VUB zet prof aan de deur na meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Het ontslag dateert van eind vorig jaar. De VUB laat weten dat ze in 2020 verschillende meldingen kreeg. “Deze klachten werden zeer ernstig genomen, want voor dergelijk gedrag is er aan de VUB geen plaats”, klinkt het. “Na een interne, grondige procedure werd eind 2021 een einde gemaakt aan de tewerkstelling van de betrokkene.”

Meer informatie wil de VUB over de zaak niet kwijt. “In het belang van de rechten en privacy van alle betrokkenen en om het helingsproces te kunnen laten starten werden in het kader van het einde van de tewerkstelling modaliteiten afgesproken. Daarom zal de VUB de nodige discretie in acht nemen en geen verdere details of commentaar verstrekken over deze zaak.”

Om hoeveel meldingen het precies gaat of wat de precieze aard is van de feiten, wil de universiteit dus niet kwijt.

De professor zelf ontkent dat het gaat om een ontslag. Volgens hem werd de samenwerking in onderlinge overeenkomst beëindigd. “Ik heb met de VUB een dading afgesloten om niet te communiceren over de zaak”, zegt hij aan De Morgen. Volgens de man spelen er andere zaken. “De faculteit verkeerde in een crisis. Er moesten jobs sneuvelen vanwege besparingen. Geen van mijn collega’s kon nog met elkaar door dezelfde deur. En die zaak is nu dus volledig ontspoord. Ik heb een hels jaar achter de rug, maar nu zit ik op de bodem.”