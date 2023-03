Waarom amfibieën het straks misschien niet overleven: opnieuw was de winter warmer dan normaal

“We kregen deze meteorologische winter een gemiddelde temperatuur van 5,1 graden Celsius. Dat is een dikke graad meer dan het zou moeten zijn”, vertelt David Dehenauw (52), hoofd weersvoorspellingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). In de periode tussen december en maart kregen we ook minder regen, sneeuw en onweer.” Concreet was het een warme, maar donkere winter met 30 uur minder zon dan normaal. Maar we braken geen records.

Een droge, zachte winter klinkt prettig, al is het dat niet voor onze bloemen, planten en dieren. Zeker niet wanneer vorst en warmte elkaar afwisselen. “De natuur lijkt in de war”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. “De effecten van deze winter op de fauna en flora kunnen we pas later dit jaar vaststellen wanneer de beestjes ontwaken uit hun winterslaap. Wanneer een dier ontwaakt uit zijn winterslaap, verbruikt het kostbare energie. Als dat meerdere keren voorvalt, wordt het beestje waarschijnlijk niet meer wakker. Veel dieren ontwaakten eind december al eens wakker door de zachte temperaturen, zo zagen we al heel wat salamanders in hun voorplantingspoelen. Dat zou wel eens fataal kunnen zijn voor de amfibieën. Ook verschillende vlindersoorten en de padden kunnen de dupe worden van de zachte temperaturen rond nieuwjaar.”

Onweersdagen

Naast de fauna lijdt ook de flora onder de stijgende en fluctuerende temperaturen, sneeuwklokjes bijvoorbeeld floreren een maand sneller dan een decennium geleden. “Veel planten zijn afhankelijk van insecten: wanneer de insecten nog slapen en de planten bloesems dragen, verwelken ze. Een paar weken later sterven de insecten dan ook omdat ze geen voedingsbron hebben. Ik maak me vooralsnog niet heel veel zorgen, elke winter gebeurt er wel iets, maar ik houd mijn hart vast.”

“Het was niet zo een uitzonderlijke winter hoor”, sust Dehenauw. In totaal zijn er slechts twee abnormale getallen. Normaal valt er op dertien verschillende dagen sneeuw, dit jaar waren dat er maar drie. Dat is opmerkelijk maar niet zorgwekkend, het aantal onweersdagen is dat wel, het donderde zeven dagen minder dan normaal. Naast die twee pijlers onthouden we dus vooral de zwoele temperaturen rond de nieuwjaarsperiode. Voor de rest was het dus een vrij normale winter.”

De gemiddelde temperaturen stijgen dus alweer. “We zullen nog veel strenge winters en zachte zomers krijgen, al zal de trend van hogere temperaturen zich de voorbije jaren zeker nog doorzetten”, eindigt Dehenauw.