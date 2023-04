Waarom de mens na 50 jaar opnieuw naar de maan reist: NASA selecteert deze vier astronauten

Drie Amerikanen en een Canadees, onder wie een vrouw en een Afro-Amerikaan, vliegen wellicht al eind volgend jaar rond de maan. Ze bereiden zo de weg voor richting een landing op de maan in 2025 of 2026. Waarom trekken we na ruim 50 jaar opnieuw naar de maan? Ambities voor veel verdere ruimtereizen spelen daar een rol in.

Sinds de laatste Apollo-missie in 1972 kreeg de maan geen bezoek meer van mensen. NASA plant daar snel verandering in te brengen. Loopt alles volgens plan, dan zullen in 2025 opnieuw astronauten het stoffige maanoppervlak betreden.

In tegenstelling tot vijftig jaar geleden, toen de eerste maanreizigers allemaal witte mannen waren, mikt NASA daarbij op meer evenwicht qua gender en ras en wil het zo snel mogelijk de eerste vrouw en de eerste mens van kleur op de maan zetten.

Het nieuwe internationale maanprogramma, dat wordt geleid door de Amerikanen, draagt niet toevallig de naam Artemis, de tweelingzus van de Griekse god Apollo. Onder de vier astronauten die zonet door NASA zijn geselecteerd voor de tweede Artemis-missie, zijn alvast de Afro-Amerikaan Victor Glover (46) en de vrouwelijke astronaut Christina Koch (44). Commandant wordt de Amerikaan Reid Wiseman (47), een gedecoreerd militair piloot en testpiloot die in 2009 al door NASA was geselecteerd. Het vierde crewlid is de Canadees Jeremy Hansen (47).

Artemis III Beeld NASA / NYT

Bedoeling is dat het viertal eind volgend jaar al ‘Artemis II’ tot een goed einde brengt. Deze missie bouwt verder op Artemis I, de onbemande maanvlucht die vorig jaar een succes werd. De ‘Orion-capsule’ van NASA werd afgevuurd door de Space Launch System-raket, ’s werelds krachtigste raket, en cirkelde meerdere rondjes rond de maan, om daarna te landen in de Stille Oceaan. Aan boord zaten de poppen Helga, Zohar and Commander Moonikin Campos. Die droegen plastic modellen mee van organen die gevoelig zijn aan radioactieve straling, zoals de baarmoeder en de longen.

Artemis II, voorzien voor november 2024, zal voor het eerst bemand zijn door mensen, maar maakt nog geen landing. Wiseman en co. zullen in de Orion-capsule naar de maan gelanceerd worden door een SLS-raket (Space Launch System) en zullen tot achter de maan vliegen, mogelijk verder dan ruimtevaarders ooit zijn gereisd. Ze zullen de vitale systemen van Orion testen, een paar rondjes rond de maan maken en na tien dagen terugkeren naar de aarde en landen in zee.

Permanente basis

Loopt dat op wieltjes, dan volgt in 2025 of 2026 de missie Artemis III, inclusief een maanlanding en een verblijf van een week. De eerste maanreizigers verbleven er nooit langer dan een dag. Op langere termijn mikt Artemis op een permanente basis op de maan.

Maar waarom vliegt de mens opnieuw naar de maan? Het gaat onder andere om internationale samenwerking en nationaal aanzien. Voor de VS is het Artemis-programma een manier om zichzelf in de ruimte steviger dan ooit op de kaart te zetten, zeker nu China en Rusland maanmissies uitwerken. De andere partners in het Artemis-programma, Europa, Japan en Canada, zien deze nieuwe maanreizen ook als iets om mee uit te pakken, vooral wanneer er astronauten uit deze contreien zouden meedoen.

Voor Europa is het wat dat betreft minstens wachten tot aan de vierde of vijfde Artemis-missie die in 2027 en 2029 gepland staan. Of dat nog op tijd is voor onze landgenoot Raphaël Liégeois, recent geselecteerd als een van de vijf nieuwe ruimtevaarders bij het Europese Ruimtevaartagentschap ESA, is onduidelijk.

Dieper in de ruimte

Nog een motivatie voor nieuwe maanreizen is dat het steeds meer jeukt om veel dieper in de ruimte te reizen. “Willen we naar Mars, dan is onze nabijgelegen maan een onmisbare tussenstap”, zegt astronoom Bart Vandenbussche (KU Leuven). “Zo kunnen we er van alles testen, zoals materialen. Of denk aan experimenten met lokale grondstoffen die mogelijk nuttig kunnen zijn. Metingen wijzen op de aanwezigheid van bevroren water in kraters die al altijd in de schaduw liggen op de zuidpool van de maan, waar de Artemis-missies zullen landen. Dat kan ruimtevaarders zowel water, zuurstof als waterstof opleveren. En kennis over dat soort procedés.”

Bovendien komt er via Artemis ook een Lunar Gateway, een piepklein ruimtestation dat in een baan om de maan zal cirkelen en waar capsules zoals de Orion en maanlanders kunnen ‘aanmeren’. “Dat zal de maanreizen vergemakkelijken want vanuit de capsule kan de crew daar dan overstappen in de maanlander. Dat station kan ook dienen als tussenstation voor ruimtereizen die veel verder gaan”, zegt Vandenbussche.

Voor de eerste missie waarmee mensen op de maan zullen landen, Artemis IV, zal de Lunar Gateway nog niet beschikbaar zijn. De Orion-capsule zal zich koppelen aan Starship HSL, een maanlander die nog wordt ontwikkeld door SpaceX van Elon Musk en die in een baan om de maan zou worden gebracht voor een koppeling met de Orion-capsule. “Deze procedure is een pak veiliger dan bij de eerste maanreizen”, zegt Vandenbussche. “Toen werden zowel de capsule, de maanlander en het maanwagentje allemaal in één raket gestouwd. Zo nam men enorme risico’s die niet meer te verantwoorden zijn.”

Volgens sommigen zijn de maanmissies ook wetenschappelijk essentieel omdat er in de donkere kraters mogelijk meer dan vier miljard oude sporen te vinden zijn van het vroege zonnestelsel. Vandenbussche relativeert dit. “Deze maanmissies kunnen ons zeker veel leren over de maan. Maar dat we zo’n essentieel puzzelstuk zullen vinden over het ontstaan van het zonnestelsel, lijkt me overdreven. Als maanexploratie je doel is, stuur je beter robots. Die zijn sneller en goedkoper dan mensen.”