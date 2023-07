Waarom ambtenaren met een wantrouwige blik naar het nieuwe pensioenakkoord van Vivaldi kijken

Vivaldi zet een nieuwe stap in de hervorming van de pensioenen. Een bescheiden stap, waar vooral ambtenaren met argusogen naar zullen kijken.

Na – opvallend korte – onderhandelingen heeft Vivaldi maandagnacht een nieuw pensioenakkoord afgesloten. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) zorgt het akkoord ervoor dat “werken meer loont”, dat “de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren geharmoniseerd worden” en dat “de vergrijzingskosten beter beheerst worden”.

Om ervoor te zorgen dat meer mensen langer werken, herlanceert Vivaldi de pensioenbonus vanaf 2024. Het gaat om een beslissing uit 2022 die nu verder is uitgewerkt. De pensioenbonus, afgevoerd door de regering-Michel, moet ervoor zorgen dat mensen die doorwerken na hun pensioen hier financieel voor beloond worden. Wie drie jaar langer werkt, zal een eenmalige betaling tot 22.645 euro netto ontvangen. (Het bedrag kan ook in maandelijkse schijven worden uitgekeerd.)

Bij het begin van de regeerperiode trok Vivaldi het minimumpensioen op naar 1.500 euro netto per maand tegen 2024, een verkiezingsbelofte van de linkse coalitiepartijen. Door opeenvolgende indexeringen door de hoge inflatie werd dit bedrag eerder dit jaar al bereikt. In ruil werd in 2022 de ‘werkvoorwaarde’ ingevoerd, een nieuwigheid in ons pensioensysteem.

Ook deze werkvoorwaarde is nu verder uitgewerkt. Er komt zoals verwacht een ondergrens van twintig gewerkte jaren om toegang te krijgen tot het minimumpensioen, weliswaar met uitzonderingen. Concreet moet iemand twintig jaar minstens vier vijfde gewerkt hebben om aanspraak te maken op een minimumpensioen. Wat in totaal neerkomt op 5.000 werkdagen. Onder meer periodes van geboorte- en palliatief verlof worden meegeteld als werkdagen. Idem voor tijdelijke werkloosheid.

Gunstregime

‘De pensioenstelsels harmoniseren’, dat is het betere Wetstraat-eufemisme voor een besparing in het systeem waarbij de pensioenen van de ambtenaren mee stijgen met hun weddes.

Deze perequatie, waar niet al het overheidspersoneel van geniet, wordt straks vervangen door een maximale jaarlijkse stijging tot 0,3 procent voor de ambtenarenpensioenen. Zo vermijdt de linkerzijde binnen Vivaldi een totale uitdoving, maar wordt er toch een besparing op het systeem gerealiseerd (2,4 miljard euro). Vooral de liberalen hebben jarenlang de perequatie in het vizier genomen als een onverdedigbaar gunstregime.

Als tegengewicht wordt het tarief van de Wijninckx-bijdrage – de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op de aanvullende pensioenen in de privésector – verhoogd van 3 naar 6 procent. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) benadrukt in een persbericht dat de hoogste pensioenen hierdoor meer zullen bijdragen: “De solidariteit tussen hoge en lage pensioenen is versterkt.” Deze maatregel gaat weliswaar pas in vanaf 2028 om recente afspraken onder de sociale partners niet te schenden.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS), premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR). Beeld Photo News

Het nieuwe pensioenakkoord omvat in totaal voor 3 miljard euro aan hervormingen. Tegen 2070 wordt zo 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bespaard op de vergrijzingskosten. Economen wijzen erop dat deze kosten tegen 2070 met liefst 5 procent stijgen. De federale regering verdedigt zich dat de pensioenfactuur onder Vivaldi met 0,4 procent gestegen zijn. Dat wordt dus ondervangen. Lees: deze regering doet de vergrijzing niet zwaarder uitvallen.

Bij vakbonden en werkgeversorganisaties is de kritiek op het nieuwe akkoord enigszins voorspelbaar. ACV en VSOA vinden het een schande dat Vivaldi durft te raken aan de perequatie. “Een rondje ambtenarenbashing”, luidt het. Voor Unizo had die ingreep dan weer “verder mogen gaan dan enkel een plafonnering”. Bij bedrijvenkoepel VBO is de toon gelijkaardig: “Symbolisch is dit akkoord krachtiger dan de impact an sich”. Voor de werkgevers zijn snel meer inspanningen nodig.

Europa

Binnen PS valt te horen dat de perequatie de voorbije vijftien jaar gemiddeld 0,25 procent bedroeg. De impact van het nieuwe plafond van 0,3 procent zou beperkt zijn. Sowieso is een systeem bedacht waarbij ambtenaren met lage pensioenen niet getroffen zullen worden. Hun situatie zal niet veranderen. De ambtenaren met hogere pensioenen zullen dit moeten bijpassen. Zij zullen voortaan een forfaitaire verhoging krijgen die zo berekend zal worden dat het plafond niet doorbroken wordt. Waar de grens tussen ‘lage’ en ‘hoge’ pensioenen juist ligt, moet nog bepaald worden.

Een cruciale vraag is vooral: wat vindt Europa? België had van de Europese Commissie tot eind juli gekregen om haar pensioenplannen rond te krijgen. De hervorming geldt als voorwaarde om een deel van het Europese relancebudget te kunnen claimen. Als de plannen te licht uitvallen, dreigt België naast een pot van meer dan 2 miljard euro te grijpen. De Commissie zou een besparing van 1 à 1,2 procent van het bbp willen zien. Dit pensioenakkoord valt dan logischerwijs te mager uit. Toch maakt De Croo zich sterk dat ons land Europa kan overtuigen: de Commissie wil vooral dat België stap voor stap hervormt, stelt hij.

Wat de langverwachte fiscale hervorming betreft: daar blijven de onderhandelingen moeilijk lopen. Een dreigende blokkering was zaterdag het signaal voor premier De Croo om het pensioendossier alvast proberen af te werken. Met succes dus.