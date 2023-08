Waarom de misbruikbestrijder van het Vaticaan het instituut opgaf, maar zelf verder strijdt voor een veiligere kerk

De Duitse jezuïet en priester Hans Zollner geldt als de belangrijkste bestrijder van misbruik in de katholieke kerk. Onlangs kwam hij in conflict met het Vaticaan. ‘Veel van de slachtoffers hebben me aangemoedigd om mijn werk voort te zetten.’

Op 29 maart van dit jaar hield de katholieke kerk haar adem in. Paus Franciscus was opgenomen in het ziekenhuis met naar later bleek een luchtwegeninfectie. Zijn toestand zou ernstig zijn. Door al die aandacht voor Franciscus kreeg een ander Vaticaans nieuwsfeit niet de aandacht die het verdiende.

Op diezelfde woensdag 29 maart stapte Hans Zollner, prominent bestrijder van misbruik in de katholieke kerk, uit de Pauselijke commissie ter bescherming van minderjarigen. Die was door paus Franciscus in 2014 in het leven geroepen om hem te adviseren bij de aanpak van wat wel de grootste crisis in de kerk sinds de Reformatie wordt genoemd.

Dat juist Zollner de commissie verliet, kwam hard aan bij ingewijden en ook bij misbruikslachtoffers. Veel slachtoffers van misbruik door geestelijken hebben het geloof in de kerkelijke overheid verloren, maar als alle instituties faalden en diezelfde slachtoffers zich weer eens aan hun lot overgeleverd voelden, zat Hans Zollner ten minste nog in die vermaledijde commissie.

Nu had ook hij de brui eraan gegeven. Volgens Zollner kampte de anti-misbruikcommissie met structurele problemen. Kort gezegd kwam het neer op een gebrek aan “verantwoording, naleving, betrouwbaarheid en transparantie”.

Zo had Zollner grote moeite met het feit dat de anti-misbruikcommissie bij de hervorming van het pauselijke bestuursapparaat was ondergebracht bij het Dicasterie voor de geloofsleer, dat in het Vaticaan verantwoordelijk is voor de behandeling van misbruikmeldingen. En dat terwijl de commissie wordt geacht het departement bij zijn werk te controleren. Hoe kan dat als je er zelf onderdeel van uitmaakt?

Zollner kreeg geen antwoord en was het wachten zat. Een paar maanden later wacht hij nog altijd op antwoord. Deze ochtend zit Zollner aan zijn bureau in een schitterende Romeinse villa in de buurt van de beroemde Via Veneto. Als hij uit het raam kijkt ziet hij in de verte het Vaticaan liggen.

Heeft u aan de paus gevraagd hoe dat nu zit met de positie van de anti-misbruikcommissie?

“Natuurlijk heb ik dat gedaan en volgens mij is er sinds mijn vertrek uit de commissie nog niets verbeterd.”

Wil de paus u niet terug hebben in die commissie?

“Dat weet ik niet. Ik werk gewoon door. Veel van de slachtoffers hebben me aangemoedigd om mijn werk voort te zetten, zodat we kunnen werken aan een betere en veiligere kerk en een veiligere wereld.”

U wordt wel een luis in de pels van de kerk genoemd. Voelt u zich dat ook?

“Ik ben hier niet om mensen te plezieren of te plagen. Mijn taak is om te vertellen wat ik waarneem op basis van mijn eigen inzichten en op basis van de contacten die ik heb met heel veel mensen in de kerk. Als ik iets onaardigs zeg, is het bedoeld als een oproep tot meer betrokkenheid, meer consistentie en meer actie.”

Hans Zollner is directeur van het Instituut voor Antropologie – Interdisciplinaire studies over menselijke waardigheid en zorg, dat deel uitmaakt van de pauselijke Gregoriana Universiteit. Kort gezegd is dat een kenniscentrum op het gebied van preventie van misbruik in de kerk. Zollner en zijn collega’s trainen kerkelijke functionarissen van over de hele wereld in het beschermen van kinderen en andere kwetsbare groepen in de kerk, zoals vrouwen. Sinds MeToo is misbruik in de kerk niet beperkt tot kinderen.

Het misbruik in de katholieke kerk is als een smeulende veenbrand. Soms lijkt het alsof het vuur onder controle is, maar dan laait de brand van het ene op het andere moment weer op. Om de zoveel tijd gaat er ergens weer een archiefkast open en ligt het vuil van de kerk weer op straat. In februari van dit jaar werd nog bekend dat in Portugal sinds 1950 maar liefst vijfduizend kinderen door geestelijken zijn misbruikt. Paus Franciscus was vorige week op bezoek in het land en had woensdag een ontmoeting met misbruikslachtoffers.

De aanpak van het misbruik vanuit het Vaticaan kwam onder de huidige paus, na decennia van incestueus niets doen, uiteindelijk op gang. Franciscus stelde een anti-misbruikcommissie in (die het nu dus moeilijk heeft) en riep in februari 2019 een misbruiktop voor voorzitters van bisschoppenconferenties bij elkaar in het Vaticaan. De buitenwereld, maar ook de bisschoppen, moesten ervan overtuigd worden dat het de paus menens was om “dit kwaad uit te roeien”.

Op die misbruiktop werd onder meer besloten dat er een handboek zou komen voor bisschoppen en hogere oversten van religieuze ordes en congregaties hoe ze misbruik moesten aanpakken. Er zouden taskforces worden gevormd om bisschoppenconferenties hierbij te helpen. Ten slotte moest het kerkelijk wetboek worden aangepast, bijvoorbeeld om bisschoppen ter verantwoording te roepen die bij misbruik hebben weggekeken.

Het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Zollner: 'Franciscus zou meer kunnen doen in het consequent toepassen van de kerkelijke wetten.' Beeld AFP

Is dit allemaal gelukt?

“Tot op zekere hoogte. Bijvoorbeeld het meest zichtbare, namelijk de veranderingen in het kerkelijk recht. Bisschoppen kunnen nu verantwoordelijk worden gehouden voor nalatigheid en doofpotaffaires. En er zijn gevallen geweest waarin deze wet effect heeft gehad en bisschoppen moesten aftreden, maar we moeten de regels nog veel consequenter toepassen. Daar ontbreekt het in de kerk nog altijd aan.”

Gelooft u dat het de paus echt serieus is als het gaat om de strijd tegen misbruik in zijn kerk?

“Ik denk dat hij toegewijd is, ja. Hij heeft veel naar slachtoffers geluisterd. Deze paus is een voorbeeld daarin. Je hebt het hier over de belangrijkste taak van de kerk. Franciscus heeft verder veel kerkelijke wetten aangepast, maar ik denk dat hij meer zou kunnen doen in wat ik al eerder zei: het consequent toepassen van die wetten.”

Er zijn mensen die zeggen dat paus Franciscus wat minder streng is als het gaat om beschuldigde priesters die hij kent. Zoals in het geval van zijn landgenoot bisschop Zanchetta en mede-jezuïet en kunstenaar Marko Rupnik die vrouwen zou hebben misbruikt.

“Ik kan over geen van die gevallen iets zeggen omdat ik er niet bij betrokken ben geweest. Wat ik in het algemeen wel kan zeggen is dat hoe dichter je bij iemand staat, hoe minder je bereid bent om te geloven dat deze persoon iets verkeerds zou kunnen hebben gedaan. Wat ik als zijn verdienste zie, is dat de paus in sommige van die gevallen zijn mening heeft herzien en aan de slag is gegaan toen hij zich realiseerde dat hij het misschien bij het verkeerde eind had.”

In nogal wat landen moeten nog altijd de feiten boven tafel komen. In mei vorig jaar kondigden de Italiaanse bisschoppen eindelijk een wat zij noemden ‘onafhankelijk’ onderzoek aan naar seksueel misbruik door geestelijken. Waarom heeft dat zo lang geduurd?

“Dat vraag ik me ook af en ik woon hier al bijna 25 jaar. Je moet een kerk altijd zien in relatie tot de samenleving waar zij deel van uitmaakt. In Italië is de bereidheid om over seksueel misbruik te praten nog niet aanwezig, niet alleen binnen de kerk, maar ook niet in de samenleving als geheel.

“Een paar maanden geleden stierf hier een voormalige premier die verschillende keren is beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij is nooit veroordeeld, voor zover ik weet. En hij heeft er zeker nooit een straf voor uitgezeten. Hoe kun je dan verwachten dat seksueel misbruik van minderjarigen in de kerk serieus wordt genomen?”

Dat onderzoek van de Italiaanse bisschoppen is gericht op meldingen vanaf 2000 tot nu. Is dat niet veel te beperkt?

“Dat is belachelijk. Dat moeten ze echt veranderen. Als ze het misbruik voor 2000 laten liggen, dan gaan anderen dat onderzoeken. Dat leert de ervaring wel.”

En is het een onafhankelijk onderzoek?

“Ik ken niet alle details van het Italiaanse onderzoek. Als je het niet onafhankelijk doet, kun je het beter laten. Niemand zal je geloven als het niet echt onafhankelijk is.”

Veel Duitse katholieken en ook het grootste deel van de bisschoppen willen als antwoord op alle misbruikschandalen een radicaal andere kerk. Homo’s en vrouwen moeten bijvoorbeeld meer ruimte krijgen. Staat u aan hun kant?

“Ik vind het eigenlijk gevaarlijk wat daar gebeurt. Het bergt het risico in zich dat je het misbruik gaat misbruiken voor andere doeleinden. Begrijp me niet verkeerd: de kerk moet veranderen. De rol van de vrouw moet veranderen net als onze leer op het gebied van seksualiteit. Maar geloven dat die veranderingen automatisch, als in een wonder, ook maar iets zouden veranderen aan het misbruik in onze kerk, is een gevaarlijke illusie.”

Maar bent u met mij eens dat de structuren die het seksueel misbruik binnen de kerk mogelijk hebben gemaakt nog altijd recht overeind staan?

“Wat nog wel vaak intact is, is het machtssysteem binnen de kerk dat daders uit het verleden beschermt. Dat moet echt verdwijnen. Dan helpt het niet om vrouwen de macht te geven of kerkelijke regels te veranderen. Dit gaat veel dieper. Het gaat om een andere cultuur in de kerk, een andere mentaliteit, over een bekering tot de kern van het evangelie: de ander – vooral de kleine – is belangrijker dan ik en mijn zorg om mijzelf.

“Aan de andere kant is het zo dat in landen waar veel discussie in de media is geweest over misbruik in de kerk, het aantal recente gevallen van misbruik consistent zeer laag is gebleven.”

Waarom gaat u elke dag naar uw werk?

“Mijn geloof is in de loop der jaren veel veranderd, maar wat onveranderd is gebleven is mijn geloof dat Jezus Christus zorgt voor degenen die gewond zijn en dicht staat bij degenen die er voor die mensen zijn. En als ik lid ben van de kerk en als ik priester ben, moet ook ik die boodschap uitdragen en zoveel mogelijk voorleven met al mijn fouten en onvolkomenheden. Dat betekent concreet: luisteren naar slachtoffers van misbruik en er altijd voor ze willen zijn.”