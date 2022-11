Waarom die 1,5 graad een richtpunt blijft, tegen beter weten in

Terwijl de VN-klimaattop in Egypte op kruissnelheid komt, wordt het steeds onwaarschijnlijker dat we de opwarming onder de afgesproken anderhalve graad kunnen houden. Maar het idee opbergen ligt moeilijk.

“Hou 1,5 graad in leven”, bepleitte voormalig Brits premier Boris Johnson zonet op de VN-klimaattop in Egypte. “Zeg vaarwel tegen 1,5 graad. De wereld schiet naast dit doel”, kopt het nieuwsmagazine The Economist. Ook veel anderen verzamelen zich koortsachtig rond de doodzieke doelstelling om de opwarming niet boven anderhalve graad te laten komen. Volgens sommigen is de patiënt dus al dood, anderen klampen zich vast aan een laatste teken van leven.

Het klimaat is nu al ongeveer één graad warmer dan voor de industriële revolutie, zo leert het meest recente VN-klimaatrapport. Voor miljoenen betekent dit al de hel. Onder meer de 33 miljoen inwoners van Pakistan die dit jaar getroffen werden door overstromingen.

In 2015 spraken 196 landen af om de opwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden. Die politieke deal is gebaseerd op de wetenschap. Eilandstaten en kustgebieden verdwijnen in zee bij 1,5 graad warmer. Ook stelt het VN-klimaatpanel vast dat twee graden warmer aanzienlijk meer schade betekent dan 1,5 graad warmer, zoals 420 miljoen en tien miljoen meer mensen die respectievelijk aan hitte-extremen en overstromingsrisico’s worden blootgesteld.

“Recente analyses tonen bovendien dat de risico’s op klimaatschade en kantelpunten, zoals de smelt van de ijskappen, zich al vanaf lagere temperaturen manifesteren dan eerder gedacht”, zegt klimatoloog Wim Thiery (VUB).

De 1,5 graad-doelstelling blijkt ook nuttig: ze zorgde voor urgentie en actie. Wellicht daardoor zijn we eerder op weg naar zo’n 2,8 graden opwarming tegen 2100 en niet naar ruim drie graden.

Maar 2,8 is wel bijna het dubbele van 1,5. En de uitstoot stijgt, terwijl hij zeer fors moet dalen om onder 1,5 graad te blijven. Zo fors dat sommigen betwijfelen of dit nog kan. “Misschien is het nog mogelijk, maar het is echt naar strohalmen grijpen”, schrijft klimatoloog Glen Peters (Centre for International Climate Research). Hij leidde onderzoek voor het VN-klimaatpanel naar mogelijke scenario’s. “Is het technisch haalbaar? Ik denk het wel”, zegt aardwetenschapper Daniel Schrag (Harvard) in The Economist. “Maar het staat zo ver van de politieke, economische en technologische realiteit dat het een beetje absurd is.”

Klimaatbeloftes

Inger Andersen, chef van het VN-milieuprogramma, stelt dat “alleen als alle landen hun klimaatbeloftes nakomen en er extra beleid komt, we de opwarming tot 1,8 graad beperken. Maar dit scenario is momenteel niet geloofwaardig.”

Klimatologisch gezien kan het wel nog. Want de totale hoeveelheid broeikasgas die de wereld kan uitstoten om nog onder 1,5 graad te blijven, is nog niet opgebruikt. Om 50 procent kans te hebben, moeten we onder de 2.890 miljard ton broeikasgas-uitstoot blijven. Daar is nog zo’n 400 miljard ton van over. “Technologisch en financieel is het mogelijk dat niet te overschrijden”, zegt Thiery. “Zo kost het 1,5 graad-scenario een tiende van wat we aan corona uitgaven.”

Omdat de uitstoot echter nog stijgt, wordt de 1,5-graad-doelstelling halen steeds onwaarschijnlijker te realiseren. De uitstoot zou binnen de twee à drie jaar moet pieken. Binnen zeven jaar zou ze gehalveerd moeten zijn.

“Vergelijk het met een extreem steile gitzwarte skipiste die we nu moeten afdalen omdat we niet veel eerder zijn beginnen dalen”, zegt Thiery. “Dat had op een veel minder steile blauwe piste gekund, maar die kans hebben we verkeken. Het komt erop neer dat we nu nog acht jaar de huidige jaarlijkse uitstoot kunnen aanhouden en dan op 31 december 2029 moeten stoppen met alle uitstoot. Wiskundig gezien kan dat. Maar politiek, financieel en technologisch is dat plaatje absurd. Met de huidige klimaatbeloftes evolueren we naar tien procent bijkomende uitstoot tegen 2030. Als je er rekening mee houdt dat die beloftes vandaag in de praktijk onvoldoende gerealiseerd worden, ligt dat percentage nog hoger.”

Maar het is niet wetenschappelijk, zo benadrukt de klimatoloog, om te besluiten dat iets wat nu onwaarschijnlijk te realiseren lijkt, niet meer mogelijk is. “Ja, de kans om onder de 1,5 graad te blijven slinkt met de dag. Maar als klimaatwetenschapper kan ik momenteel niet verklaren dat het een gepasseerd station is. Politiek en de fossiele industrie bepalen of 1,5 graad ook daadwerkelijk sneuvelt”, zegt hij.

Landenblokken

Ook onder sommige beleidsmakers en activisten blijft ‘1,5 graad’ in leven, zij het ‘met een zwakke polsslag’. “Zeker de vooruitstrevende landenblokken zoals de EU houden hieraan vast”, zegt Yelter Bollen, klimaatexpert bij de Bond Beter Leefmilieu, vanop de klimaattop. “Wetenschappelijk gezien is het nog niet te laat. De prognoses van het VN-klimaatpanel en het Internationaal Energie Agentschap tonen dat. Technisch is het ook niet onmogelijk. En deze doelstelling is cruciaal om de druk hoog te houden. Want sowieso telt iedere tiende van een graad.”

Alle mogelijke moeite doen om toch onder die 1,5 graad te blijven, zelfs al lijkt het steeds minder haalbaar, is ook voor Thiery een must. “Het alternatief is 1,6 graad of 1,7 graad warmer, enzovoort”, zegt hij. “En dat betekent telkens meer mislukte oogsten, extreem weer en riskante kantelpunten. Het is een politieke keuze om 1,5 graad ‘dood’ te verklaren. Maar ik ken de data zeer goed en daaruit leer ik dat niemand zijn kinderen wil zien opgroeien in een wereld die twee graden warmer is.”