Waarom de ‘Lichtjes Overdreven Stoet’ zich op gang trekt in Wetteren

In Wetteren vult maandagavond een ludieke protestmars de nacht met gezang op de tonen van ‘De lichtjes van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen. Bewoners van de Oost-Vlaamse gemeente aan de oever van de Schelde zijn het beu dat grote delen van het centrum ’s nachts in het donker staan. ‘Veel mensen durven niet meer in de late uurtjes met hun hond te gaan wandelen.’

Het Wetterse gemeentebestuur besliste negen maanden geleden om na elf uur ’s avonds op weekdagen de straatverlichting te doven. De besparing als gevolg van de energiecrisis bracht al 150.000 euro op, maar dat weegt volgens nachtbrakers in de gemeente niet op tegen de nadelen.

“We zijn voor de besparing en tegen lichtvervuiling, maar niet ten koste van onze veiligheid”, zegt Mieke Van Heddeghem, de initiatiefneemster van de ‘Lichtjes Overdreven Stoet’, bij een roodbruine Vander Ghinste in De Goudmijn, een sfeervol café gelegen bij de spoorwegbrug dat is gedecoreerd met wandfoto’s van jazzmuzikanten. Ze is een van de vele inwoners die zich niet meer veilig voelen op de onverlichte fiets- en wandelpaden. Een van hen herschreef de evergreen van Bobbejaan Schoepen: ‘De avond gedaan en we gaan weer naar huis over d’onverlichte wegen/ een paar keer vallen, we geraken wel thuis of je kan ons alweer bijeen vegen.’

Geen Brussel-Midi

Vanavond weerklinkt hun aangepaste versie van ‘De lichtjes van de Schelde’ – ‘Zie ik GEEN lichtjes aan de Schelde’ – door de donkere straten. Aan bewoners is gevraagd om hun kerstverlichting buiten te hangen, zodat het parcours van anderhalve kilometer toch een beetje verlicht is. De ‘Lichtjes Overdreven Stoet’ eindigt aan het gemeentehuis, waar de deelnemers rond middernacht een petitie met meer dan 300 handtekeningen overhandigen aan de burgemeester en de schepen van Milieu. De enige eis van de zelfverklaarde ‘wakkere, ludieke en gekke burgers’: meer licht in nachtelijk Wetteren.

De petitie gaat al weken rond in de Wetterse cafés. Van Heddeghem, die zelf in De Goudmijn tapt, stelde vast hoe ze na haar avondshifts geen steek meer zag en in haar straat in het centrum voorbij haar eigen huis fietste. Ook andere caféhouders en klanten klaagden bij haar over ongemakken in de pikdonkere straten en een toenemend onveiligheidsgevoel. Toen haar vriend na een nachtelijk cafébezoek van zijn fiets donderde en zijn neus brak, was voor Van Heddeghem de maat vol. Ze stapte naar de burgemeester, die instemde met haar voorstel om het probleem aan te kaarten in een leutige lichtstoet.

Lichtjes overdreven allemaal? Als het over criminaliteit gaat, is Wetteren nu niet bepaald Brussel-Midi of een Parijse banlieue. De maatregel heeft op zichzelf ook geen invloed op het cafébezoek. Maar sinds de lancering van de petitie, zo beweert Mieke Van Heddeghem, stroomt haar mailbox vol met de meest uiteenlopende reacties van boze bewoners: “Het gaat lang niet alleen om mensen die na een cafébezoek de weg naar huis niet meer vinden. Veel mensen durven niet meer in de late uurtjes met hun hond te gaan wandelen of laten hun kinderen niet meer buitenspelen. Dit heeft een negatieve impact op de sociale cohesie in de hele gemeenschap.”

Totale duisternis

Toch is niet iedereen in Wetteren even opgezet met de protestmars. Veel bewoners geven aan een betere nachtrust te ervaren sinds de straatverlichting is gedoofd, omdat het nachtdonker voor minder verkeerslawaai zorgt. Opnieuw meer nachtlicht zou de bewoners alleen maar meer op kosten jagen, schrijft ex-journalist Eric Bracke op Facebook. Hij lanceert een ludiek tegenvoorstel: de petitie ‘Geen lichtjes aan de Schelde, nooit!’ “Wie wil mijn petitie tekenen? Als we met 300 zijn, houden we een mars in totale duisternis, wellicht onder een heldere sterrenhemel. Een mars die alleen zal worden opgemerkt door de nachtdieren.”

Opgejaagd door de mediagenieke mars en wie weet ook uit schrik om bij de verkiezingen tegen de lamp te lopen, liet het gemeentebestuur zijn licht al over de zaak schijnen. In september wordt het huidige lichtplan geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het persbericht meldt verder dat Wetteren van plan is om tegen 2027 volledig over te stappen op goedkopere en meer ecologische ledverlichting. De aanstichtster van de Lichtjes Overdreven Stoet glundert: “De wakkere, ludieke, gekke burger heeft een beetje gelijk gekregen.”