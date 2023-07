Waarom computerchips de spanningen tussen China en de VS kunnen doen exploderen: ‘Europa wordt het oorlogsfront’

De strijd om de cruciaalste technologie van de 21ste eeuw, de computerchip, zorgt voor toenemende vijandigheid tussen China en de VS. Europa probeert zich ertussen staande te houden door miljoenen te investeren in onderzoek. ‘Amerika zal steeds meer eisen dat we hen steunen’, zegt expert geo-economie Tobias Gehrke.

Imec, het wereldberoemde onderzoekscentrum naar computerchips, is essentieel voor onze economische veiligheid, verklaarde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen toen ze er vorige week op de koffie ging. Europa geeft het Leuvense onderzoeksinstituut 750 miljoen euro, Vlaanderen legt evenveel bij. “Chips of halfgeleiders zijn vandaag de belangrijkste technologie die bestaat. Daardoor willen overheden meer controle over de productie”, zegt Tobias Gehrke, expert geo-economie van de denktank European Council on Foreign Relations (ECFR), over dat bezoek.

Zijn computerchips de nieuwe olie?

“Zo kun je het wel stellen: het is een fundamentele technologie die essentieel is voor ons dagelijks leven. Je vindt ze in koelkasten, zonnepanelen, telefoons, raketten. Wij praten nu via Google Meet, dat draait op een cloudserver die chips nodig heeft. We zullen ook steeds meer en betere halfgeleiders nodig hebben. Een gewone auto heeft 1.200 chips, een elektrische wagen heeft er twee keer zoveel nodig. Ons energiegrid wordt bestuurd door computers: ook die draaien op chips. Idem voor ChatGPT en andere AI-servers.”

De productie is complex: het vereist een wereldwijde samenwerking van talloze bedrijven.

“Het is veruit de meest complexe industrie ter wereld omdat het een zeer moeilijk en gespecialiseerd proces is. Er zijn bedrijven die enkel chips maken. Het Nederlandse bedrijf ASML maakt dan weer de machines die nodig zijn om die chips te produceren. De software voor die machines zit bij de Amerikanen en er zijn ook speciale gassen nodig, die komen uit een aantal Duitse en Japanse bedrijven.

“En zo kan ik nog wel even doorgaan: het is hyperefficiënte globalisering op zijn best. Tenminste: tot covid uitbrak en onder meer de auto-industrie hier platlag omdat ze niet langer aan halfgeleiders raakten. Ruim 90 procent van de meest geavanceerde chips worden in Taiwan gemaakt. Opeens was het duidelijk dat het toch riskant is als alle productie aan de andere kant van de wereld gebeurt.”

Daarom willen de Verenigde Staten en ­Europa de productie meer naar zich toe trekken via de zogenaamde Chips Act?

“De regering-Biden heeft via enorme subsidies al 230 miljard dollar kunnen aantrekken van bedrijven die investeren in de Amerikaanse chiptechnologie. Ook China pompt miljarden in de eigen chipindustrie. Het is een race die bevochten wordt met subsidies en beleid, en Europa moet opletten dat het niet verpletterd wordt door die twee grootmachten. Bij haar bezoek aan Imec stelde Von der Leyen dat er al voor 90 miljard euro investeringen in de Europese chipproductie zijn aangekondigd. Dat klinkt veel, al is het afwachten of dat allemaal doorgaat.”

De Nederlandse overheid mengde zich ­alvast in de ‘chip wars’, door ASML, dat chipmachines maakt, begin dit jaar extra exportvoorwaarden op te leggen. Interpreteer als: de machines mogen niet naar China.

“De Amerikanen willen niet dat de ­Chinezen toegang hebben tot de zeer ­geavanceerde chips die nodig zijn om krachtige AI-software te laten draaien, of voor hoogtechnologische oorlogsvoering. China hinkt op technologisch vlak immers twintig jaar achter op de rest. Het is wel in staat om eenvoudige chips te maken voor pakweg auto’s of broodroosters, maar als het net als de Amerikanen een AI-economie wil ontwikkelen, dan heeft het datacentra en dus ook die extreem geavanceerde halfgeleiders nodig. De Amerikanen blokkeren nu samen met onder meer Nederland en Japan opzettelijk China’s toegang tot die nieuwste technologie. Ze gokken erop dat China die achterstand de komende twintig jaar niet bijgebeend krijgt.

Tobias Gehrke (European Council on Foreign Relations): ‘Een Chinese zeeblokkade zou de wereldeconomie twee tot drie biljoen dollar kunnen kosten. En dan hebben we het nog niet eens over een oorlog.’ Beeld RV

“Het is een controversiële beslissing. Amerika beroept zich nu wel op veiligheidsoverwegingen – die chips worden namelijk ook gebruikt in hoogtechnologisch militair materiaal – maar omdat je die halfgeleiders vandaag voor zowat álles nodig hebt, zijn de gevolgen van zo’n exportverbod zeer groot. Het begint er dan toch sterk op te lijken dat de Verenigde Staten de algemene economische vooruitgang van China proberen te blokkeren. China beseft dat het zeer kwetsbaar is en duwt dus ook het gaspedaal in. Europa zit ertussen. De vraag is: sluiten we ons aan bij de Amerikanen of kiezen we onze eigen strategie? De druk is groot.”

Het feit dat bijna alle geavanceerde chips in Taiwan worden gemaakt, maakt de ­situatie wel heel precair. China zou een zeeblokkade kunnen opwerpen.

“Dat is precies waarom iedereen de productie naar zich toe wil trekken: tijdens de coronacrisis zagen we al hoe groot de impact van leveringsproblemen is. Het is natuurlijk moeilijk om exact te berekenen, maar simulaties wijzen erop dat een Chinese zeeblokkade de wereldeconomie twee tot drie biljoen dollar zou kunnen kosten. En dan hebben we het nog niet eens over een oorlog. Zelfs een blokkade van enkele weken zou dramatisch zijn voor onze industrie. Dat scenario moeten we dus echt proberen te vermijden. Taiwan zal altijd een belangrijke productiehub blijven, maar we hebben alternatieven nodig.”

Het is eigenlijk waanzin dat de hele ­wereld zo afhankelijk is van één eiland.

“Op zich is dat wel hoe globalisering zou moeten werken: iedereen concentreert zich op één stukje van de puzzel en wordt daarin de beste. Dat is het efficiëntste systeem. Taiwan heeft zich gespecialiseerd in productie: dat doet het goed, niemand kan ermee concurreren. Maar net die efficiëntie zorgt ervoor dat we elkaar gemakkelijk kunnen klemzetten, door elkaar af te snijden van cruciale producten of technologieën. We zijn dat goed beginnen te beseffen tijdens de coronacrisis, en de wedloop tussen de VS en China wakkert de urgentie nog verder aan. Beide kampen hebben elkaar in een houdgreep en zijn steeds minder terughoudend om te knijpen. Met alle gevolgen van dien.”

China reageerde vorige week met een exportverbod op gallium en germanium. Dat zijn niet alleen belangrijke grondstoffen voor chips, maar ook voor diverse telecomproducten en zonnepanelen.

“We zijn voor veel grondstoffen afhankelijk van China. Er wordt hoog spel gespeeld. Dat maakt het gevaarlijk en potentieel heel schadelijk. En waar dit opbod eindigt, is moeilijk te voorspellen.”

Wat doet Europa?

“Europa is traag in het aanvaarden van de nieuwe realiteit. Terwijl de Amerikanen en Chinezen voluit posities innemen in deze economische oorlog, kijken wij met een ­ouderwetse blik naar de wereldeconomie. Maar de globalisering zoals we die kennen is voorbij. Overheden zullen steeds meer zelf de belangrijke industrieën sturen in de richting die zij willen. Ik denk dan aan chips, grondstoffen en technologieën voor duurzame energie. Twintig jaar geleden was dat nog compleet ondenkbaar.

“In Europa valt de euro inmiddels wel, maar traag. We reageren op wat de anderen doen, in plaats van onze eigen visie op onze toekomst te ontwikkelen. De Europese Unie is nu eenmaal een ingewikkelde constructie en gebouwd rond het principe van de vrije markt.”

Beeld REUTERS

Europa blinkt uit in onderzoek naar halfgeleiders, maar wil ook tegen 2030 de ­eigen productie verdubbelen tot 20 procent. Is dat realistisch?

“Dat betwijfel ik, omdat het meer dan alleen een grote zak geld vereist. Je moet getrainde ingenieurs hebben, een wetenschappelijk netwerk, goedkope energie... Iedereen wil een groter stuk van de taart en Europa is niet per se de aantrekkelijkste partner: de loon- en energiekosten liggen hier hoog én we hebben te weinig geschoolde werkkrachten. We kunnen absoluut niet concurreren met Taiwan. Het lijkt me dus belangrijker om ervoor te zorgen dat we onze voortrekkersrol als onderzoekers en onze huidige productiecapaciteit niet verliezen.

“De vraag is ook: wat willen we precies maken? Net als China produceren we nu chips voor auto’s, robots en industriële machinerie. Dat zijn oudere, minder krachtige chips. Willen we echt inzetten op die geavanceerde chips en de concurrentie aangaan met Amerika en Taiwan, ook al hebben we daar vandaag de faciliteiten niet voor? Of kijken we beter naar onze eigen noden en concentreren we ons op de productie van oudere chips voor bijvoorbeeld onze auto-industrie? Dat zijn fundamentele vragen die mee richting geven aan de toekomst van onze maatschappij.”

Ondertussen trekken zowel de Amerikanen als de Chinezen aan onze mouw.

“Europa wordt het oorlogsfront. Zonder Europa redden de Chinezen het niet, omdat wij wel de wetenschappelijke knowhow in handen hebben, ook voor andere technologische innovaties. De Chinezen zullen proberen om Europa te paaien, bijvoorbeeld in de vorm van betere handelsrelaties of toegang tot grondstoffen, om zo een wig te drijven tussen ons en Amerika.

“En de Amerikanen zullen eisen dat wij hen steunen, zeker als volgend jaar een ­Republikeinse president verkozen wordt. Ze verwachten dat we één front vormen op het vlak van technologische innovaties. Imec is een open onderzoekslab voor iedereen, maar hoelang zal Amerika nog tolereren dat ook de Chinezen hier hun chips komen ­testen? Het is aan het versnipperde Europa om op één lijn te raken en nu al een antwoord te formuleren op die eis, die er ongetwijfeld komt.

“Het exportverbod voor het Nederlandse ASML is in die zin alvast een interessante casus. Nederland heeft toegegeven aan de Amerikanen omdat ze alleen stonden. De andere Europese landen wilden zich er niet mee bemoeien. Dat lijkt me problematisch. Het is onmogelijk om als klein Europees land weerwerk te bieden tegen zulke grootmachten. Want dit is nog maar het begin. Vandaag zijn het computerchips, morgen gaat het over quantumcomputing en biotechnologie. Wij zijn dan wel wereldleiders in het onderzoek, maar de Amerikanen zullen de komende jaren voortdurend eisen dat we in hun pas lopen.”