Waarom is stikstof een probleem voor de Brabantse Wal, maar spreekt niemand over de Kalmthoutse Heide?

Opgepast voor de beschermde Brabantse Wal. Maar wat met de – eveneens beschermde – Kalmthoutse Heide? Waarom gaf net het stikstofgevaar voor het Nederlandse natuurgebied de doorslag bij de ingetrokken vergunning voor de Ineos-ethaankraker en spreekt er niemand over het Vlaamse reservaat?

Opvallend: de nagel in de doodskist voor de ethaankraker van Ineos kwam van een beroepsprocedure die was aangespannen door de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Er zouden te veel nadelige gevolgen zijn voor het natuurgebied de Brabantse Wal, de effecten zouden ook onvoldoende zijn beoordeeld. Er moet wel bij gezegd worden dat ook heel wat Belgische organisaties een beroep indienden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar daarover moest niet meer geoordeeld worden omdat er al een beslissing was in het Nederlandse dossier.

De Brabantse Wal ligt ten noorden van de Antwerpse haven, net over de Nederlandse grens. Dit natuurgebied grenst aan de Kalmthoutse Heide, dat ook ressorteert onder de Europese habitatrichtlijn. Het kan toch niet zijn dat daar geen nadelige gevolgen zijn van de stikstofuitstoot en dat de hinder pas opduikt voorbij de Nederlandse grens?

“Ik weet niet hoe die radars soms werken”, zegt bioloog Tobias Ceulemans (UAntwerpen). “Er is enorm veel willekeur. Natuurlijk is er in de Kalmthoutse Heide evengoed een effect. Maar in Vlaanderen lijkt de hoogdringendheid van dat milieuprobleem nog steeds niet zo hard doorgedrongen. Ik ben er dus zelf hoegenaamd niet verbaasd over dat het verzet vooral vanuit Nederland komt en niet vanuit Vlaanderen.”

Anderzijds wijst Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden, erop dat het beleid in Nederland voor de industrie veel strenger is dan in ons land. “Of het nu industrie of landbouw is, je krijgt hier geen vergunning tenzij je ruimte maakt door andere activiteiten af te bouwen. Op zich is dat wel rechtvaardig, omdat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft. Maar het is misschien wel te streng: je kunt je afvragen of je niet beter een generiek beleid voert, waarbij projecten van groot maatschappelijk belang toch nog uitgevoerd kunnen worden.”

Europees beleid nodig

Maar het is niet enkel inhoudelijk dat het schoentje wringt voor deze grensoverschrijdende geschillen. “Volgens mij spelen er vaak ook andere motieven mee”, zegt Ceulemans. “Het is nu eenmaal makkelijker om vanuit Nederland te wijzen naar de Antwerpse haven als grote boosdoener voor de stikstofproblematiek dan verder te snijden in de eigen industrie. Het vervelende aan die situatie is wel dat de dominante windrichting van het zuidwesten naar het noordoosten gaat. De Nederlanders zullen dus veel last hebben van onze industrie aan hun grens. Maar wij hebben dan weer veel meer last van stikstofdisposities uit Frankrijk. En Nederland zal op zijn beurt weer voor veel stikstofproblemen zorgen in het noordwesten van Duitsland. Het is een vestzak-broekzakoperatie.”

Erisman beaamt dat. “Uit onderzoek blijkt dat slechts 15 procent van de stikstofemissies in eigen land neerslaat, 85 procent steekt de grens over. Dan begrijp je meteen dat beter een Europees beleid gevoerd wordt. Voor ammoniak is dat eerder vrij goed gelukt, maar voor stikstof is het toch een heel ander paar mouwen. Daar zit je met een aantal hotspots, zoals in Denemarken, Vlaanderen en Nederland. En dat sorteert vaak lokale effecten, waarbij de plaatselijke politiek een belangrijke rol gaat spelen.”

Erisman verwijst hiermee onder meer naar de BBB-partij (BoerBurgerBeweging), die dit jaar tijdens de lokale verkiezingen in Nederland met veel stemmen aan de haal ging. “En daarom heeft de politiek nog niet het lef getoond om dit probleem grondig aan te pakken. Het sleept in Nederland nochtans al veel langer aan dan in België, ook na een rechterlijke uitspraak. Het gevolg is dat een aantal grote projecten hier eveneens is afgevoerd door een gebrek aan stikstofruimte. Denken we recent maar aan de uitbreiding van een vijftal hoofdwegen.”

Hete aardappel

Door de juridische onzekerheid lijkt die vergunningenstop ook bij ons steeds meer de werkelijkheid te worden. Het stikstofdossier blijft echter muurvast zitten door tegengestelde belangen bij de verschillende partijen.

“In Nederland beseft iedereen dat er iets moet gebeuren, ook bij de BBB. Maar het twistpunt is enkel hoe dat zou moeten”, vult Erisman aan. “Bij de landbouwers gaan ze nogal snel voor een scenario waarbij innovatie alles zal oplossen. Maar in dat geval stoot je al snel op bezwaren op het vlak van dierenwelzijn. En ook de klimaatdoelstellingen in 2030 zullen op die manier niet gehaald worden. De politiek moet gewoon durven te zeggen waar het op staat. Men doet er de boeren geen plezier mee om nu enorme investeringen te laten doen, die uiteindelijk toch weinig zoden aan de dijk zetten. 70 à 80 procent van hen vraagt gewoon duidelijkheid.”

En zo blijft het stikstofbeleid een hete aardappel, die verschillende landen aan elkaar proberen door te spelen. “Een gevaarlijk spelletje”, zegt Ceulemans. “Er moet maar een snoodaard zijn die enkel vanuit economische overwegingen de uitbreiding van de Antwerpse haven wil tegenhouden om zo die van Rotterdam een streepje voor te geven. Dat heeft niks meer met de oorspronkelijke doelstelling van het stikstofbeleid te maken. Onze bestuurders moeten nu vooral als volwassen mensen gaan samenzitten en duidelijke afspraken maken. Dat hadden ze al veel eerder moeten doen. Anders dreigen deze grensgeschillen te ontaarden.”