Waarom Brad Pitt en Angelina Jolie een oorlog voeren in de Provence

Van Sting tot Francis Ford Coppola: beroemdheden steken graag hun geld in wijn. Dat het niet altijd sprookjesachtig verloopt in de celebrity-wijnkastelen, blijkt uit het gevecht dat Brad Pitt en Angelina Jolie voeren over hun landgoed in de Provence.

Voor wie komt aanrijden bij Brad Pitts wijnlandgoed in de Provence, gaat onmiddellijk de poort open. Niet om de ongenode gast rond te leiden door de ruim 170 jaar oude wijnkelder van Château Miraval. Ook niet voor een kijkje in de muziekstudio, die de eerdere eigenaar – de Franse jazzpianist Jacques Loussier – er in 1977 liet bouwen. Zelfs niet voor de verkoop van een magnumfles rosé van bijna 400 euro. Wel om weggestuurd te worden.

Het is boven de 30 graden als een gitzwart geklede man met Ray-Ban-zonnebril uit het mobiele beveiligingshuisje voorbij de poort van het – volgens Le Monde 600 hectare grote – landgoed komt sjokken. Achter hem staat naast de cipressen een paal met beveiligingscamera’s. Het Franse landgoed staat deze zomer weer eens vol in de belangstelling: in buitenlandse media gonst het van de berichten over de juridische strijd die Pitt en zijn ex Angelina Jolie erover voeren.

“Ik mag u niets vertellen”, antwoordt de beveiliger boven het krekelgetjirp uit. “Ik wil graag dat u nu weer vertrekt.”

Dieptepunt

Muzikanten Mary J. Blige, Sting, Snoop Dogg, regisseur Francis Ford Coppola: wereldsterren zijn dol op wijn, en willen er met hun eigen merk geld aan verdienen. Voor acteurs Pitt en Jolie, na hun samenkomen gekroond tot sprookjeskoppel ‘Brangelina’, paste Château Miraval uitstekend in het Hollywood-plaatje.

In 2008 deden ze hun intrede in het Zuid-Franse château tussen het gehucht Correns en het dorpje Le Val, op zo’n anderhalf uur van de Franse filmstad Cannes. In 2014 trouwden ze in het kapelletje bij het château met ruim dertig kamers, maar met de breuk twee jaar later was het sprookje alweer uit.

Naast de slepende kwestie over de voogdij van hun kinderen, groeide Miraval uit tot het andere dieptepunt in hun vechtscheiding. In wat de Los Angeles Times ‘de rosé-oorlog’ is gaan noemen, wordt nog altijd gevochten om het Franse landgoed, waar ze destijds 25 miljoen euro voor neertelden.

Hollywoodwijnen, van links naar rechts: Brad Pitts Miraval, Mary J. Blidge’s Sun Goddess, Stings When We Dance, Snoop Doggs Cali Rosé en Francis Ford Coppola’s Coppola.

De juridische strijd draait om de vraag of Pitt recht had op Jolies aandelen in het landgoed en de wijnproductie, die ze in 2021 heimelijk verkocht aan de Russische miljardair Yuri Shefler, die na de val van de Sovjet-Unie rijk is geworden met wodka. Volgens de Financial Times betaalde een dochteronderneming van zijn bedrijf Stoli 64 miljoen dollar (59 miljoen euro) aan Jolie.

Pitt wil niet alleen Jolies aandeel, hij vindt ook dat hij vanwege investeringen in het landgoed en de wijnproductie nu al recht heeft op meer dan haar 50 procent. Kamp-Jolie beschuldigde hem er vorige maand juist van de kas van Miraval te hebben ‘geplunderd’, voor hobbyprojecten zoals dure zwembadrenovaties en het moderniseren van de muziekstudio, waar onder meer Pink Floyd en Wham albums opnamen. Die berichtgeving werd eind vorige maand weer gevolgd door geluiden dat er juist een schikking in de maak zou zijn, maar in de buitenlandse media bleef dit onbevestigd.

Pitt en Jolie begonnen voortvarend in Miraval. Voor de wijnproductie gingen de twee een samenwerking aan met de succesvolle Franse wijnfamilie Perrin. De keuze voor rosé bleek een goede. Terwijl de consumptie van andere wijnen het afgelopen decennium wat afnam, bleef die van rosé stijgen, blijkt uit cijfers van het Observatoire Mondial du Rosé. Inmiddels zit wereldwijd in een op de tien wijnglazen rosé.

Weinig last

Van de vechtscheiding lijkt de handel weinig last te hebben. Miraval maakte volgens de Financial Times in 2022 een winst van 15 miljoen dollar. Het was ook het jaar dat Pitt naar de rechter stapte vanwege Jolies verkoop van haar aandeel aan de Rus Shefler, wiens bedrijf na de aankoop jubelde van Miraval ‘de beste rosé in de wereld’ te willen maken.

Die kant gaat het inmiddels op. Le Figaro Magazine verkoos Miraval dit jaar tot de beste rosé van de Provence, bakermat van de roze wijn. Met de Russische inmenging hebben de goede prestaties weinig te maken. Pitt zou ze bij het runnen van het wijnhuis vooralsnog succesvol op afstand houden.

Chateau Miraval in Le Val in Zuidoost-Frankrijk. Beeld ANP

Uit de rechtbankstukken waar buitenlandse kranten uit citeren, blijkt dat Pitt spreekt van een ‘wraakactie’ door Jolie, een ‘vijandige overname’. Met de inval in Oekraïne zou een Russische mede-eigenaar schadelijk zijn voor het merk Miraval. Sheflers bedrijf zegt solidair te zijn met Oekraïne en spreekt van een lastercampagne door Pitt. De acteur zegt hoe dan ook, ‘met vreemdelingen als mede-eigenaar’, niet meer te kunnen genieten van zijn plek onder de Provençaalse zon.

Pitt zou met Jolie hebben afgesproken dat hij als enige haar aandeel kon overkopen. Volgens de actrice liepen gesprekken hierover vast, omdat Pitt haar een zwijgplicht wilde opleggen over zijn vermeende agressieve gedrag. Pitt ontkent, maar Jolie beweert dat hij in beschonken toestand haar en hun kinderen hardhandig heeft aangevallen, wat de reden zou zijn waarom Jolie in 2016 wilde scheiden.

Aan de nog geen vijfduizend inwoners van Le Val gaat het kasteeldrama goeddeels voorbij. Sardiniër Lucas Gevraise (23), met donkere snor waarvan de gedraaide puntjes in de lucht priemen, is de eigenaar van delicatessenzaak L’Entrepôt Italien. Hij wijst trots op de grote Miraval-ijskast, die hij als enige verkoper in het dorp heeft staan. Eromheen Miraval-merchandise: wijnkoelers, hoeden, waaiers.

Nee, Pitt laat zich niet in zijn zaak zien, maar wijnboer Marc Perrin kent hij. Van een bezoek aan het wijnhuis is het ondanks uitnodigingen nog niet gekomen. “Te druk”, zegt de jonge ondernemer, terwijl hij ham snijdt voor een klant. Zijn vrouw Margot (30) rekent ondertussen af met een dame die twee standaard flessen Miraval Côtes de Provence rosé uit de koeling heeft gepakt. “Dat is dan 56 euro.”