▶ Waarom is zwartwerk zo typisch Belgisch? ‘Een beetje sjoemelen is hier oké’

Volgens De Grote Belastingenquête vindt bijna 1 op de 3 dat een klein beetje fiscaal gesjoemel wel moet kunnen. Is zwartwerk een typisch Belgische sport? Welke achterpoortjes in onze wetgeving maken de weg vrij voor misbruik? En waarom wordt fraude zo weinig bestraft in ons land? ‘Of je het wil of niet: elke Belg draait mee in een zwart circuit.’

Luister naar ‘Duidelijk’. Waarom is zwartwerk zo typisch Belgisch?

Duidelijk, een podcast van De Morgen Luister elke donderdag naar een nieuwe aflevering in de app van De Morgen. Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail naar podcasts@demorgen.be. Presentatie: Dries Vermeulen

Gasten: economiejournalist Dimitri Thijskens, professor Michel Maus (VUB)

Productie: Dries Vermeulen

Eindredactie: Sam Feys Luister via Spotify.

Luister via Apple Podcasts.

Luister via Google Podcasts.

Luister naar alle afleveringen van ‘Duidelijk’