Waarom kocht tv-maker Dieter Coppens een bos in Zandhoven?

Televisiemaker Dieter Coppens (44) kocht een stuk land van 1,1 hectare in Zandhoven. Zijn doel? Er een bos op planten. ‘Ik hoop hiermee grondbezitters of bedrijven te inspireren hetzelfde te doen.’

Waarom wilde u boseigenaar worden?

“De Vlaamse overheid wil tegen 2024 4.000 hectare extra bos. Vaak dacht ik: ‘Allez, wanneer gebeurt het nu?’ Laat ons zeggen dat er vroeger te weinig gedaan werd. Gelukkig lijkt huidig minister Zuhal Demir (N-VA) de neuzen wel in de juiste richting te krijgen met de Bosalliantie, een samenwerking tussen de belangrijkste partners.

“Wel had ik stilaan het idee: ‘Zou ik daar niet zelf iets aan moeten doen?’ Ik ben altijd al sterk gefascineerd geweest door natuur en lig ook gewoon wakker van de klimaatverandering. Als ik ’s ochtends mijn krant lees, sla ik bepaalde artikelen over omdat ik er gewoon te verdrietig van word. Dus nam ik mezelf vorig jaar voor tegen de klimaatopwarming en een stuk grond te zoeken en daar een bos op aan te planten. Die zoektocht heeft een jaar geduurd.”

Vanwaar de fascinatie voor bomen?

“Als je studies leest, blijkt het aanplanten van bomen een van de beste zaken te zijn die we kunnen doen. Een boom is zoiets hoogtechnologisch: het kan meer CO2 opvangen dan machines die we bouwen. En dan zijn er nog de andere voordelen, zoals luchtzuivering of het versterken van de biodiversiteit.”

‘Ik heb al behoorlijk rondgereisd. Je kan wel je CO2-uitstoot afkopen en compenseren, maar zelf bomen planten vind ik toch net iets concreter en duidelijker voor het klimaat’, zei u zelf in Gazet van Antwerpen. Ware het dan niet makkelijker geweest minder te vliegen?

“We leven allemaal op grote voet, hoe je het draait of keert. Ik ben me steeds meer bewust van wat ik doe. Zo zitten de verre reizen er steeds minder in. Het besef dringt steeds meer door dat we ook in Europa op reis kunnen, wat ook mooi is. Dus ja, ik probeer minder te vliegen. Het is niet dat ik nu denk: ‘Nu kan ik de komende tien jaar eens comfortabel de wereld rondvliegen.’ (lacht) Ik vond dit gewoon iets concreet dat ik kon terugdoen.”

Hoe gaat dat praktisch in zijn werk, een bos kopen?

“Eigenlijk heeft de overheid daar sinds kort een goed systeem voor. Sinds twee jaar keert het Agentschap voor Natuur en Bos subsidies uit om het doel van 4.000 hectare bos te bereiken. Dus telkens als ik ging wandelen of fietsen en een weiland te koop zag staan, keek ik op de site bosteller.be of er subsidies voorzien waren voor dat perceel. Daar vind je alle informatie terug. Zo kan je tot 25.000 euro per hectare krijgen. Dan ga je al eens nadenken, toch? Op die manier heb ik één vierduizendste van het werk gedaan.

“Maar ook eenmaal je zo'n stuk grond hebt, kan je je aanmelden voor een ‘bosbabbel’. Zo ben ik in aanraking gekomen met bosgroepen. Zij nemen je echt bij de hand: wat wil je met het stuk terrein doen en welke planten zet je daarop? In mijn geval hebben we gekozen voor een heel gevarieerde aanplanting waar de natuur gewoon haar gang kan gaan. Zoals in een natuurlijk bos dus. Dat heeft veel meer biodiversiteit dan de aangeplante dennenbossen uit de Ardennen die bedoeld zijn om te kappen.

“Ik ben dan misschien de zot die daar een stuk grond voor koopt - eigenlijk zijn die subsidies vooral interessant voor mensen die al grond hebben. Maar zo kan je iets mooi terugdoen voor de natuur. Ik hoop dat ik hiermee grondbezitters of bedrijven die een braak stuk grond hebben kan inspireren.”