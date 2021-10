VUB-wetenschappers lanceren website die persoonlijke klimaattoekomst toont

Voor de creatie van de website en de interactieve tool heeft een team van klimaatonderzoekers onder leiding van de onderzoeksgroep BCLIMATE van de VUB vijf verschillende soorten data gecombineerd. Het gebruikte recente simulaties van klimaateffecten op wereldschaal, scenario's voor een temperatuurstijging, gegevens over de levensverwachting uit de World Population Prospects van de Verenigde Naties, bevolkingsreconstructies en demografische gegevens.

Op die manier kunnen ze aan de hand van de leeftijd en de regio waar iemand woont, aantonen aan welke klimaatextremen je exponentieel wordt blootgesteld door de opwarming van de aarde. Je ziet dan hoe droogte, hittegolven, bosbranden of mislukte oogsten steeds vaker voorkomen naarmate de temperatuur stijgt met 1,5 graden, 2,4 graden of 3,5 graden Celsius. Op de website zelf krijg je ook meer uitleg over de wetenschap en de berekeningen achter de cijfers die getoond worden.

“Ons doel is tweeledig“, vertelt VUB-klimaatwetenschapper Wim Thiery. “Ten eerste willen we mensen, jong en oud, op een eenvoudige manier laten zien wat de klimaatverandering voor hen persoonlijk kan betekenen. Ten tweede willen we mensen de mogelijkheid bieden om de resultaten te delen op sociale media. Op die manier willen we het bewustzijn over de klimaatverandering vergroten bij een breed publiek en bij de beleidsmakers die eind deze week samenkomen op de COP26 in Glasgow.”