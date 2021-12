Waarom de boosterprik effectiever is dan de eerste twee doses

Vaccins tegen het coronavirus, of eender welke infectie, simuleren de infectie in het lichaam, maar op een veilige manier. Via een vaccin krijgen onze lichaamscellen de instructie om tijdelijk het spike-eiwit van het coronavirus te produceren. Dat eiwit herkent ons immuunsysteem bij een eventuele echte infectie dan als iets waartegen het zich moet verdedigen, zo legde vaccinoloog Isabel Leroux-Roels (UZGent) vorige week nog uit in De Morgen.

De vaccins werken daarbij op twee verschillende manieren in op onze antistoffen.

• Enerzijds zijn er de B-cellen, die eenmaal geactiveerd fabriekjes met antistoffen worden. Deze antistoffen zijn als het ware de schildwachten die het virus neutraliseren. Dit is de eerstelijnsverdediging.

• Daarnaast zijn er de T-cellen, de tweede linie. Daar bestaan twee soorten van: de helper-T-cellen en de killer-T-cellen, die het virus – eenmaal het ons lichaam binnengedrongen is – weer gaan verwijderen. Ze helpen niet tegen de infectie zelf, maar spelen wel hun rol in het voorkomen van ernstige ziekte.

Het zijn vooral de antistoffen die zich in ons bloed bevinden – de eerste verdedigingslinie – die mettertijd afnemen. Een eerste dosis van het vaccin is sowieso niet voldoende: pas bij een tweede dosis worden de B-cellen opnieuw geactiveerd, waarna ze zich massaal vermenigvuldigen en veel meer antistoffen aanmaken. Maar zelfs dan blijken die antistoffen sneller te dalen dan oorspronkelijk gedacht. De boosterprik frist dan ook het geheugen van ons immuunsysteem op en jaagt de hoeveelheid antistoffen opnieuw de hoogte in.

Omikron

Zeker bij de meer besmettelijke omikronvariant wijzen studies, maar ook de eerste waarnemingen uit het veld erop dat de effectiviteit tegen symptomatische infectie via de eerstelijnsdefensie snel daalt. Twee AstraZeneca-prikken geven na vijftien tot twintig weken geen enkele effectiviteit meer, twee Pfizer-prikken zijn nog goed voor 30 procent.

Een boosterdosis met het Pfizer-vaccin trekt de beschermingsgraad opnieuw op naar 70 tot 75 procent. Ter vergelijking: bij de deltavariant daalt de bescherming naar 40 procent bij twee dosissen van AstraZeneca en iets meer dan 60 procent bij twee Pfizers, waarna de boosterprik de effectiviteit naar 95 procent duwt, hoger dan het oorspronkelijke niveau na twee prikken. Bovendien zorgt de boosterprik waarschijnlijk niet alleen voor een hogere, maar ook voor een bredere bescherming, aangezien het immuunsysteem steeds beter getraind wordt om ‘kwaliteitsvollere’ antilichamen aan te maken.

“Na een derde prik is de bescherming tegen omikron vermoedelijk ongeveer even goed als de bescherming tegen delta zes maanden na de tweede prik”, zei biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) eerder al. “Niet optimaal dus, maar zo snel mogelijk een boosterprik toedienen is de boodschap.”

“De belangrijkste boodschap lijkt mij dat een derde dosis toch iets lijkt te doen”, zegt ook Leroux-Roels. “Die doet zowel het aantal antistoffen als het aantal T-cellen in ons immuunsysteem opnieuw stijgen.” De verminderde effectiviteit van die T-cellen is trouwens veel moeilijker in te schatten en te onderzoeken. Mogelijk slagen ze erin om minder snel te dalen en beter te werken tegen varianten, aangezien zij minder vatbaar zijn voor de mutaties van die varianten. Dat betekent dat mensen bij de omikronvariant wel sneller geïnfecteerd worden ondanks een eerdere infectie of vaccinatie, maar dat zij toch nog (deels) beschermd zijn tegen een ernstig ziektebeeld dankzij de T-cellen.

Wat na de derde prik?

De cruciale vraag is dan natuurlijk: stoppen we bij de derde prik, of gaan we naar een vierde, of misschien zelfs elk jaar een nieuwe? Zeker met omikron – en eventuele vandaag nog onbekende varianten – lijkt de bescherming ook na de derde prik nog niet optimaal.

Het enige eerlijke antwoord is dat niemand dat vandaag al met zekerheid kan zeggen. De effectiviteit op lange termijn zal pas op diezelfde termijn onderzocht kunnen worden. Andere vaccins tonen aan dat een derde dosis mogelijk een langere bescherming biedt dan de eerste twee dosissen. Zo gaat het bijvoorbeeld met het hepatitis B-vaccin: ook daar worden de twee basisvaccins aangevuld met een derde prik, die instaat voor de volledige bescherming. Daartegenover staan de vaccins tegen het griepvirus: ook daarvoor worden elk jaar nieuwe vaccins gemaakt, die aan de kwetsbare en oudere bevolking wordt aangeboden.