds deze week prins Archie ­Harrison Mountbatten-Windsor mag noemen, net zoals zijn babyzusje Lilibet als prinses door het leven zal gaan.

Uit onderzoek naar Britse (sociale) media blijkt dat Meghan wel degelijk reden heeft om zich in het VK slecht te voelen. In oktober 2021 brachten de internet-analisten van Bot Sentinel een rapport uit waaruit bleek dat maar 83 accounts op Twitter verantwoordelijk waren voor 70 procent van de haatberichten aan haar adres, maar ze bereikten wel liefst 17 miljoen Twitter-gebruikers. Uit de studie bleek ook dat de Britse media ‘disproportioneel negatief’ over haar schreven.

Daar zal de huidige rouwperiode nog weinig aan veranderen, vreest correspondente Lia van Bekhoven als we haar donderdag bellen terwijl ze bericht over de laatste reis van de Queen naar Westminster.

“Zowel Meghan als Harry krijgen nog altijd ontzettend slechte pers in het VK. Aan de basis ligt dat ze, toen ze nog working royals waren, niet het advies volgden van Buckingham Palace om de media te ­negeren, onder het motto don’t complain, don’t ­explain. Integendeel, ze spanden rechtszaken aan. Sindsdien leven ze op voet van oorlog met de meeste Britse uitgevers.”

Ook een deel van het Britse publiek keerde hen sinds het ­beruchte Oprah-interview de rug toe. Van Bekhoven: “Het idee leeft toch dat ze de Britse monarchie willen ondermijnen, voortdurend klagen en zich ­onterecht in een slachtofferrol wentelen. Harry omdat hij Charles ‘geen goede vader’ noemde, Meghan wegens haar racismebeschuldigingen aan het adres van het hof.”

Van Bekhoven ziet het ook daarom niet snel meer goed komen tussen de twee prinselijke koppels. Er wordt alvast uitgekeken naar de plek die prins Harry en Meghan zullen krijgen op de staatsbegrafenis maandag. Tijdens de misviering voor het platinum jubileum van de Queen, afgelopen juni, mocht het koppel slechts op de tweede rij zitten, tussen neven en nichten die ook geen actieve leden meer zijn van de monarchie. Zo’n openlijke vernedering, waarbij de protocollaire pikorde van de ­monarchie belangrijker werd geacht dan de familieband tussen de broers, was zelden gezien.

Van Bekhoven: “We hebben nu wel de twee broers even samen gezien, maar het water blijft diep. Het probleem van prins William is dat hij geen garantie meer heeft dat alles wat hij en zijn echtgenote aan Harry en Meghan vertellen onder vier ogen blijft. Daarom distantiëren ze zich ook nog letterlijk van hen.”

Omdat ze geen lid meer is van de Windsors en een mediabedrijf heeft dat onder het Amerikaanse grondrecht van vrije meningsuiting valt, hoeft Meghan zich ook niet te schikken naar wat we in België het colloque singulier noemen – dat je je na een ontmoeting met de vorst of een prins aan de zwijgplicht houdt.

“De vrees leeft dan ook dat Meghan en ­Harry alles wat ze nu horen en zien op de begrafenis later nog gaan gebruiken in podcasts, interviews of documentaires. Je zou kunnen stellen dat sommigen in het koningshuis haar eerder gaan bejegenen als een journalist dan als een ­familielid.”

Dit wantrouwen geldt volgens Van Bekhoven ook voor prins Harry zelf. “Harry was de ­laatste hand aan het leggen aan zijn memoires, die eind dit jaar bij de uitgever binnen moesten zijn. Deze week raakte bekend dat er wegens de dood van de Queen uitstel volgt, omdat hij extra hoofdstukken wil schrijven. Zo ontstaat toch ook een beetje de indruk dat hij de koffietafel gaat bijwonen om te noteren. Dergelijke voorvallen blijven twijfel over het koppel zaaien, en zorgen ervoor dat hun populariteit onder de Britten laag blijft.”

Gemengd huwelijk

Tegelijk heeft Van Bekhoven geen goed woord over voor de manier waarop Meghan door sommigen op sociale media ook echt hatelijk wordt behandeld. “Dit soort reacties heeft toch wel te maken met het feit dat de Britse ­monarchie zich stoelt op DNA, op bloed en op ­afkomst. Meghan is daar altijd tegen ingegaan, gewoon door trots te zijn op haar eigen gemengde wortels. Dat vinden sommige ­conservatieve stemmen hier nog altijd moeilijk te ­accepteren. Ze vinden dat Meghan dankbaar moet zijn dat ze met een van hun prinsen gehuwd mág zijn, en zich dus maar onderdanig moet opstellen.”

Meghan blijft vast van plan om deze ­arche­types in haar podcast te doorbreken, ook al heeft ze de uitzendingen nu gepauzeerd ­omwille van de nationale Britse rouw. In haar laatste episode sprak ze met zangeres Mariah Carey nog over hun gedeelde ervaring als ­kinderen uit een gemengd huwelijk.

“Als er één moment is in mijn leven waarin er werd gefocust op mijn ras, dan was het wel (in het Verenigd Koninkrijk) toen ik mijn echtgenoot begon te daten”, erkende Meghan. “Toen begon ik te begrijpen wat het betekent om behandeld te worden als een zwarte vrouw, want tot dan was ik (in de VS) behandeld als een vrouw met gemengde afkomst. Het ­schudde de zaken echt door elkaar.”

Ze wil de tabloidreporters die haar hebben neergesabeld omwille van wie ze was, om wie ze ambieerde te zijn, een koekje van eigen deeg geven. Dit roept volgens Van Bekhoven echo’s op aan wijlen haar schoonmoeder, Lady Diana Spencer, die na haar scheiding van prins Charles een uitgesproken criticus werd aan de zijlijn van ‘The Firm’.

“Als de media het verhaal rond jou heeft vormgegeven, is het mooi als je je eigen ­verhaal kunt vertellen”, vertelde Meghan afgelopen ­augustus nog aan een reporter van het Amerikaanse magazine The Cut. Met dank aan ­Spotify en Netflix, die straks met Meghan aan de koffietafel van de Queen mogen ­aanschuiven. Wordt vervolgd, in het volgende seizoen van Archetypes.