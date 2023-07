Waar is Qin Gang? Chinese minister van Buitenlandse Zaken al drie weken niet meer in openbaar gezien

Op 25 juni ontving de 57-jarige minister onder meer de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Andrei Rudenko in Peking, maar daarna is hij niet meer in het openbaar verschenen. Op 10 juli zou Qin Gang normaal de EU-buitenlandchef Josep Borrell ontmoeten, maar enkele dagen daarvoor annuleerde China de afspraak. Er werd geen reden opgegeven.

Qin Gang was vorige week ook niet aanwezig bij een topontmoeting van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Zuidoost-Aziatische statengemeenschap Asean. In plaats daarvan reisde China’s topdiplomaat Wang Yi, die nog steeds boven Qin Gang staat in de hiërarchie, naar de bijeenkomst. Volgens een woordvoerder van het ministerie was Qin Gang er niet wegens gezondheidsredenen. Toen de woordvoerder maandag opnieuw vragen kreeg over de lange afwezigheid van de minister, zei ze dat ze “geen informatie” had over dat onderwerp.

Zijn afwezigheid is opvallend, zeker nu er een aantal belangrijke bezoeken van hooggeplaatste Amerikaanse diplomaten op de agenda staan. Hij was ook niet aanwezig bij het bezoek van Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, of tijdens het huidige bezoek van klimaatgezant John Kelly.

Journalist Phil Cunningham schreef een artikel voor de krant South China Morning Post over de minister. Volgens hem zijn vijf paragrafen uit zijn tekst zomaar geschrapt. Daarin stond dat het een ongelukkig moment is om te verdwijnen van het politieke toneel. Cunningham stelde zich ook de vraag of dat door ziekte kwam, of “political disfavour”. Ook op de Chinese sociale media Weibo lijken discussies over de afwezigheid van Gin Gang gecensureerd te zijn.

Qin Gang is missing. Not only is he missing from the news cycle in China, but he's missing from my article! As run by the SCMP on July 15, five sentences about Qin were removed (without notice) from the article after it was accepted for publication. https://t.co/YAoWhLtiRa pic.twitter.com/gN6prwKJ93 — Phil Cunningham (@jinpeili) 17 juli 2023

Voor zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken was Qin Gang ambassadeur in Washington. Daarvoor was hij drie jaar lang viceminister van Buitenlandse Zaken en protocolchef voor Xi Jinping. Hij wordt beschouwd als een nationalistische hardliner, hoewel hij als ambassadeur in de VS minder confrontatiegericht was dan daarvoor in Peking.