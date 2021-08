Waar ligt de eindmeet van de Belgische vaccinatiecampagne? Niemand weet het

Meer dan 70 procent van de volwassen Belgen is volledig gevaccineerd en bijna 70 procent van alle Belgen kreeg al een eerste prik. De eindmeet lijkt daarmee in zicht. Of toch niet? Want er heerst onduidelijkheid over het streefdoel van de vaccinatiecampagne.

Ooit was het streefdoel helder: 70 procent van de Belgen vaccineren en we zouden Covid-19 onder de duim kunnen houden. Bij die vaccinatiegraad zou groepsimmuniteit ontstaan, waardoor de epidemie uitdooft. Beperkende maatregelen zouden dan niet langer noodzakelijk zijn.

Sinds vorige vrijdag is bijna 72 procent van alle volwassen Belgen volledig gevaccineerd. Kijken we naar alle Belgen, dus ook minderjarigen, dan heeft net geen 70 procent al minstens een eerste prik gekregen. Als nog 1,3 miljoen mensen de komende weken ook hun tweede prik halen, dan lopen we deze maand nog met zijn allen over de finish. De vraag is: ligt die eindmeet er nog?

“Het klopt dat we begonnen zijn aan de campagne met 70 procent als streefdoel, maar ondertussen hebben we dat doel moeten bijstellen”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “De meer besmettelijke varianten zijn daarvoor verantwoordelijk. Vandaag horen we bijvoorbeeld vanuit de VS experts die stellen dat de deltavariant even besmettelijk zou zijn als windpokken. Dat verandert alles aanzienlijk en dus moeten we de vaccinatiegraad voor groepsimmuniteit bijstellen. Noem het voortschrijdend inzicht.”

Verschillende interpretaties

Hoeveel het moet zijn? Daar komt geen eenduidig antwoord op. “Wellicht moeten we naar 85 of zelfs 90 procent.”

Wetenschappers en politici hanteren bovendien verschillende interpretaties van de vaccinatiegraad. Als de experts verwijzen naar groepsimmuniteit, dan hebben ze het over de volledige bevolking. Op politiek niveau verwijst bijna iedereen voortdurend naar het aantal gevaccineerde volwassenen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) schuift zelfs geen percentage meer naar voren. “Zeventig procent was ooit het minimale doel, maar nu mikken we zo hoog mogelijk.”

Waar ligt de eindmeet dan? Daar heeft ook het coronacommissariaat geen zicht op. “Door de situatie met de meer besmettelijke varianten hebben we samen met de experts beslist om die 70 procent los te laten en ook geen nieuwe drempel te bepalen”, klinkt het.

In het zomerplan staat wel nog een drempel. Daar klinkt het dat de laatste fase (vier) op 1 september kan ingaan als 70 procent van de volwassen Belgen volledig geprikt is. Dat doel hebben we ondertussen bereikt.

Wat na fase vier gebeurt en vooral hoeveel volledig gevaccineerde mensen we nodig hebben om de crisisfase van de epidemie definitief achter ons te kunnen laten, daar durft niemand zich over uit te spreken. Wetenschappers stellen ‘ergens tussen 85 en 90 procent’ en politici houden het op ‘zo hoog mogelijk’.