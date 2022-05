Waarom België het Songfestival niet gaat winnen, maar Jérémie Makiese wél kan scoren

Voor de ogen van een slordige 180 miljoen kijkers verdedigt Jérémie Makiese zaterdagavond de Belgische eer tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival. Hij oogst lof voor zijn stem, maar is zijn act sterk genoeg om een overwinning te behalen? Drie experts maken de afweging.

De bookmakers hadden het eigenlijk al voorspeld, maar Jérémie Makiese was zichtbaar opgelucht toen donderdagavond bekendgemaakt werd dat hij doorstootte naar de finale van het Eurovisiesongfestival in Turijn. De man die pas anderhalf jaar geleden doorbrak als winnaar van The Voice Belgique kondigde na afloop van de halve finale aan dat hij het rustig aan zou doen. Zijn vertrouwen in ‘Miss you’, een nummer waar hij zelf mee aan schreef, was groot en hij had geen grootse plannen om nog aan zijn act te sleutelen.

De vraag is alleen of dat een juiste strategie is: in de finale neemt hij het zaterdag op tegen topfavorieten als Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de recentste peilingen zal dat niet makkelijk worden: de Belgische inzending strandt in de prognoses op de tweeëntwintigste plaats, terwijl er maar 25 landen meedoen. De kans op winst is volgens diezelfde peilingen kleiner dan een procent.

Dat betekent niet dat er geen marge is om het alsnog beter te doen. De troeven van Makiese lijken in de eerste plaats bij zijn warme stem en bij de kwaliteit van het nummer te liggen. André Vermeulen, die 23 jaar lang tv-commentator was bij het Songfestival en het naslagwerk Van Canzonissima tot Eurosong schreef, merkt bijvoorbeeld op dat België zich van de concurrentie onderscheidt door als een van de enige landen een r&b-nummer in te sturen. Het genre scoort doorgaans niet zo goed tijdens de wedstrijd, maar het contrast met de vele ballades zorgt ervoor dat kijkers sneller hun oren spitsen.

Beeld ANP

“Makiese kan zingen als geen ander”, vindt ook de Nederlandse Songfestivalkenner Lammert de Bruin. Tijdens de generale repetitie voor de halve finale liet hij vocaal wat steken vallen, maar met voldoende rust moet het mogelijk zijn om zaterdag het hoofd koel te houden. De manier waarop de Belg de camera bespeelt, kan bij onze noorderburen ook op waardering rekenen. Dat Makiese zelf de tekst van ‘Miss you’ schreef, zorgt ervoor dat hij ook goed weet wat hij zingt. “Daardoor komt hij erg oprecht over en komt het nummer recht uit het hart”, aldus De Bruin.

Weinig bombarie

Over de Belgische act is er heel wat minder enthousiasme dan over het nummer an sich. Tijdens zijn optreden wordt Makiese vergezeld door vier dansers, maar van indrukwekkende decorstukken of uitgebreide videoprojecties is geen sprake. Een deel van de verklaring daarvoor ligt bij technische problemen met het podium die artiesten dwongen om hun acts op het laatste moment bij te sturen, maar België had sowieso nooit plannen om de rest van Europa in te pakken met veel bombarie.

“Het opreden blijft aan de vlakke en brave kant, het spat niet van het scherm”, zegt Jonathan Hendrickx. Hij schreef een boek over de Belgische Songfestivalgeschiedenis en merkt op dat ons land het visuele aspect wel vaker op een tweede plaats zet. Bij populaire kandidaten als Laura Tesoro en Loïc Nottet was dat wel het geval, maar zij hadden zelf duidelijke ideeën over hoe ze hun act precies wilden brengen. “Je hebt daar wel podiumervaring voor nodig en dat is wat Makiese mist”, vindt Hendrickx.

De relatief simpele act heeft misschien een negatieve impact op de Belgische overwinningskansen, maar de experts zijn het erover eens dat spektakel nooit een doel op zich mag zijn. In de jaren zeventig en tachtig boden toeters en bellen bijvoorbeeld nog een garantie op succes, maar vandaag is dat niet meer noodzakelijk het geval. San Marino, een land dat een indrukwekkende act bracht met vuur, metalen kooien én een mechanische stier, werd tijdens de halve finale donderdag nog roemloos naar huis gestuurd.

“Het is geen kermis, maar je moet ervoor zorgen dat het publiek geraakt wordt door wat je doet”, zegt De Bruin. Makiese had bijvoorbeeld meer aandacht kunnen besteden aan zijn kostuum. Zijn zilverkleurige outfit en de zwarte pakken van zijn dansers zullen niet snel herinnerd worden wanneer een groot deel van de 24 andere inzendingen op fluorescerende kledingstukken met de nodige pluimen inzet. Wanneer de televoting zaterdagavond van start gaat, kan dat een probleem zijn. “Ik las dat Makiese fan is van Michael Jackson, daar had ik dan toch graag wat meer van gezien”, zegt De Bruin.

TikTok-ster

Een podiumplaats zit er dit jaar misschien niet in voor ons land, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om iets op te steken van concurrenten die momenteel wél goed scoren bij de bookmakers. Vorig jaar strandde het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld nog op de laatste plaats, maar straks maakt het met de inzending van Sam Ryder kans op de overwinning. De zanger is een internationale TikTok-ster met 12 miljoen volgers, wat altijd interessant is tijdens een wedstrijd waarin kijkers niet voor de inzending van hun eigen land kunnen stemmen.

De absolute topfavoriet blijft Oekraïne. Het land verrast met een ongewone compositie die rap met fluitmuziek verweeft en waarbij de muzikanten in fleurige kostuums optreden. Het nummer was eerder al populair, maar sinds het begin van de oorlog met Rusland kan Oekraïne op bijzonder veel sympathie rekenen. Een overwinning zou een statement tegen het Kremlin zijn.