VUB schort samenwerking met rassenonderzoeker op: ‘Geschokt dat element uit paper is aangehaald in manifest schutter New York’

“De VUB en de onderzoeksgemeenschap van het Centrum Leo Apostel zijn geschokt door het feit dat een element uit een paper van Michael Woodley, een onbezoldigd onderzoeker bij het centrum, is aangehaald in het manifest van Payton Gendron, die verantwoordelijk is voor de meervoudige racistische moord op 14 mei 2022 in Buffalo, New York State, VS”, klinkt het in een mededeling van de VUB.

Woensdagochtend meldde De Morgen dat enkele onderzoekers een petitie waren opgestart tegen de Schotse VUB-onderzoeker. Zijn onderzoek naar ras en genetica komt voor in het manifest van de extreemrechtse terrorist die toesloeg in een supermarkt in de VS.

De Brusselse universiteit zal nu de Commissie Wetenschappelijke Integriteit het wetenschappelijk werk van Michael Woodley laten onderzoeken, maar ook zijn publieke optreden en zijn optreden op sociale media.

“In afwachting van de conclusie van die commissie, is in onderling overleg de samenwerking tussen Michael Woodley en Centrum Leo Apostel opgeschort”, zo luidt het in de mededeling, die de humanistische waarden van de universiteit benadrukt.

De directeur van het centrum heeft intussen ook contact gehad met Michael Woodley, die De Morgen niet te woord wilde staan, en “zeer ontdaan” is over de situatie. Hij verklaarde aan directeur Francis Heylighen: “Ik heb nooit opgeroepen tot enige vorm van geweld en zal dat ook nooit doen, en ik verwerp categorisch alle vormen van politiek extremisme en discriminatie op grond van ras of anderszins.”

De onderzoekers die de petitie tegen Woodley opstartten, noemen hem een “white-supremacist researcher”, niet alleen omwille van zijn rassenonderzoek, maar ook omdat hij dat onderzoek gebruikt in publieke optredens en YouTube-video’s met bekende alt right-figuren. Cultuurwetenschapper Ico Maly (Universiteit Tilburg) bekeek de video met Stefan Molyneux.

“Opvallend hoe Woodley daarin een centrale nieuwrechtse these probeert te onderbouwen door zijn wetenschappelijk onderzoek”, zegt Maly. “Namelijk dat je een aristocratie nodig hebt die de natie leidt, die goede ideeën produceert en hoe industrialisering en dan vooral de opwaartse mobiliteit van de middenklasse leidt tot een verschraling van ideeën, een neerwaartse spiraal in gang zet.”

Intussen hebben meer dan honderd onderzoekers de petitie ondertekend. Tussen de ondertekenaars zitten veel onderzoekers van VUB, maar ook van toonaangevende Europese universiteiten zoals Imperial College London. Ze vragen niet enkel zijn ontslag aan VUB, maar ook dat Elsevier zijn artikels schrapt en Royal Holloway zijn doctoraatstitel afneemt.