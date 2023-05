Waarom deze school in Nederland er wel in slaagt prestaties op te krikken

Als de prestaties van leerlingen in razend tempo achteruitgaan, hoe keer je dan toch zo snel mogelijk de trage tanker die onderwijs is? In de Nederlandse scholengroep Wijs! menen ze de oplossing gevonden te hebben. ‘Leerkracht zijn is misschien wel een van de moeilijkste vakken ter wereld.’

“Meester, meester, wil je kijken of ik het goed gebouwd heb?” Een vierjarig meisje kijkt verwachtingsvol op naar leraar Joram Goedendorp (34), die een blik werpt op de houten blokkenstructuur op het kindertafeltje voor hun. “Goed hoor! Maar kijk misschien nog even naar de bovenkant. Heeft die wel de vorm van een driehoek?” Het meisje schudt van niet. Even later zijn de balken, cilinders en prisma’s herschikt tot een miniatuurversie van een Griekse tempel. Goedendorp kijkt trots: “Het is precies door deze combinatie van denken en doen dat ik op deze school wil blijven werken.”

Als student in de pabo, de Nederlandse lerarenopleiding basisonderwijs aan de hogeschool, was het voor Goedendorp nochtans even aanpassen toen zijn stage in de Willibrordschool begon. “Geschiedenis geven aan kleuters, dat doe je normaal niet”, vertelt hij. “Je moet echt wel open-minded zijn.” De voorbije vijf weken leerde hij zijn klas over de klassieke oudheid. Op het einde weten de kleuters onder meer wie Julius Caesar was, wat een democratie is en waarom de Romeinen grondbelasting moesten betalen.

Beeld Illias Teirlinck

Moeten vierjarigen hun dagen niet eerder vullen met winkeltje spelen, veters leren strikken en de dagen van de week al zingend in een kleuterliedje opsommen? Volgens stichting Wijs!, de scholengroep waartoe de Utrechtse basisschool behoort, niet. Hoewel die dingen in hun scholen ook nog gebeuren, zijn er evengoed uren gereserveerd voor kennis, kennis, en kennis. Alleen door kinderen op vroege leeftijd stevige ankerpunten in hun brein te laten opbouwen, kunnen ze later zelf complexe teksten daadwerkelijk begrijpen, redeneert de stichting. Ze werken met een zogenoemd spiraalvormig curriculum: dezelfde thema’s keren terug met een steeds hogere graad van complexiteit, wat de verankering van die kennis bevordert.

Beter en beter

Extra aandacht voor begrijpend lezen is dan ook nodig. Zowel voor wiskunde en wetenschappen als voor taal donderden Vlaamse en Nederlandse leerlingen de voorbije twintig jaar van de wereldtop naar de onderste regionen van de ranglijst. Nu al verwachten onderwijsexperts dat het PIRLS-onderzoek, dat deze week verschijnt en begrijpend lezen toetst in het vierde leerjaar, alleen maar slechter nieuws brengt. Desondanks scoren de leerlingen van stichting Wijs! beter en beter. Dat in drie van de vier Wijs!-scholen overwegend kinderen zitten die al uit een kennisrijke thuisomgeving komen, is daar zonder twijfel een cruciale factor in.

Het is uiteraard niet zo dat in Vlaanderen niemand inzet op kennisopbouw. Alleen gebeurt dat hier misschien vooral via een lesmethode waarin welbevinden en lesplezier centraal staan. Leerlingen worden aangemoedigd om zo veel mogelijk zelf de leerstof te ontdekken, in de hoop dat die zo ook beter blijft hangen in hun hoofd.

Beeld Illias Teirlinck

“Het probleem is dat je het kind zo mogelijk opsluit in zijn ervaring, terwijl je net zijn leefwereld moet opentrekken”, zegt onderwijsexpert Tim Surma (Thomas More). De scholengroep rekent onder meer op zijn expertisecentrum ExCEL om hun werkwijze wetenschappelijk te ondersteunen. “Een kind aan wie de ouders vaak voorlezen en dat ze mee op reis en naar musea nemen, zal sneller naar de boekenhoek lopen dan een kind bij wie dat thuis niet gebeurt. Door als leerkracht doordacht wereldse kennis over te brengen, kun je de informatie die ontbreekt door hun achtergrond, op een liefdevolle manier aanvullen.”

Structureel

Terwijl in Vlaanderen zonder twijfel ook enthousiaste leerkrachten de klas een week lang onderdompelen in de Romeinse cultuur, gebeurt dat bij stichting Wijs! wel erg structureel: de hele school werkt tegelijk aan eenzelfde thema en elk thema dient als voorkennis voor een vervolgthema. De leerkrachten organiseren zich bovendien in leerteams, waarin ze onderzoek voeren naar vragen vanuit de praktijk. De bevindingen gieten ze in een plan dat over de hele school uitgerold en continu getoetst wordt aan de realiteit in de klas.

Beeld Illias Teirlinck

“Leerkracht zijn is misschien wel een van de moeilijkste vakken ter wereld”, vertelt Dave van der Geer, waarnemend directeur van de Willibrordschool en Sint Bonifatiusschool, een andere Wijs!-school wat verderop. “Alleen als je dat erkent, kun je samen leren.” En ja, die academische aanpak vereist geld, tijd en een autonomie die schoolbesturen in Vlaanderen niet altijd hebben. Soms loopt er een leerkracht weg door de werkdruk, of zit er een klas in de studie omdat er geen vervanger is als een leerkracht naar een van de veelvuldige studiedagen is.

Maar dat de aanpak loont, bewijzen ook boerenzonen Niek (11) en Mike (12). Geconcentreerd vatten ze alinea’s samen met tussentitels als ‘Wat doet de Tweede Kamer?’ en ‘Wetten maken’. Als de oefening hen wat saai wordt, beginnen ze elkaar te plagen. Maar wanneer de juf vraagt of iemand kan uitleggen wat een fractie is, antwoordt Mike met een vastberadenheid die studenten politicologie jaloers zou maken: “Kamerleden van dezelfde politieke partij!”

Even later moeten de leerlingen twee kleurenstiften nemen, zodat ze de verschillen tussen de Eerste en Tweede Kamer kunnen markeren. De schoolbanken gaan gehoorzaam open. Behalve een pennenzak, ziet de aandachtige toeschouwer ook een hoop lege schriftjes en Het achterhuis van Anne Frank liggen. De komende dagen lezen ze klassikaal het laatste hoofdstuk.