Waarom de fiscale hervorming niet als een verrassing komt

Dat het RSZ-gunstregime in de sport grondig hervormd zou worden, was al bekend. Maar dat nu ook de fiscale kortingen zo fors worden aangepakt, zal voor velen als een verrassing komen. Maar dat is het niet: een analyse.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet begin oktober, net voor de begrotingsonderhandelingen, in alle tv-studio’s en kranten duidelijk verstaan dat er wat hem betreft niks aan de gunstregimes voor de sport zou veranderen. Hij was enkele weken later dan ook met gepaste trots aanwezig op een studiedag van de Pro League: dankzij hem zou de sport slechts 30 miljoen euro van zijn RSZ-korting van in totaal 87 miljoen euro verliezen.

Tijdens diezelfde studiedag stelde Pro League-voorzitter Pierre François een fiscaal voorstel voor, dat hij in elkaar had gestoken en waarbij er 26 miljoen euro opgehaald zou worden uit het voetbal en 4 miljoen euro uit de andere sporten. Maar minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) had toen al een eerste klap toegediend: onmiddellijk na het begrotingsakkoord had hij laten weten dat wat hem betreft de grootverdieners in het voetbal de volle pot zouden moeten betalen. Hij wilde wel nog een uitzondering maken voor de kleinere verdieners in de sport. Naar analogie van de werkbonus werkte hij aan een sportbonus, een verlegging van de lasten van de bestverdienende sporters naar hun minder fortuinlijke collega’s.

Vorige week kreeg François nog een tweede klap te verwerken, toen hij het voorontwerp van de programmawet onder ogen kreeg. Daarin bleek dat er ook op fiscaal vlak een grote shift zat aan te komen, die in alle stilte was voorbereid op het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Net als zijn collega Vandenbroucke houdt hij niet van boude verklaringen. “Op fiscaal vlak gaan we kijken dat wat we doen ook in lijn is met de Europese staatssteunregels.” Dat vaag en betekenisloos zinnetje van Van Peteghem tijdens de persconferentie over het begrotingsakkoord was voor de goede verstaander dan ook genoeg om te beseffen wat er zat aan te komen.

Bouwen van stadions

Uit de programmawet blijkt nu dat er niet over één nacht ijs is gegaan: de passages over de fiscale hervorming in de sport beslaan in totaal 27 bladzijden. Vanaf 1 januari 2022 zal er nog maximaal vier miljoen euro korting per sportclub worden toegekend, waarbij twee miljoen besteed mag worden aan de jeugdopleiding. Dat is veel strikter bepaald dan nu het geval is. Het gaat over de opleiding van voetballers jonger dan 23 jaar, waarbij het geld enkel gebruikt mag worden voor jeugdinfrastructuur, reiskosten, trainers en materiaal. En voor de spelerslonen, het is te zeggen alleen voor die spelers die nog niet meedoen bij het eerste elftal en die minstens vier jaar hun opleiding hebben gekregen bij de desbetreffende club en dat tot een maximum van 86.592 euro per jaar.

Hiermee worden alle achterpoortjes weggewerkt van de nu geldende regeling. Daarbij mogen clubs de lonen van alle -23-jarige spelers – inclusief buitenlanders – en zelfs het salaris van de trainer van de eerste ploeg gedeeltelijk inbrengen als jeugdopleiding, in zoverre hij -23-jarigen onder zijn hoede heeft.

Daarnaast – en dat is helemaal nieuw – mag twee miljoen euro van de belastingkorting aangewend worden voor investeringen in het stadion. Dat kan gaan over de bouw van een nieuw stadion of de renovatie van het bestaande stadion. Als de club er zelf geen in bezit heeft, kan het hiermee de huur betalen. Daarbij moet het stadion jaarlijks wel voor minstens 20 procent van de tijd opengesteld worden voor andere sporters dan de eigen werknemers.

Ook blijkt nog dat de regeling dat sportbeoefenaars het geld van hun groepsverzekering mogen opnemen op hun 35ste – bij topspelers kan het gaan over miljoenen euro’s – zal uitdoven: nieuwe contracten zullen er niet meer van kunnen genieten. Ook de regeling rond de vergoedingen voor sportmakelaars, waarbij clubs nog maximaal 3 procent op de lonen of transfersommen mogen inbrengen als kosten, is bij een eerste lezing binnen de ministerraad goedgekeurd.

In tegenstelling tot wat de Pro League beweert, gaat het hier dus niet over haastwerk. Over de inhoud kan je het totaal oneens zijn, maar het gaat wel over een grondige hervorming met een bepaalde visie: het ondersteunen van eigen jeugd, kleine verdieners en sportinfrastructuur.