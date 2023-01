Waarom andere EU-landen het Finse model willen kopiëren: daar daalt het aantal thuis- en daklozen wel

Finland kent een radicale strategie om dak- en thuislozen te helpen: ze krijgen allemaal een eigen woning aangeboden. Het kabinet-Rutte heeft aangekondigd dat ook Nederland deze ‘Woning eerst’-aanpak gaat invoeren. Maar hoe succesvol is het? ‘Sommige mensen zijn bang voor een eigen flat.’

De 31-jarige Tuomas opent de deur naar zijn kamer en zet hiphopmuziek aan op zijn telefoon. Hij beent wat heen en weer tussen zijn bed en de lege koelkast, waar een opengeslagen Bijbel op ligt. Het is duidelijk dat hij heeft opgeruimd. In de hoek staat een volle stoffer en blik, en zijn kleren heeft hij op een hoopje gelegd. Ernaast staat een bureau, waarvan het blad vies en besmeurd is. Waar hij dat voor gebruikt? Tuomas denkt even na. “In de Bijbel lezen, drugs gebruiken en als ik een laptop had, zou ik die hier gebruiken.”

Tuomas is verslaafd en was jarenlang dakloos, tot hij twee jaar geleden deze kamer kreeg. Hij kwam hier met wat kleren, een telefoon zonder beltegoed en zijn bijbel. En dat is eigenlijk nog steeds het enige dat hij bezit. De kasten zijn leeg en aan de muur hangen geen foto’s, posters of tekeningen. Maar hij heeft wel een woning.

De jonge Fin is een van de duizenden voormalige dak- en thuislozen in Finland die in de afgelopen vijftien jaar een woning hebben gekregen. In 2008 begonnen de Finnen met deze radicaal andere strategie om dakloosheid tegen te gaan. Eerst een woning, daarna hulp , dat is het idee van deze aanpak, Housing First geheten.

Het idee erachter is niet alleen dat ieder mens recht heeft op een dak boven zijn hoofd, maar ook dat het zonder woning bijna niet te doen is een leven op te bouwen en toegang te houden tot zorg, onderwijs en werk. Een revolutionair idee, omdat dakloosheid doorgaans in de eerste plaats als een zorgprobleem wordt gezien. Een woning, dat komt later wel.

Veel meer dan een bijbel, een telefoon en zijn kleren bezit Tuomas niet. De televisie zit bij zijn kamer in.

In Helsinki

Tuomas, die vanwege zijn kwetsbare positie niet met zijn achternaam in de krant wil, komt uit een stad uit het zuidwesten van Finland. Hij begon met drugs toen hij een jaar of 12 was. Eerst marihuana, later ook harddrugs. Na een opleiding tot grafisch ontwerper nam het drugsgebruik toe en raakte hij zijn huis kwijt.

De effecten van de verslaving zijn duidelijk merkbaar. Tuomas’ ogen schieten voortdurend heen en weer en hij herhaalt zichzelf nogal eens. Maar hij kan zich goed uitdrukken en heeft nagedacht over wat er voor hem is veranderd. “Op de opvangplekken waren er altijd strenge regels. Je mocht er niet gebruiken en niet na 21.00 uur naar binnen. Hier heb je veel meer vrijheid”, zegt Tuomas, die binnen een muts draagt met daaroverheen een grijze capuchon.

Tuomas woont in een drie verdiepingen tellend roomwit appartementencomplex in het centrum van Helsinki. Het gebouw is eigendom van de Diacones-stichting, die zeshonderd appartementen voor ex-daklozen beheert. Tuomas deelt zijn verdieping met vier anderen. Het gaat om een intensieve vorm van begeleid wonen. Voor eten wordt gezorgd en er zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig. In de gemeenschappelijke woonkamer, opgevrolijkt door een piano en een kerstboom, kunnen ze eten en televisie kijken. “Hiervoor zat ik op een plek waar ik zelf voor mijn eten moest zorgen. Dat werkte niet. Hier wordt het eten geregeld. Het geld wordt van tevoren van mijn uitkering gehaald, zodat ik het niet aan iets anders kan uitgeven.”

Ook de huur wordt maandelijks automatisch overgemaakt. Dat de voormalige daklozen een huurcontract ondertekenen en huur betalen – met hun uitkering en huursubsidie – is cruciaal voor de Housing First-aanpak. Ze worden in de eerste plaats behandeld als huurders en hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Er geldt dan ook geen afkickplicht, en drinken op de kamer is toegestaan, roken ook, maar alleen op het balkon. Het gebruik van drugs is in het appartementencomplex wel verboden. Diacones biedt hulp en verslavingszorg als de huurders aangeven daarvoor open te staan. “Ik denk dat het goed is dat je niet eerst naar een afkickkliniek hoeft”, zegt Tuomas. “Je krijgt eerst een woning, als start. Dat werkt. Een huis heb je toch het meeste van alles nodig.”

Voorbeeld voor Europa

Sinds de invoering van de Housing First-aanpak is het aantal daklozen in Finland gehalveerd. Er zijn nu in het land nog iets minder dan 4.000 dak- en thuislozen. Daarmee is Finland het enige Europese land waar het aantal afneemt. Het is een van de redenen waarom andere EU-landen het Finse model willen kopiëren. Zo maakte vorige maand het Nederlandse kabinet-Rutte bekend dat ‘woning eerst’ bij onze noorderburen nationaal beleid wordt, en dat voor 2030 iedere dakloze een huis moet krijgen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak van een “rigoureuze keuze”.

Het wordt nog wel een uitdaging. Het aantal daklozen in Nederland ligt volgens de officiële cijfers op 32.000. Waarschijnlijk zijn het er veel meer, omdat veel daklozen onder de radar blijven. Het betekent dat er voor 2030 tienduizenden betaalbare appartementen moeten worden gebouwd, terwijl de woningnood al hoog is.

In het 5,5 miljoen inwoners tellende Finland is er ook woningnood, vooral in de grote steden, waar de huizenprijzen voor veel gezinnen te hoog liggen. Om de Housing First-aanpak te laten slagen, kreeg een bestaande woningbouwcorporatie, de Y-stichting, in 2008 de taak om voldoende betaalbare appartementen te vinden. De stichting beheert nu 5.700 Housing First-appartementen verspreid over het land. Veel van deze woningen worden ‘gesubleased’ van gemeenten. De stichting, die deels gefinancierd wordt met opbrengsten van het staatsgokbedrijf dat het monopolie heeft op gokautomaten, bouwt ook zelf appartementen of koopt ze van particuliere eigenaren. “Wat helpt, is dat we door garanties van de overheid goedkope leningen krijgen”, zegt afzwaaiend directeur Juha Kaakinen in zijn smetteloze kantoor in Helsinki. Kaakinen, voorheen ambtenaar en sociaal wetenschapper, is een van de grondleggers van de Finse Housing First-aanpak.

Hij benadrukt dat de meeste dak- en thuislozen niet vallen onder het clichébeeld van een verslaafde die in een portiek ligt. Zo bestaat de huidige groep Finse daklozen voor twee derde uit personen die bij vrienden of familie verblijven. Voor het slagen van de Housing First-aanpak is het dan ook cruciaal dat er meer sociale huurwoningen bijkomen. De Y-stichting beheert er 11.000, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens en een urgente woningnood. “Wat we zien, is dat meer sociale huurwoningen beter is voor de markt, het zorgt voor meer balans. Het beïnvloedt de vraag en zorgt voor een dalende huurprijs, wat weer goed is voor mensen met een laag inkomen.”

Maatschappelijke kosten

Nog altijd leven ongeveer zeshonderd Finnen op straat. Voor hen is nog nachtopvang beschikbaar. Niet iedereen wil een eigen woning, of is er klaar voor. “Sommige mensen zijn bang voor een eigen flat, omdat ze zolang in groepen hebben geleefd of altijd gezelschap hebben gehad van lotgenoten. Het is dus niet voor iedereen weggelegd”, aldus Kaakinen.

Toen Finland in 2008 met de Housing First-aanpak begon, dwong het de hulporganisaties om mee te veranderen. Zelfs het Leger des Heils, wereldwijd bekend om de nachtopvang, ging mee. De gemeente betaalt hulporganisaties met Housing First-appartementen 150 euro per bewoner per dag.

Dat lijkt veel geld, maar uit diverse onderzoeken naar de effecten van Housing First blijkt dat het huisvesten van daklozen veel besparingen oplevert, bijvoorbeeld op zorgkosten, politie-inzet en crisisopvang. Volgens het in december gelanceerde Nederlandse regeringsplan ‘Eerst een thuis’ bespaart elke geïnvesteerde euro 2,5 euro aan maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld omdat er minder handhaving nodig is op straat. Uit een evaluatie in de Finse stad Tampere kwam eenzelfde beeld naar voren, zegt Kaakinen. “Maar de belangrijkste boodschap is dat dit systeem zowel economisch rationeel als menselijk is.”

De bebrilde directeur krijgt weleens kritiek op het mede door hem ontwikkelde beleid. Moet je wel zover gaan om mensen een woning te geven? Kaakinen noemt dit een misvatting, omdat de huisvesting wordt gedekt door uitkeringen, waar iedereen recht op heeft. “Het idee achter de kritiek is blijkbaar dat er mensen zijn die een woning verdienen en mensen die dat niet verdienen. Ik begrijp dat niet. Een beschaafde samenleving zorgt voor mensen die dat zelf niet kunnen.”

Bij het Leger des Heils

Housing First-appartementen zijn er in allerlei soorten en maten, vaak verspreid over allerlei locaties in de stad, zodat er geen overlast is. De Y-stichting heeft ook appartementen waar ex-daklozen vrijwel geheel zelfstandig wonen. Slechts één keer per week komt er een sociaal werker langs om poolshoogte te nemen.

Bij het 81 Housing First-appartementen tellende Alppikatu-gebouw van het Leger des Heils, elders in het centrum van Helsinki, is sprake van een tussenvorm. Bewoners moeten hier zelf de huur betalen in plaats van dat ze automatisch wordt afgeboekt. Ook is het verplicht om elke week een paar uur te werken. Daarvoor krijgen bewoners 2 euro per uur. Dat bedrag is bewust laag, omdat bewoners anders moeten inleveren op hun uitkering. “Het geeft een bepaalde structuur in de dag en is iets anders dan het gebruik van verslavende middelen”, zegt de 30-jarige coördinator Marko. “Het is een goede wortel voor ze, want ze kunnen het geld vaak goed gebruiken.”

Tomi (49) woont in een appartement van het Leger des Heils in Helsinki. Beeld Mikko Stig voor de Volkskrant

Het schoonhouden van de lift is de taak van de 49-jarige Tomi, een man met een nette scheiding die bijna accentloos Engels spreekt. In de lift wijst hij op de hoekjes bij de vloer. “Dat is de lastigste plek, omdat het daar nogal eens vastkoekt. Het is vaak braaksel of urine. Veel bewoners gebruiken de lift als een publiek toilet. Maar er zijn er ook veel bij die zo nodig moeten dat ze hun kamer niet halen”, zegt Tomi. De sigarettenpeuken gooit hij de lift uit, die zijn voor de mensen die de hal schoonmaken. Hij is er voor het poetswerk. “Je moet hard schrobben, maar dat is niet erg. Ik vind het leuk. Je moet weten hoe je goed schoonmaakt. Ik weet dat, want ik was vroeger schoonmaker in een fabriek.”

Coördinator Marko wijst erop dat het geld dat Tomi verdient bijna in zijn geheel teruggaat naar het Leger des Heils, want hij heeft een huurschuld. Tomi kijkt er zuur bij, maar kan er ook wel een grapje over maken. “Ik geef liever Marko de schuld”, zegt hij met een lach.

De eigen plek van Tuija

In 2021 stroomden vijf bewoners door naar een geheel zelfstandige huishouding (en drie naar een minder zelfstandige). Bewoners zijn volgens Marko klaar voor die stap als ze hun huur netjes op tijd betalen, hun kamer schoonhouden en er geen sprake is van een schadelijk gebruik van verdovende middelen. “Normaal gesproken laat iemand zelf zien het te willen.”

Niet iedereen die er klaar voor is, wil weg. “Ik ben bang dat ik dan weer ga gebruiken”, zegt de 65-jarige Tuija in haar appartement boven in de flat. “Ik heb hier mijn vrienden en de staf om mee te praten. Dat helpt me met clean blijven. Misschien dat ik er over een jaar of twee anders over denk.”

Tuija (65) huurt haar flat van het Leger des Heils in Helsinki. Beeld Mikko Stig voor de Volkskrant

Tuija houdt van engelen, de kleur roze en Bob Marley. Op haar bed staat een enorme roze knuffelbeer en haar porseleinen engelenbeeldjes baden in een zacht roze licht. Aan de muur hangen de posters van de koning van de reggae. “Zijn muziek geeft me rust, het kalmeert me. Maar wees gerust hoor: de vredespijp rook ik niet meer.”

Toen ze hier kwam wonen, had ze niks, net als Tuomas in de naburige Diacones-flat. Ze kwam uit een opvanghuis met twaalf vrouwen en één badkamer. “Hier kon ik ontsnappen aan de drugs doordat ik mijn eigen plek had en niet voortdurend met andere gebruikers werd geconfronteerd.”

Wellicht is een plek in de Leger des Heils-flat nog eens iets voor de verslaafde Tuomas, als hij toe is aan meer zelfstandigheid. Hij maakt voorzichtig plannen voor de toekomst, zegt hij. Zo wil hij met subsidie van de gemeente een laptop kopen. Wat hij daarmee wil doen? “Groeien en studeren”, zegt hij. Misschien iets met muziek, al speelt hij nog geen instrument. “Gewoon, de normale dingen in het leven.”