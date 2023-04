Waarom een heroïnetekort in Europa slecht nieuws kan zijn

Dreigt er een heroïnetekort in Europa? Daar vreest het Europees Monitoringcentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) voor. Het klinkt contradictorisch, maar zo’n tekort zou slecht nieuws zijn. Hoe zit dat juist?

“Het voelt vreemd om dit te zeggen, maar als we spreken over synthetische drugs is het bijna alsof de beschikbaarheid van heroïne … een bescherming vormt.” Aan het woord is Paul Griffiths. Hij is de wetenschappelijk directeur van het EMCDDA en uit bij nieuwssite Politico de vrees voor een heroïnetekort in Europa.

Griffiths schuift één argument naar voor: het verbod op opiumteelt dat de Taliban in april 2022 uitsprak. Mocht de toevoer aan opium - en dus heroïne - uit Afghanistan stilvallen, zou dat slecht nieuws zijn voor heroïnegebruikers over de hele wereld. Afghanistan is wereldleider in de productie van opium. Volgens het United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC) komt ongeveer 80 procent van alle opiaten oorspronkelijk uit het land.

Valt die toevoer weg of wordt heroïne duurder door een knik in het aanbod, dan bestaat de kans dat gebruikers (moeten) overschakelen op synthetische opioïden. De link met fentanyl is dan snel gelegd. Dat is de drug die in de Verenigde Staten nu al tien jaar een ware gezondheidscrisis veroorzaakt, met in 2021 alleen al zo’n 70.000 doden tot gevolg.

Overdoses

Zeker, fentanyl komt ook nu al voor in Europa, maar lang niet in dezelfde aantallen als aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Het probleem is: als de drugs wél massaal opduiken, stijgt ook de kans op overdoses. Synthetische opiaten zijn immers zo’n veertig keer straffer dan natuurlijke heroïne.

Het is waar ze bij Transit vzw, de organisatie achter de Brusselse gebruikersruimte voor drugs, voor vreesden bij het begin van de pandemie. “Wij dachten dat het sluiten van de grenzen misschien tot een probleem in aanbod zou leiden”, zegt woordvoerder Bruno Valkeneers. Meteen werd een heel programma op poten gezet om mensen sneller op te kunnen vangen.

Gebruikte spuiten in New York. Fentanyl komt ook nu al voor in Europa, maar lang niet in dezelfde aantallen als aan de andere kant van de Atlantische Oceaan Beeld VICTOR J. BLUE / NYT

De vrees bleek achteraf ongegrond. Enkele factoren spelen mee. Zo heeft ons land een goed uitgebouwd aanbod aan heroïnevervangers zoals methadon. Is er geen heroïne meer voorhanden, dan bestaan er veel mogelijkheden om verslaafden op te vangen. Dat aantal lijkt ook te dalen. Volgens cijfers van Sciensano daalt het aantal heroïneverslaafden die hulp vragen bij het bestrijden van hun verslaving al enkele jaren - tegelijk stijgt het aantal mensen dat hulp nodig heeft om van cocaïne af te raken. Het stemt overeen met het gevoel dat Valkeneers en zijn collega’s hebben op het terrein. “Je zou kunnen zeggen dat er meer aanbod aan heroïne is dan er gebruikers zijn momenteel”, zegt hij.

Bedenkingen

Het maakt dat Valkeneers eerder sceptisch is over rampscenario’s over een heroïnetekort. Ook Tom Evenepoel van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) heeft al vaker voorspellingen gehoord over deze of gene drug die Europa zullen overspoelen om die zonder meer voor waar aan te nemen. “Twintig jaar geleden al werd gezegd dat we met methamfetamine zouden overspoeld worden omdat er op het grensgebied van Duitsland en Tsjechië veel wordt geproduceerd”, zegt hij. “Het gebruik is inderdaad gestegen, maar niet in die mate zoals voorspeld werd.”

Criminoloog Charlotte Colman (UGent) werkte twee jaar geleden mee aan het SO-PREP-onderzoek op vraag van de Europese Commissie met als uitgangspunt de vraag: kan een opiatencrisis zoals in de VS ook hier uitbreken? “Zoiets is in België niet meteen aan de orde”, zegt ze. Een van de redenen ligt net in de constante en kwaliteitsvolle aanvoer van heroïne uit Afghanistan.

Beeld HILARY SWIFT / NYT

Het is een handelsroute die al jarenlang stand houdt. Experten betwijfelen of het verbod van de Taliban die klein krijgt, zeker nu heel wat andere inkomstenbronnen zijn opgedroogd sinds de machtsovername. Meer zelfs, UNDOC zag de teelt - zowel in oppervlakte als in opbrengst - met ongeveer 30 procent stijgen sinds de Taliban een opiumban uitsprak.

“Er is nog nooit een duurzame ban op opium geweest in Afghanistan”, zegt professor Conflict en Development Jonathan Goodhand (SOAS University of London). “Dat komt omdat de onderliggende structurele oorzaken voor de productie, zoals de grote armoede, de drugseconomie draaiende houden.” Dat zal niet snel veranderen, zeker niet nu heel wat internationale hulp richting Afghanistan is stilgevallen. “De afhankelijkheid van deze drugseconomie is enkel gegroeid. Het is essentieel voor het inkomen van mensen”, zegt Goodhand.

Volgens Colman en Goodhand zijn er zelfs aanwijzingen dat er sinds enige tijd net meer drugs gemaakt worden in Afghanistan, namelijk methamfetamines. “Dat is iets dat we wel goed monitoren”, zegt Colman. “Doordat in Afghanistan de plant efedra groeit, kunnen drugshandelaars er veel goedkoper amfetamines produceren dan producenten in Mexico of Europa die het synthetisch moeten vervaardigen. Bovendien bestaan de handelsroutes voor opium, heroïne of morfine naar Europa al. De mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst meer goedkope crystal meth uit Afghanistan tot in Europa raakt.”

De piste van een heroïnetekort door de ban van de Taliban kent dus weinig animo. En toch valt op hoe niemand de waarschuwing van Griffith helemaal wil parkeren. Evenepoel zegt dat het “goed is dat het centrum het voorzorgsprincipe hanteert” en ook Colman erkent dat zo’n scenario “in ieders achterhoofd zit”.

“Het kan gewoon heel snel veranderen”, zegt Valkeneers. “Als we niet goed voorbereid zijn, kan dat resulteren in meer overdoses.”