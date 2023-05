Waarom de Duitsers hun traditionele curryworst steeds vaker links laten liggen

Voor de Thüringer curryworstzaak bij Treptower Park in de Duitse hoofdstad Berlijn vormt zich op een doordeweekse namiddag voorzichtig een rij van mensen met een knorrende maag. Het aanpalende terras zit goed gevuld met voornamelijk bierdrinkende hoofdstedelingen. Deze mensen lijken rechtstreeks van hun werk in de stoelen te zijn neergeploft. “Ik heb alleen een frietje besteld”, zegt Aisha, die net van kantoor komt, met een glimlach. De dertiger, opgegroeid in Kleef vlak bij de Nederlandse grens maar geruime tijd woonachtig in Berlijn, noemt zichzelf vegetariër. Uit principe eet ze ook vrijwel geen dierlijke producten meer.

Aisha is niet de enige, want vegetariërs zijn in heel Duitsland in opkomst. Sinds jaren consumeren de Duitsers minder vlees dan vroeger. Het afgelopen jaar bedroeg de gemiddelde vleesconsumptie per persoon 52 kilogram, zo maakte het nationale statistiekbureau deze week bekend. Maar liefst 4,2 kilogram minder dan in 2021. Experts zien dat deze mindering van de vleesconsumptie aanhoudt.

Dat laat zich voelen bij de worstenverkopers in Berlijn. Een medewerker van de Thüringer speciaalzaak erkent dat de verkopen het voorbije jaar ‘licht’ zijn gedaald. Bij Kottbusser Tor – waar de curryworst, döner en aanwezigheid van daklozen en verslaafden decennialang de overhand hadden – vertelt ook de eigenaar van Curry 7 dat zijn omzetten teruglopen. “De jonge generaties eten bijna geen vlees meer”, concludeert de vijftiger.

Aparte feestdag

Voor liefhebbers van het oer-Duitse gerecht, dat bestaat uit rundvlees, varkensvlees, paneermeel en natuurlijk curry, is dat een hard gelag. Net als het Duitse bier, gebrouwen volgens het Reinheitsgebot, zit de curryworst diep geworteld in de Duitse cultuur. De verering van de Wurst gaat zelfs zover dat Duitsland op 4 september een eigen feestdag heeft om het bestaan van het cultgerecht te vieren.

“Duitsers zijn van nature gek op veel aardappelen, saus en vlees. Vandaar dat ze zo’n ronde buik hebben. Zo ben ik groot geworden”, zegt de goedgehumeurde Bennie, de eigenaar van Curry 66 World in de wijk Friedrichshain, een speciaalzaak waar ook plukjes jongeren binnenkomen.

Op de kinderopvang, scholen en universiteiten in Duitsland groeien ondertussen generaties op die vleeswaren veelal links laten liggen. Duitse ondernemingen als Volkswagen bieden al helemaal geen schnitzel of braadworst meer aan in de bedrijfskantine. In de conservatieve zuidelijke deelstaten Baden-Württemberg en Beieren reageren vleeseters vol afschuw op de ontwikkelingen. CSU-partijleider Markus Söder uit Beieren trekt geregeld van leer tegen de Duitse Groenen, die volgens hem “een regelrechte fobie voor vlees en worst” bij de burger aanwakkeren. De huidige minister van Landbouw Cem Özdemir (de Groenen) is een uitgesproken vegetariër.

Niet alleen de vegetarische trend zit de curryworst in de weg. Ook de naweeën van corona, de thuiswerkers en het wegblijven van de toeristen helpen bepaald niet, vertelt de ondernemer van Curry 7, een curryworstspecialist die al twintig jaar aan de Schlesische Strasse huist. “Daarnaast is alles duurder”, zegt hij over Kreuzberg, een Berlijnse wijk waar rijke expats gaandeweg de worstetende Duitsers hebben afgelost. “Als ik opnieuw zou beginnen, zou ik vegetarische worsten verkopen.”