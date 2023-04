Waarom de Noordzee plots zo belangrijk is? Het antwoord blijkt simpel: door Rusland

Oostende rolt maandag zijn rode loper uit. Niet voor de filmsterren, maar voor de politieke fine fleur van Europa: onder meer Frans president Emmanuel Macron en Duits bondskanselier Olaf Scholz doen de badstad aan voor een Noordzeetop. Of hoe de grijze wateren plots belangrijker zijn dan ooit.

1. Wat staat er op de agenda in Oostende?

Hoog bezoek in de koningin der badsteden dus. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) ontvangen hun ambtsgenoten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland, Noorwegen en Luxemburg voor een Noordzeetop. Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schuift aan.

Het sluitstuk van de topconferentie is de ondertekening van een verklaring waarin de negen deelnemende landen plechtig beloven om de Noordzee verder uit te bouwen tot een “grote groene elektriciteitscentrale voor Europa”. Vandaag hebben de windparken in de Noordzee een totale capaciteit van ongeveer 30 gigawatt. Tegen 2030 moet dit opgetrokken worden tot 120 gigawatt. Richting 2050 wil men dit nog eens meer dan verdubbelen, tot liefst 300 gigawatt.

Elk Noordzee-land moet hierbij zijn deel doen. Vrijdag heeft de regering-De Croo alvast de aanbestedingsprocedure voor de bouw van drie nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth-zone goedgekeurd. Die windparken (gelegen op 45 kilometer van de kustlijn) moeten er komen tegen 2030 en zullen zorgen voor een verdrievoudiging van de Belgische offshorecapaciteit, tot 6 gigawatt. De uitbreiding is een van de stokpaardjes van minister Van der Straeten.

2. Moeten we wakker liggen van deze Noordzeetop?

De strijd tegen de klimaatopwarming dwingt Europa al langer om op zoek te gaan naar groene energiebronnen. Offshore windenergie staat dan boven aan het lijstje. Windparken op zee hebben het voordeel dat ze minder protest oproepen dan windparken op land. Zeker in een klein land als België, waar gevochten wordt om elke vrije meter, is dit een pluspunt.

“Maar de bestaande Europese plannen rond de Noordzee zijn duidelijk in een stroomversnelling gekomen sinds de Russische invasie van Oekraïne”, vertelt Mathieu Blondeel, energiespecialist aan de VU Amsterdam. “Politiek is men tot het besef gekomen dat windenergie uit onze achtertuin, in dit geval de Noordzee, veel veiliger is dan aardgas en olie, die moeten worden ingevoerd vanuit Rusland. Sinds vorig jaar is energieveiligheid een cruciaal thema in Europa.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) tijdens de Noordzeetop in Oostende. Beeld Photo News

Voor onze energieveiligheid zal wel meer nodig zijn dan elk Noordzee-land dat op eigen houtje nieuwe windparken bouwt. De bedoeling is dat er onder de zeebodem straks een uitgebreid elektriciteitsnetwerk komt waarlangs het grillige aanbod van windenergie snel kan worden verdeeld. Europese landen kunnen elkaar dan helpen om stroomoverschotten en -tekorten weg te werken. Op deze manier zou ook de energiefactuur van de consument gedrukt worden.

België zet hierbij vooral in op de zogenaamde Nautilus-kabel en de TritonLink. De Nautilus-kabel zal binnen enkele jaren zorgen voor een tweede grote elektriciteitsverbinding met de Britse buren. Het Verenigd Koninkrijk staat dankzij zijn noordelijke ligging en eindeloze kustlijn te boek als een walhalla voor windenergie. De TritonLink moet België dan weer verbinden met Denemarken, nog zo’n land dat zich op winderige dagen stilaan geen blijf weet met zijn groene energie.

3. Zijn deze plannen ‘haalbaar en betaalbaar’?

Er zullen vele miljarden euro’s nodig zijn om de Noordzee uit te bouwen tot een grote groene elektriciteitscentrale voor Europa. Dat staat vast. Windparken op zee hebben steeds minder overheidssteun nodig om te draaien, maar helemaal zonder steun redden ze het nog niet. Ook nieuwe verbindingen aanleggen is niet goedkoop. Alleen al de TritonLink met Denemarken wordt nu op 3,6 miljard euro geschat. Hiervan is 1,4 miljard voor rekening van België.

Grote plannen vergen ook een goede timing. Een honderdtal bedrijven die actief zijn in de sector van de windenergie waarschuwen maandag dat een heel snelle uitbreiding van de offshore windenergie in Europa “dreigt te leiden tot knelpunten”. Het gaat dan onder meer om toelevering van funderingen, kabels en transformatoren. Vergunningen blijven vaak een vraagteken. In België is de toekomst van de Prinses Elisabeth-zone zo afhankelijk van de komst van Ventilus.

Premier Alexander De Croo, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Duits bondskanselier Olaf Scholz in Oostende. Beeld AP

En dan is er nog Rusland. Een recent onderzoek van de Deense, Noorse, Zweedse en Finse openbare omroepen leert dat het Kremlin een geheim programma op poten heeft gezet om Europese communicatiekabels en windmolenparken in de Noordzee te saboteren. Rusland zou intussen over een hele vloot aan spionageschepen beschikken die – vermomd als vissersschepen en onderzoeksschepen – onze kritische infrastructuur in kaart probeert te brengen.

De inlichtingendiensten en marines van de Noordzee-landen zullen op hun hoede moeten zijn. Eind vorig jaar is voor de Belgische kust al eens een Russisch ‘onderzoeksschip’ betrapt.

Nog een interessante kanttekening van Blondeel: “Alles rond offshore windenergie bestempelen we nu als kritische infrastructuur. Terecht ook. Maar tegelijk kijkt niemand ervan op wanneer Colruyt zijn dochter Parkwind, een bouwer van windmolens op zee, verkoopt aan het Japanse energiebedrijf JERA. Dat vind ik heel merkwaardig. Je geeft zo toch een strategisch belangrijk bedrijf uit handen aan een land dat weinig voeling heeft met onze energieveiligheid.”