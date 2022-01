Vulkaanuitbarsting bij Tonga voelbaar tot in België: ‘Vanmorgen nog een schommeling’

De impact van de onderzeese vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan was eerder duidelijk te zien op indrukwekkende satellietbeelden. Een gigantische aswolk schoot de lucht in. Maar ook in ons land zorgde de schokgolf voor grote schommelingen in de luchtdruk.

“Gisterenavond ging daardoor de luchtdruk bij ons eerst sterk omhoog, daarna was er een stevige daling. En ook vanmorgen werd nog een kleine schommeling opgemeten”, legt weerman Frank Deboosere uit op Radio 1.

“Bijzonder!”, kirde weerdienst NoodweerBenelux gisterenavond op Twitter. “Op meerdere weerstations in de Benelux wordt momenteel de schokgolf van de vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan waargenomen. De luchtdruk stijgt eerst snel om daarna fors af te nemen.” Ook onder meer statisticus Bart Mesuere van de UGent zag over heel Vlaanderen de plotse piek en snelle daling van de luchtdruk.

Bijzonder! Op meerdere #weerstations in de Benelux wordt momenteel de schokgolf van de #vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan waargenomen. De luchtdruk stijgt eerst snel om daarna fors af te nemen. Bijzonder momenteel voor velen! @lievenscheire (data: https://t.co/w3L7iw42v6) pic.twitter.com/JJj6pXCT88 — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) 15 januari 2022

Op het @VLINDER_project meetnetwerk zagen we afgelopen uur over heel Vlaanderen een plotse piek en vervolgens snelle daling van de luchtdruk. De oorzaak is de schokgolf van de onderzeese vulkaanuitbarsting nabij Tonga die hier passeert 🌋 pic.twitter.com/FeeyHfLSIm — Bart Mesuere (@BartMesuere) 15 januari 2022

Unieke meting

Een unieke meting, zo noemt de Nederlandse meteoroloog Wouter van Bernebeek het. “Deze drukgolf heeft al een afstand van ruim 17.000 km afgelegd!” In een latere tweet voegde hij toe: “De amplitude was uiteindelijk 3 hPa, aanzienlijk hoger dan verwacht. Het geeft aan hoe ongekend krachtig die knal moet zijn geweest...”

Nieuw grafiekje, een half uurtje later: een prachtige "zaagtand" en inmiddels is de luchtdruk weer op het oude niveau gekomen. De amplitude was uiteindelijk 3 hPa, aanzienlijk hoger dan verwacht! Het geeft aan hoe ongekend krachtig die knal vanochtend moet zijn geweest... pic.twitter.com/2v4QjpfkPI — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) 15 januari 2022

‘Aanzienlijke schade’

De tsunami die volgde op de vulkaanuitbarsting in de buurt van eilandstaat Tonga heeft intussen wel “aanzienlijke” schade aangericht in Nuku’alofa, de hoofdstad van het land. Onder meer schepen en grote rotsen werden aan wal geworpen, zo heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern bekendgemaakt. Ook elders, in Fiji, Vanuatu en in Nieuw-Zeeland, is er hier en daar schade. Slachtoffers zouden er gelukkig niet zijn gevallen.

Beeld via REUTERS

Nieuw-Zeeland gaat een observatievliegtuig van het leger maandag een vlucht laten uitvoeren in de regio, als de vulkanische aswolken dat toelaten. De communicatie met Tonga is in tussentijd onderbroken, nadat zaterdag een onderzeese kabel beschadigd raakte bij de impact. Maar Ardern verklaarde dat haar regering contact had met haar diplomatieke vertegenwoordiging in Nuku’alofa.

Het tsunami-alarmcentrum voor de regio van de Stille Oceaan (PTWC) communiceerde afgelopen nacht om 4 uur dat de dreiging van nog meer vloedgolven voorbij is. Er blijven gedurende enkele uren wel nog lichte veranderingen van het zeeniveau mogelijk. Ardern zei nog dat er “op dit moment geen grote uitbarsting aan de gang is” en dat de as niet langer neervalt. Maar meer vulkanische activiteit wordt niet uitgesloten.