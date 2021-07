Waarom de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs voorlopig ‘gered’ zijn

De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair blijven voorlopig van kracht. Het Grondwettelijk Hof besliste om die niet te schorsen, al moet het later wel nog oordelen over een definitieve vernietiging ervan.

De saga van de eindtermen gaat dus onverminderd verder. Al maanden wordt er over gediscussieerd en ruzie gemaakt. Het gaat dan ook over belangrijke materie. Eindtermen bepalen namelijk wat een leerling moet kennen en kunnen. Vooral voor kinderen die in september naar het derde middelbaar trekken, is deze kwestie urgent. Zij komen namelijk uit een eerste graad die eerder al volledig geüpdatet werd, mét nieuwe eindtermen. En moeten dus in diezelfde filosofie liefst kunnen doorstromen naar een geüpdatete tweede en later ook derde graad.

Maar enkele spelers in het onderwijsveld, met het Katholiek Onderwijs en Steinerscholen op kop, stapten naar het Grondwettelijk Hof. Ze vroegen om de eindtermen nog voor het begin van het schooljaar te schorsen en daarna, na een inhoudelijk oordeel, ook te vernietigen. Volgens hen zijn de nieuwe eindtermen te uitgebreid en te gedetailleerd en zouden ze daardoor de vrijheid van onderwijs beknotten. Want er blijft met dergelijke eindtermen nauwelijks nog ruimte over voor een eigen pedagogische aanpak, menen ze.

Chaos

De andere grote speler, het Gemeenschapsonderwijs (GO!), stelde zich dan weer op als verdediger van de nieuwe eindtermen en stond voor het Grondwettelijk Hof dus recht tegenover zijn collega’s. Volgens het GO! zijn de nieuwe eindtermen wel perfect in het eigen pedagogisch project te realiseren. Het GO! waarschuwde ook voor algemene chaos als de eindtermen werden geschorst. Want alle scholen zijn ondertussen voorbereid om in het derde middelbaar met die nieuwe eindtermen aan de slag te gaan.

Een uitleg waar het Grondwettelijk Hof duidelijk wel oren naar had. Ook al bepleitte het Katholiek Onderwijs dat er al plannen klaar lagen om scholen te helpen bij een omschakeling. Daarbij zouden alle scholen ook vrij kunnen kiezen of ze de meer uitgebreidere nieuwe of de minder gedetailleerde oude eindtermen gebruiken. Want eindtermen zijn minimumdoelen. Meer doen kan altijd.

Maar het Hof oordeelde dat een schorsing op dit moment zou leiden tot “het doorkruisen van de organisatie en de planning van de scholen en van de leerkrachten op een ogenblik dat zij niet meer in de mogelijkheid zijn om nog fundamenteel bij te sturen”. Om een schorsing van de eindtermen te bekomen, moesten de eisers ook aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent. Het Hof vond dat zo’n nadeel niet aangetoond was.

Vertrouwen

Het ‘kamp Weyts-GO!’ reageert alvast tevreden. “Dit is goed nieuws voor onze collega’s en voor onze leerlingen”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder bij het GO!. “De leerlingen die over enkele weken aan het derde jaar secundair beginnen, kunnen voortbouwen op wat zij in de eerste graad hebben geleerd.”

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zegt dan weer altijd vertrouwen gehad te hebben in de goede afloop van de schorsingsprocedure. Hij wijst erop dat de nieuwe eindtermen samen met leerkrachten, koepels en experten zijn opgesteld en dat er ook een commissie is opgericht om te kijken of alles op de klasvloer wel werk- en haalbaar blijft. “Ik ben in elk geval blij dat de schoolteams nu kunnen genieten van wat welverdiende rust na een zeer zwaar jaar.”

Maar ook het Katholiek Onderwijs behoudt naar eigen zeggen zijn vertrouwen in de procedure, want het Grondwettelijk Hof moet nog een inhoudelijk oordeel vellen over de eindtermen. Het kan dus nog altijd zijn dat het Hof de eindtermen op basis van een inhoudelijke beoordeling vernietigt. “We hopen dat dat die beslissing niet al te lang op zich laat wachten, zodat de gevolgen van de tussentijdse beslissing tot één schooljaar beperkt kunnen blijven”, klinkt het daar.