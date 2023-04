Waarom de toetreding van Finland tot de NAVO de relatie met Rusland voorgoed verandert

Finland is officieel het 31ste lid van de NAVO geworden. De alliantie krijgt er zo een Europees land bij dat als geen ander verbonden is met zijn leger. Maar de nieuwe 1.300 kilometer lange NAVO-grens in het Hoge Noorden brengt ook risico’s met zich mee.

Hoe is Finland tot deze beslissing gekomen?

De beslissing van Finland om toe te treden tot de NAVO is zonder meer een kantelpunt in de geschiedenis van het land. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Finland zich altijd neutraal opgesteld tegenover zijn grote oostelijke buur. “De Finse strategie tegenover Rusland bestond altijd uit twee pijlers”, zegt Juhana Aunesluoma, professor politieke geschiedenis aan de Universiteit van Helsinki.

De eerste pijler vertoont volgens hem veel gelijkenissen met de houding van (West-)Duitsland, dat met name sinds het bondskanselierschap van Willy Brandt altijd erop gericht was om duurzame economische relaties met Rusland te onderhouden. Ook Finland zag het belang in van open communicatie en handel met Rusland. Zo voerde Finland heel wat Russische grondstoffen als gas en hout in. Het Saima-kanaal, dat van Finland naar Rusland loopt, was tot voor de Russische invasie in Oekraïne een cruciale transportader om goederen naar de Oostzee te vervoeren.

“Tegelijk hield Finland altijd vast aan een plan B, voor het geval Rusland in een andere richting zou bewegen”, zegt Aunesluoma. Die tweede pijler valt meer te vergelijken met de houding die landen als Polen aannemen tegenover Rusland. “Het komt erop neer dat Finland altijd is blijven investeren in defensie en de beveiliging aan de grens met Rusland.”

Door de Russische invallen in Georgië (2008) en de Krim (2014) beseften de Finnen dat de tweede pijler meer aandacht moest krijgen. Finland zocht toenadering tot de NAVO en rustte zich uit met NAVO-wapensystemen om zich voor te bereiden op een mogelijke toetreding. De Russische inval in Oekraïne overtuigde de Finnen helemaal dat Rusland geen betrouwbare buur is. In maart stemde het Finse parlement met een grote meerderheid voor het lidmaatschap. Tachtig procent van de bevolking bleek voorstander om toe te treden tot de NAVO, bleek uit een peiling in november. “Dat de toetreding tot de NAVO bij de recente verkiezingen in Finland zelfs geen thema meer was, zegt eigenlijk alles”, zegt strategisch analist Frederik Mertens van het The Hague Centre for Strategic Studies.

Wat verandert dit voor Finland?

“Op militair vlak is dit geen drastische verandering, het is eerder een stap verder in de richting die Finland al langer ingegaan is”, zegt Heikki Patomäki, professor wereldpolitiek aan de Universiteit van Helsinki. Anders dan 23 van de 30 huidige NAVO-leden voldoet Finland nu al aan de richtlijn om twee procent van het bruto binnenlands product aan defensie uit te geven. Sinds 2021 heeft Finland door de toenemende Russische dreiging zijn defensie-uitgaven aanzienlijk verhoogd. Zo besliste het om 64 F35-gevechtsvliegtuigen aan te kopen. “Dat is immens”, zegt Mertens. “Dat is alsof een land als Nederland tweehonderd F35's zou kopen.”

Als NAVO-partnerland neemt Finland, net als Zweden, al sinds 1994 aan veel veiligheidsvergaderingen mee. In het kader van de Partnership Interoperability Initiative raakte Finland in 2014 nog meer betrokken in militaire oefeningen en opleidingen van de NAVO. Hoewel Finland wellicht sowieso op NAVO-steun kon rekenen bij een mogelijke aanval op zijn grondgebied, gebeurt dat als lid voortaan automatisch op basis van artikel 5 uit het NAVO-verdrag.

Beeld reuters

De toetreding tot de NAVO is niettemin symbolisch van groot belang. Ook omdat Finland daardoor definitief afscheid moet nemen van zijn status als ‘neutraal land’. Niet alleen tegenover Rusland, maar ook tegenover andere landen in de wereld. In het verleden speelden Finse presidenten of diplomaten meermaals een belangrijke rol van bemiddelaar bij conflicten, zoals bij de vredesgesprekken tussen de Indonesische regering en de rebellen in Atjeh (2005) na een oorlog van dertig jaar. “Die neutrale status kun je niet langer behouden als je in één blok zit met het Westen en vooral de Verenigde Staten”, zegt Patomäki.

Wat verandert dit voor de NAVO?

“Voor de NAVO is de toetreding van Finland zonder twijfel een versterking”, zegt Mertens. Finland, dat als enige EU-land nooit de dienstplicht afschafte, kan in oorlogstijd beschikken over 280.000 militairen en 900.000 reservisten - en dat op een bevolking van amper 5,5 miljoen inwoners.

Nog belangrijker is de NAVO-grens met Rusland quasi verdubbelt, door de meer dan 1.300 kilometer lange grens die tussen beide landen ligt. Dat betekent dat de NAVO voortaan makkelijker radarposten kan oprichten, surveillancevluchten kan uitvoeren en militaire oefeningen kan doen tot tegen de Russische grens. “Bovendien is er ook al jaren meer samenwerking tussen de Scandinavische luchtmachten”, zegt Mertens. “Nu de NAVO daar een sterk eengemaakt blok heeft, heeft het in het noorden luchtoverwicht tegen de Russen. En dat is strategisch van groot belang.”

Een belangrijke vraag is of de NAVO ook wapensystemen naar het noorden zal verplaatsen. Raketten die aan de Finse grens geplaatst worden, zouden bijvoorbeeld de noordelijke Russische vloot - inclusief duikboten met kernwapens - aan het Kola-schiereiland in luttele minuten kunnen bereiken. In die zin brengt de toetreding van Finland ook nieuwe moeilijkheden met zich mee. “Er komt hopelijk ook een tijd na Poetin”, zegt Patomäki. “Het risico bestaat dat we vandaag beslissingen nemen die de diplomatieke relaties nog bemoeilijken en tot nog meer langdurige militaire spanningen leiden.”