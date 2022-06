Waarom één keer langs de kassa passeren in Knokke als twee keer ook kan?

Kenners weten: vastgoed blijft een solide investering. Maar wie echt zijn geld wil laten renderen, kan het best wat landbouwgrond kopen in Knokke. Voor je het weet, wordt dat stukje akker omgeturnd tot bouwgrond die op slag een veelvoud waard is.

Wie dat een erg onwaarschijnlijk scenario vindt, zal misschien niet verbaasd zijn dat de bewuste landbouwgrond in Knokke voor driekwart in handen is van de familie van wijlen Leopold Lippens, oud-burgemeester van de kustgemeente. Liefst 450 woningen moeten er volgens de plannen van de gemeente komen op de zogenaamde Tolpaertpolder. Die moet enkel nog even tot woongebied verklaard worden.

De plannen van het gemeentebestuur liggen al jaren onder vuur. De voor de hand liggende reden is dat de hele constructie de Lippens-telgen wel heel handig uitkomt. Wat ooit goedkoop terrein was, kan binnenkort voor een klein fortuin verkocht worden – Knokke is nog steeds een van de duurste postcodes van het land. Bovendien wordt de ontwikkeling van de gronden uitbesteed aan de Compagnie Het Zoute, het vastgoedbedrijf waar dezelfde familie Lippens deel van uitmaakt. Waarom één keer langs de kassa passeren als twee keer ook kan?

Raad van State

Het onverkwikkelijke aan de zaak is dat er in de nabije omgeving eigenlijk geen tekort aan woningen blijkt. Goed een kilometer verder, ten noorden van de Sluisstraat, ligt een stuk woonuitbreidingsgebied klaar. Maar niet als het van het gemeentebestuur afhangt. Gemeentebelangen, de oude partij van Leopold Lippens die met een absolute meerderheid bestuurt, wil de woonterreinen aan de Sluisstraat laten herbestemmen tot landbouwgrond. Precies de omgekeerde beweging als bij de Tolpaertpolder dus.

De eigenaars van de gronden aan de Sluisstraat zien er plat politiek gemarchandeer in: we schrappen de ene bouwgrond, zodat ergens anders nieuwe bouwgrond kan komen waar die de belangen van het geslacht Lippens beter dient. Zo wordt ook na de dood van Leopold Lippens goed voor de centen van de familie gezorgd. Zou het zo simpel zijn? Het gemeentebestuur houdt alleszins vol van niet. De Sluisstraat en de Tolpaertpolder hebben niks met elkaar te maken, klinkt het daar.

De grondeigenaars trokken dan maar naar de Raad van State. Die gaf hen gelijk: het gemeentebestuur ruilt wel degelijk de ene grond voor de andere. Om dat aan te tonen citeren ze gewoon uit de toelichting bij de plannen van de gemeente.

Het gevolg is dat het gebied aan de Sluisstraat voorlopig bouwgrond blijft. En die moet eerst gebruikt worden voor er op de Tolpaertpolder verkaveld kan worden. Tot onbegrip van eerste schepen Kris Demeyere. “Als je kijkt naar de bereikbaarheid, de voorzieningen in de buurt en de watergevoeligheid van de grond, dan komt de Tolpaertpolder er in alle studies als beste uit.”

‘Historische kans’

Cathy Coudyser van oppositiepartij N-VA wuift die argumenten weg. “De Tolpaertpolder zit ook met waterproblemen, maar daar is het blijkbaar wel mogelijk om een oplossing te zoeken.” Coudyser ziet vooral een gemeentebestuur dat veel moeite doet om de Tolpaertpolder aantrekkelijker te maken. Zoals toen jaren geleden een school werd gezet op de rand van de Tolpaertpolder. Iedereen zag dat die veel te groot was. Behalve natuurlijk als er absoluut gezinnen naar de wijk gelokt moeten worden.

Zoals wel vaker in Knokke is het ook nu moeilijk om de gemeentebelangen te scheiden van de belangen van de familie Lippens. Leopold Lippens zei zelf weleens: het komt mij goed uit, maar ook de bevolking van Knokke-Heist. “Eigenlijk is de beslissing een historische kans voor Knokke,” zegt Coudyser daarover. “Een kans om komaf te maken met de oude politieke cultuur van het graafschap Lippens.”

“Voor ons maakt het niet uit wie de eigenaar is van een grond”, zegt schepen Demeyere. “Wordt de familie Lippens hier beter van? Luister eens, vroeger was het hier moeilijk om een stuk grond te vinden dat niet van de familie was. Op de Tolpaertpolder willen we betaalbaar wonen mogelijk maken. We hebben 5.000 jonge, werkende gezinnen nodig in Knokke. Die haal je niet uit de zee, daar zitten alleen maar vissen.”