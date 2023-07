Waarom Benjamin Netanyahu te vergelijken valt met Trump: ‘Hij kan de verdeeldheid in de samenleving strategisch uitspelen’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft al heel wat watertjes doorzwommen, maar door zijn geplande justitiehervorming speelt hij met vuur. Hoe komt ‘koning Bibi’ nu uit deze episode?

“Ik voel me geweldig, zoals u wel kan zien”, zei Netanyahu zondag in een videoboodschap vanuit een hotel in Tel Aviv. De Israëlische premier, die zijn hartproblemen jarenlang verborgen hield, kreeg vorige week een pacemaker. De medische zorgen kwamen behoorlijk ongelegen voor de premier, die maandag een voor hem belangrijke wet door het parlement wilde loodsen.

Deze wet vormt het eerste luik van een aangekondigde hervorming om de macht van het Israëlische gerecht in te perken. Al maanden krijgt de regering er bakken kritiek voor. Ook de voorbije dagen trokken tienduizenden Israëli’s de straat op om te protesteren.

“Duizenden reservisten lieten al weten dat ze niet meer in het leger willen dienen als Netanyahu’s regering ermee door zou gaan”, zegt Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans (UGent). “Ook dokters en de Israëlische hightechsector schaarden zich achter de protesten. Er is een grote groep die het Israëlische rechtssysteem wil verdedigen en daar heel ver voor wil gaan.”

Commando

Nooit eerder was een Israëlische premier zo lang aan de macht als Netanyahu. Hij werd in 1996 voor het eerst premier en is dat sinds 2009 bijna onafgebroken gebleven. Volgens medestanders is ‘koning Bibi’ politiek onoverwinnelijk. Maar deze keer lijkt hij maar een bijrol te spelen in zijn eigen coalitie. Eind vorig jaar ging Netanyahu in zee met ultraorthodoxen en nationalisten, die het land in een erg rechts-religieuze plooi willen leggen.

De Israëlische regering wil nu de macht van het hooggerechtshof inperken, omdat het de uitbreiding van nederzettingen in de weg staat. Ook een vrijstelling van de legerdienst voor orthodoxe joden is een heikel punt, omdat het hooggerechtshof al meermaals heeft geoordeeld dat er voor hen geen uitzondering kan zijn. Het hooggerechtshof zal nu in september een zitting houden over de wet, die maandag is aangenomen. Die gaat over het inperken van de eigen macht van het hooggerechtshof.

Politie in Israël tijdens een demonstratie op 24 juli. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Door de aanval op de rechterlijke macht verliest Netanyahu de steun van groepen die hem vroeger op handen droegen – met name het leger. Netanyahu zette altijd graag zijn militaire carrière in de verf, omdat het leger in Israël heel wat aanzien geniet.

In 1972 nam hij als elitecommando deel aan een spectaculaire actie om gijzelaars te bevrijden. Hij bestormde toen samen met andere commando’s een vliegtuig – nota bene van Sabena – waarop Palestijnse terroristen passagiers onder schot hielden. Omdat het wapen van een collega per ongeluk afging, raakte Netanyahu gewond, maar de operatie werd wel een succes.

Gijzelaars

Heel anders verging het zijn broer Jonathan, die vier jaar later als hoofd van dezelfde eenheid – Sayeret Matkal – omkwam bij een gelijkaardige actie. Hij was de enige Israëlische dode bij een operatie om gijzelaars te ontzetten op de Oegandese luchthaven Entebbe. “De dood van zijn broer was een persoonlijke tragedie”, zegt Herremans. “Dat was het moment waarop hij besefte dat hij zich wilde inzetten in de Israëlische politiek.”

Netanyahu zou zich tijdens zijn politieke loopbaan profileren als een ‘mister security’. Hij ijverde voor een stevig veiligheidsapparaat en nam een harde houding aan tegenover de Palestijnen. Die radicale overtuiging hadden hij en zijn broer meegekregen van hun vader Benzion Netanyahu, die naast een prominente historicus ook aanhanger was van het revisionistisch zionisme.

Volgens die stroming zou Israël – kort samengevat – een veel groter grondgebied moeten bestrijken dan nu het geval is. “Zijn vader was ook de secretaris van Ze’ev Jabotinski”, zegt filosoof Ludo Abicht. “Die joodse denker was heel extreem en schreef onder meer het essay De ijzeren muur, waarin hij ervoor pleitte om gewapenderhand grondgebied te veroveren.”

Fraude en corruptie

De geschriften van Jabotinski vormden de basis voor het politieke denken van de partij Likoed, die Netanyahu al sinds de jaren negentig aanvoert. Te midden van alle gezondheidsproblemen woonde Netanyahu trouwens vorige week nog een herdenkingsdienst bij voor hem. Hoewel Netanyahu zelf seculier is, heeft hij volgens Herremans wel heel wat raakvlakken met zijn coalitiepartners. “Hij steunt het nederzettingenproject en heeft een afkeer voor het vredesproces”, zegt Herremans. “Hij is erin geslaagd om een alliantie te creëren tussen hardcore seculiere zionisten en religieuze nationalisten.”

Premier Benjamin Netanyahu. Beeld AFP

Behalve zijn politieke denkbeelden had Netanyahu nog iets anders aan zijn vader te danken. Omdat die met het gezin naar de Verenigde Staten verhuisde, doorliep Netanyahu zijn middelbare school in het Engels. Onder meer door zijn vlekkeloze beheersing van die taal, stond hij lang op een goed blaadje in het Witte Huis. Maar de justitiehervorming heeft die relatie nu verzuurd. De Amerikaanse president Joe Biden heeft er alvast geen goed woord voor over.

Bovendien weet iedereen dat Netanyahu persoonlijke belangen heeft bij die hervorming: er hangen hem verschillende rechtszaken voor corruptie en fraude boven het hoofd. Door zijn politiek gemanoeuvreer wordt Netanyahu vaak met Macchiavelli vergeleken, Herremans vergelijkt hem met Donald Trump. “Hij heeft perfect begrepen hoe verdeeld de Israëlische samenleving is”, zegt Herremans. “En hij kan er strategisch op inzetten om zijn eigen hachje te redden.”