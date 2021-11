Waar liggen de meeste patiënten op intensieve zorg, en wat zeggen de modellen?

De bezetting op intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen evolueert slechter dan het meest pessimistische scenario van de vijf die de wetenschappers van de UHasselt en UAntwerpen uit het team van biostatisticus Niel Hens vorige week opmaakten. De scenario's voor de evolutie de komende weken lagen al op tafel van het vorige Overlegcomité.

Uit de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat er nu 659 covid-patiënten op intensieve zorg liggen. Dat is 33 procent van de in theorie bijna 2.000 ic-bedden in België. In de praktijk zijn er tot 200 minder bedden beschikbaar door de vele personeelsuitval in de ziekenhuizen.

De huidige evolutie (de zwarte puntjes op de grafiek) ligt daarmee nog binnen de foutenmarge van een aantal van de vijf scenario’s, maar evolueert wel richting of zelfs boven het meest pessimistische. Dat gaat ervan uit dat de besmettingen blijven toenemen tot begin december, wat uiteindelijk drie weken later leidt tot een bezetting van meer dan 1.200 patiënten. Het zorgsysteem is daarmee zo goed als verzadigd, aangezien niet alle bedden beschikbaar zijn, en er uiteraard ook nog niet-covid-patiënten intensieve verzorging nodig hebben.

De twee meest optimistische scenario’s zijn sowieso al niet meer mogelijk, aangezien de piek daarvan al overschreden is. Ook het ‘middenscenario’ in het groen, zal zo goed als zeker te optimistisch blijken. Daarbij zouden er 750 bedden bezet worden, waar we al bijna aan zitten. De blauwe of de gele curve lijken dus de meest waarschijnlijke.

Regionale spreiding

In absolute cijfers zijn nu 359 patiënten opgenomen in Vlaanderen, 83 in Brussel en 217 in Wallonië. Procentueel loopt de verdeling wel nog ongeveer gelijk tussen de gewesten, met een iets hogere bezetting in Vlaanderen.

Per provincie bekeken kent Luik de grootste bezetting, met nu 39 procent ingenomen bedden. In Vlaanderen kent Oost-Vlaanderen de hoogste bezetting (35 procent), en de snelste toename, een bijna verdubbeling op twee weken tijd.

Waar de piek op intensieve zorg uiteindelijk zal uitkomen, valt onmogelijk te voorspellen. Wat wel vaststaat, is dat de besmettingscurve als eerste naar beneden zal moeten - pas nadien volgen de ziekenhuizen. Maar met een nieuw dagrecord, is er daar voorlopig ook nog geen beterschap in zicht.