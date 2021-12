Vulkaanuitbarsting op Java: mensen slaan op de vlucht, één dodelijk slachtoffer

Door de eruptie van de vulkaan worden lava en grote wolken as uitgestoten. Op lokale tv-stations zijn beelden van vluchtende mensen te zien. Straten en huizen zijn bedekt met een laag as en modder.

Volgens de Indonesische autoriteiten is er voorlopig één dode gemeld. Daarnaast liepen ook zeker 41 mensen (ernstige) brandwonden op. Het ministerie van Volksgezondheid heeft beloofd medische hulptroepen te sturen.

Er zijn nog twee mensen vermist, zegt Indah Masdar, adjunct-districtshoofd van Lumajang. Acht mijnwerkers die in een steengroeve aan het werken waren, zitten geblokkeerd. “We hopen dat ze snel gered kunnen worden.” De reddingsoperaties worden wel bemoeilijkt door een dikke modderlaag en de instorting van een brug.

Beeld AFP

Het Australische KNMI waarschuwt dat er tot een hoogte van wel 15.000 meter as in de atmosfeer kan worden gestoten. Dat kan gevolgen hebben voor het vliegverkeer.

De bijna 3.700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java en is het afgelopen jaar verschillende keren uitgebarsten. Semeru ligt in het Bromo-Tengger-Semeru Nationaal Park, in het oosten van het eiland. Thoriqul Haq, districtshoofd van het nabije Lumajang, zegt dat er vrijdag al gerommel van de vulkaan te horen was.

Indonesië ligt in de ‘ring of fire’, een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen.

Beeld via REUTERS

Beeld AP

Beeld AP