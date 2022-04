Waar moet je op letten wanneer je een laptop koopt?

Er zijn een paar basiszaken waar je rekening mee kan houden bij aanschaf. Helaas zijn sommige daarvan tegenstrijdig, dus het is maar net wat je het zwaarst laat wegen. Met andere woorden: de ideale laptop bestaat niet. Want dit zou een goedkoop apparaat zijn met niet alleen een prachtig groot scherm en genoeg geheugen, maar dat ook nog eens heel licht en compact is en waar alle software probleemloos op draait. Onmogelijk. Maar je kan natuurlijk wel proberen zo dicht mogelijk in de buurt te komen.

Apple, Chromebook of Windows?

De belangrijkste keus luidt: wordt het een Apple- of een Windows-laptop? Of misschien wel een Chromebook? Voor middelbare scholieren kan een Chromebook een interessante optie zijn. Dat zijn betaalbare en lichte apparaten voorzien van Google-software waarbij de gebruiker in de cloud werkt. Nadelen zijn er ook, omdat de gebruiker geen software kan downloaden. Wie zijn laptop alleen gebruikt voor YouTube, Word, e-mail en informatie opzoeken heeft hier genoeg aan. Dat kan allemaal in de browser.

Een goedkope keuze is de 14 inch Acer Chromebook 314. Voor het hoger onderwijs is zo’n Chromebook geen optie. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor Apple. Veel universiteiten raden expliciet Windowscomputers aan, omdat studenten software moeten downloaden die alleen voor dit besturingssysteem beschikbaar is.

Dat kan dus even slikken zijn voor de Apple-fans die een MacBook Air of MacBook Pro overwegen, apparaten die niet alleen zeer gebruiksvriendelijk zijn, maar ook uitblinken bij zwaardere toepassingen. Het loont de moeite om bij de specifieke opleiding te checken wat de vereisten zijn. Zo is voor de technische of grafische opleidingen een Linux- of Applecomputer wel prima.

Gewicht, grootte en geheugen

Uiteraard kan de boog niet altijd gespannen zijn: een avondje Netflix of gamen is op een groter scherm wel zo fijn. Ook is zo’n forser scherm prettig bij multitasken. Maar een groot scherm betekent ook een groter gewicht. Wie de hele dag op stap is met zijn laptop zal een te zwaar apparaat vervloeken. Volgens de Nederlandse Consumentenbond is een schermgrootte van 13 of 14 inch ideaal.

Voor wie niet van sleuren houdt, zijn er laptops die minder dan 1 kilogram wegen, zoals de 13 inch Microsoft Surface Pro X (laptop en tablet in één), 13,3 inch HP Pavilion Aero of 14 inch Acer TravelMate X5. Ter vergelijking: volgens de site Techpulse weegt beste studentenlaptop (de Lenovo Ideapad 3), afhankelijk van de uitvoering, zo’n 1,6 kilogram.

Het interne geheugen (niet te verwarren met de opslag) zorgt ervoor dat een computer veel programma’s tegelijk kan draaien en soepeltjes tussen die programma’s heen en weer schakelt. De Consumentenbond raadt minimaal 4 GB aan, maar 8 GB is veiliger.

Grafische software (bijvoorbeeld voor video-editing) stelt nog eens extra zware eisen aan de hardware. Wat de processor aangaat: die moet 64-bits zijn. Voor studenten is een Intel Core i5 het minimum of een Ryzen 5 van concurrent AMD.

Leerlingen hebben genoeg aan goedkopere processors en minder intern geheugen: 4 GB is ruim voldoende. Dat kan een Chromebook zijn, maar ook een goedkopere Windows-laptop met een Intel Celeron, Intel Pentium of AMD A6 processor. Voor hen is wellicht ook een zogenoemde 2-in-1-laptops te overwegen, waarbij het scherm ook dienst kan doen als (aanraak)tablet. Goedkope modellen zijn de Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3 de Acer Spin 1.

Middelbare scholieren kopen voor nog geen 200 euro een Chromebook van Asus of Lenovo, studenten kunnen voor ongeveer 1.000 euro een prima toestel vinden. Studenten die zware grafische toepassingen moeten draaien op hun laptop, zijn snel 1.500 euro kwijt.

Tot slot: let ook op accuduur om oplaadstress in collegezalen met een beperkt aantal stopcontacten te voorkomen. Van MacBooks is het bekend dat ze uitblinken in lange accuduur, volgens een recente test van LaptopMag presteren enkele Windows-laptops (met de Dell Latitude 9510 aan kop) op dit punt zelfs nog wat beter.