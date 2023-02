Waarom Hoeyberghs een lichtere straf krijgt voor dezelfde uitspraken

Het arrest over Jeff Hoeyberghs toont opnieuw aan hoe moeilijk het is om seksisme te bestraffen. Of waarom je een vrouw volgens het Gentse hof van beroep wel ‘wijfke’ mag noemen, maar niet mag vergelijken met een hond. ‘Nochtans is het even erg.’

‘Dokter Jeff Hoeyberghs Onversneden’: als een comedyshow met een knipoog naar zijn echte beroep betitelde de plastisch chirurg een lezing die hij in 2019 voor de conservatieve studentenvereniging KVHV kwam geven in een aula van de Universiteit Gent. “We zullen Jeff Hoeybergs ongetwijfeld zien zoals weinigen hem kennen”, zo kondigde het Facebook-evenement op voorhand aan.

Hoeyberghs zou er praten over zijn studententijd en zijn latere loopbaan. Nochtans haalde hij enkel met zijn erg seksistische uitspraken de krantenkoppen. “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen niet meer hun benen opendoen”, sprak Hoeyberghs.

Ook waren vrouwelijke wetenschappers volgens hem ongeschikt, zorgden kinderen van alleenstaande moeders altijd voor problemen en wordt autisme bij kinderen veroorzaakt door overmatig drankgebruik tijdens de zwangerschap.

De uitspraken kwamen Hoeyberghs op een proces te staan, waarbij hij door een correctionele rechtbank werd veroordeeld. De chirurg legde zich niet neer bij dat vonnis met als gevolg dat nu ook het Gentse hof van beroep zich over de lezing van meer dan drie jaar geleden heeft gebogen.

Dat hof heeft de straf die Hoeyberghs aanvankelijk kreeg opgelegd behoorlijk verlaagd. Terwijl de correctionele rechtbank hem tot een boete van 8.000 euro veroordeelde en een celstraf van tien maanden - waarvan de helft met uitstel - houdt het hof van beroep het slechts op een boete van 1.000 euro. De verklaring voor dat verschil zit hem in hoe de twee rechtbanken de lezing bekijken.

Platvloers maar niet echt strafbaar

De correctionele rechtbank keek naar héél de lezing en vond dat die in strijd was met de wetgeving rond seksisme en discriminatie. Het hof van beroep zag dat anders en hield eigenlijk elke uitspraak afzonderlijk tegen het licht. Zo is Hoeyberghs nu veroordeeld voor drie specifieke tenlasteleggingen rond seksisme, discriminatie en aanzetten tot haat en geweld.

Een aantal van zijn uitspraken zijn volgens het hof wel platvloers, maar niet echt strafbaar. Dat vrouwen “hun benen niet meer willen opendoen” valt onder de vrijheid van meningsuiting, zo oordeelt het hof, ook al is de uitspraak beledigend.

Nog een andere quote uit de speech “De beste vrouwen zijn ontmaagd rond hun veertiende. Al wat rond hun twintig, eenentwintig maagd was, leert het nooit nog” is volgens het hof humoristisch bedoeld. En het is niet aan een rechter om te bepalen hoe geslaagd een dergelijke mop is. “Zoals hoger reeds aangegeven, is het niet aan het hof om de smaak van humor te beoordelen.”

Ook de manier waarop Hoeyberghs in de lezing naar vrouwen verwijst - door hen ‘juffrouwke’, ‘meiske’, ‘schat’, ‘dingske’ of ‘wijfke’ te noemen is niet noodzakelijk kleinerend, omdat sommige van die woorden in de spreektaal ook liefkozend worden gebruikt.

Er zijn dus wel drie zaken, waarmee Hoeyberghs ook juridisch over de schreef ging. Zo vergeleek hij vrouwen met honden: “Hebt gij al eens een hond in huis gehad. Awel, voor wat een wijf vuilmaakt, moet ge vijf honden in huis hebben.” Dat zet dus wel aan tot discriminatie.

Ook noemde hij tijdens zijn lezing een vrouwelijke wetenschapster bij naam, die volgens hem een toonbeeld is van ongeschiktheid. Dat is dan weer een duidelijke overtreding van de seksismewet. Hoeyberghs mag zo wel een mening hebben over vrouwen in het algemeen, maar hij mag niet één vrouw kleineren op basis van haar geslacht.

Toen Hoeyberghs kinderen van alleenstaande moeders bestempelde als “uitschot”, zette hij er volgens het hof mee aan tot haat en geweld jegens een groep of gemeenschap.

Seksismewet

Het proces tegen Hoeyberghs is een van de zeldzame gevallen waarin de seksismewet wordt toegepast. Toen Hoeyberghs door de correctionele rechtbank werd veroordeeld, deed dat bij juristen opnieuw een debat opflakkeren over de zin en onzin van de wet. Die is oorspronkelijk ingevoerd om straatintimidatie tegen te gaan.

Na die eerste veroordeling argumenteerden een aantal juristen in De Morgen waarom ze de wet liever zagen verdwijnen. Ze zou rechters te veel een carte blanche geven om uitspraken te beoordelen. Het aanzetten tot haat en geweld valt onder een andere wet. En omdat er al een wettelijk pakket was om discriminatie te bestrijden, is deze wet niet nodig.

Van alle uitspraken die Hoeyberghs gedaan heeft, is er dus volgens het hof van beroep maar één die echt de seksismewet overtreedt: die waarin hij een collega-wetenschapster als dom afschildert, omdat ze een vrouw is. Enkel daar is aan de voorwaarde voldaan dat de uitspraak over één specifiek persoon moet gaan.

Professor discriminatierecht Evelyne Maes (ULiège/Université Saint-Louis), is het niet helemaal eens met hoe het hof deze zaak heeft aangepakt. Volgens haar kon het hof wel degelijk de lezing in zijn geheel bekijken. De analyse van de uitspraken afzonderlijk leidt in dit arrest dus ook tot enkele bizarre situaties.

“Ik vind dat het hof niet consequent is”, zegt Maes. “Ik heb het gevoel dat bepaalde uitspraken streng zijn beoordeeld en andere uitspraken dan weer veel minder. Voor mij is het even erg om vrouwen voortdurend ‘wijfke’ of ‘dingske’ te noemen als om hen te vergelijken met een hond.”