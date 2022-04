Waar haalde Le Pen haar hoogste score, en waar was Macron het populairst? De Franse presidentsverkiezingen in kaart

Met een einduitslag van 58,54 procent versus 41,46 procent lijkt de overwinning voor Macron duidelijk. In absolute cijfers kreeg de zittende president 18.779.641 stemmen achter zijn naam, versus 13.297.760 voor Le Pen.

35 miljoen Fransen deden de moeite om naar de stembus te trekken voor de tweede ronde, 32 miljoen onder hen gaven ook een geldige stem. De geldige opkomst lag daardoor op 71,99 procent.

De uitslag is desondanks wel een flinke knauw voor Macrons populariteit in vergelijking met zijn eerste overwinning vijf jaar geleden. Toen kon hij nog 66,1 procent of bijna 21 miljoen Fransen verleiden. Le Pen haalde toen nog ‘maar’ 33,9 procent, goed voor bijna 11 miljoen kiezers.

Wie won waar?

Macron won de verkiezingsstrijd in 73 van de 96 departementen op het Franse vasteland, met vooral hoge scores in de streek rond Bretagne en in de Loirestreek in het westen. Ook grote steden als Parijs, Lyon, Bordeaux en Toulouse gingen overwegend naar de zittende president. Zijn beste uitslag haalde hij in de hoofdstad zelf, waar liefst 85,1 procent van de kiezers voor de zittende president stemde.

Le Pen kon dit keer victorie kraaien in 23 departementen, vooral in de oude industriesteden in het noorden, in het zuiden en op Corsica. Ook in de landelijke departementen haalde de extreemrechtse kandidate hogere scores, maar niet altijd de meerderheid. De hoogste uitslag haalde ze in het noordelijke Aisne, waar 59,91 procent van de inwoners voor haar stemde. Le Pen haalde dit keer ook zeven overzeese gebieden binnen, tegenover geen enkel in 2017.

Voor de meest nipte uitslag zorgden dit keer de inwoners van het departement Nièvre in de Bourgogne, met 50,11 procent voor Le Pen en 49,89 procent voor Macron.

Verdeeld

De overwegend gele kaart van Frankrijk betekent echter niet dat Macron met de vingers in de neus gewonnen heeft en op zijn lauweren kan rusten. De kaart toont een duidelijk verdeeld Frankrijk, en de cijfers spreken voor zich: nooit eerder stemden zoveel Fransen op een kandidaat van extreemrechts in de tweede ronde. Met die realiteit zal Macron rekening moeten houden.

Tegenover 2017 verbeterde Le Pen haar score dan ook in álle 96 departementen van la France métropolitaine. Ook in tien van de elf overzeese gebieden deed ze het beter dan vijf jaar geleden. Macron deed het omgekeerd dus in op één na alle Franse gebieden slechter - enkel in de overzeese eilandengroep Nieuw-Caledonië haalde hij een hogere score dan vijf jaar geleden. Vooral in het Centraal Massief in Zuid-Frankrijk verloor hij van zijn pluimen met verliezen van 12 procentpunt en meer.

In 2017 haalde Le Pen amper twee departementen binnen, allebei in het noorden: Pas-de-Calais en Aisne. Maar ook toen was al duidelijk dat Macron niet overal even populair was, met niptere uitslagen in het noord- en zuid-oosten en op Corsica. Het zijn vandaag hoofdzakelijk die departementen waar Le Pen dit keer wel een meerderheid haalt.

Belofte

Macron deed in zijn overwinningsspeech gisteren al een plechtige belofte: vanaf vandaag is hij niet langer de kandidaat van een partij, maar wel de president van alle Fransen. Zijn nieuwe ambtstermijn zal niet zomaar een voortzetting zijn van de vorige. Vandaag begint een volledig nieuw quinquennat, waarin de president ook rekening zal houden met de verzuchtingen van wie niet op hem heeft gestemd.

De president krijgt nu zeven weken om de Fransen daarvan te overtuigen: dan vinden de parlementsverkiezingen plaats en hoopt Macron ook daar zijn meerderheid te behouden. Lukt dat niet, dan worden het vijf spannende jaren.