Waarom kijken we met z’n allen zo graag naar immo-programma’s?

Er is een wildgroei aan tv-programma’s die zich richten op de baksteen in uw maag. Zelfs de openbare omroep zwicht voor de combinatie van emo en immo. ‘Mensen zijn de voorbije periode heel erg geconfronteerd met de minpunten van hun huis.’

Niet zo lang geleden leek de entertainmentsector happig op alles wat met voeding te maken had, vandaag is immo weer het goud. Niet dat het erg verrassende televisie oplevert. Een jong koppel of een alleenstaande moeder zoekt zich al jaren suf naar een droomhuis, klampt zich op de beeldbuis aan een allerlaatste strohalm vast en moet zich door enkele desillusies en tranen worstelen om uiteindelijk breed glimlachend het droomhuis te betreden. Of toch iets wat daar heel dicht bij in de buurt komt.

Wees dus gewaarschuwd: programma’s waarin huizen gekocht, gebouwd of verbouwd worden zijn ook dit jaar niet weg te slaan van televisie.

Play 4 haalt binnenkort met Blind gekocht een paradepaardje van stal – met bijna 1 miljoen kijkers moet het enkel voor De slimste mens of De mol onderdoen – en voegt er met Blind gekocht: jaren later nog een nagerechtje aan toe. Bij VTM keert Huis gemaakt terug en zelfs de VRT, niet meteen koning van het format, zoekt momenteel deelnemers voor het verbouwprogramma Ons huis nieuw huis.

Ook succes in Korea

Volgens Play4, ooit pionier in vastgoedland met The Block, is het vrij simpel: gooi een kantelmoment in ieders leven en de baksteen in de maag van elke Vlaming in de betonmolen, en de fundering voor een succesprogramma ligt al klaar. Toch is er meer aan de hand, want ook internationaal gooien die formats hoge ogen. Tot in Zuid-Korea toe.

De verklaring aldaar: de vastgoedmarkt raakt in de steden steeds verder oververhit en dus is de bijbehorende queeste een belangrijk gespreksonderwerp, zeker bij jonge mensen. Copy-paste die vaststelling gerust naar Vlaanderen. Data van deze krant leren: een onlineartikel over de stijgende woningprijzen (in steden als Gent of Leuven meer dan 10 procent in 2021) vliegt bijna gegarandeerd in de winkelhaak.

Deelnemers aan 'Huizenjagers'. Beeld Vier

Volgens vastgoedmakelaar Béa Vandendael, bekend van Blind gekocht, heeft ook de pandemie voor een momentum gezorgd. “We zaten met zijn allen vastgekluisterd aan ons huis en zijn dus heel erg met de minpuntjes geconfronteerd. Dat heeft een zekere bewustwording gecreëerd, mensen zijn rond zich gaan kijken.”

Het hoeft niet te verwonderen dat het programma, dat zijn vierde seizoen aanvangt, elk jaar meer inschrijvingen ontvangt. Vooral kijkers tussen de twintig en veertig smullen ervan, omdat ze zelf dat kantelpunt net hebben meegemaakt of net ten einde raad zijn. Meer dan afgunst lijkt er een soort gunfactor te zijn voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten.

“Dankzij die verhalen tonen we dat er voor iedereen een huis bestaat, dat geloof ik echt”, zegt Vandendael, die erop wijst dat de programma’s naast het pure kijkgenot ook een leercurve bieden rond realistische budgetten en verwachtingen. “Veel mensen blijven hangen bij een droomhuis, terwijl ik vooral compromissen sluit. In die zin tonen die programma’s ook dat het loont om je goed te laten omringen.”

Vertekend beeld

Alleen: hoe correct is die leercurve? “Het durft weleens een vertekend beeld te geven”, ziet Sven Nouten, woordvoerder van de Confederatie Bouw. “Keuken, badkamer en living onder handen nemen voor 30.000 euro, zoiets is natuurlijk enkel mogelijk doordat zo’n programma sponsors heeft uit de bouwsector. Maar soms denken mensen: ik heb het op tv gezien, dus het kan.”

In Groot-Brittanië, waar immo-tv al veel langer ingeburgerd is, gaan onderzoekers zelfs een stapje verder. Zogenaamde property tv, vooral gericht op de middenklasse, zou frequent een gelijksoortig design promoten en zo onze collectieve blik op wonen mee vormgeven. Iets wat vooral de doeleinden van de vastgoed- en bouwsector goed uitkomt. Bij de Confederatie Bouw zijn alvast weinig klachten te horen. “Laten we zeggen dat die wildgroei aan programma’s voor ons zeker niet negatief is”, besluit Nouten.