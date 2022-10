VUB-rector Jan Danckaert: ‘Je hebt mensen die te manipulatief zijn, dat los je niet op met managementcursussen’

Een KU Leuven-prof die veroordeeld is voor de verkrachting van een studente, een studentenclub aan de VUB waar een studente werd verkracht. Er blijven zaken van grensoverschrijdend gedrag aan de Vlaamse universiteiten opduiken. VUB-rector Jan Danckaert: ‘Is dat anders in de privé of bij een overheidsdienst?’

In de pers noemen getuigen studentenkring Solvay de beruchtste club van de VUB, of ook wel ‘de Brusselse Reuzegom’. Dat klinkt verontrustend.

Danckaert: “Dat wil ik ten stelligste weerleggen. Zaken zoals bij Reuzegom, daar heb ik geen weet van bij de Solvay-kring. Het is een erkende kring die gehouden is aan het doopcharter. De zaken die nu bovenkwamen, stroken daar niet mee en daarom treden we als universiteit streng op.”

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het onder andere over een studente die dronken en tegen haar wil tot seks is gedwongen. Verkrachting dus?

“We houden ons aan de informatie in ons statement: verregaand grensoverschrijdend gedrag dat niets te maken heeft met de normale en gezonde studentikoziteit. Eind vorige week namen we kennis van feiten die mogelijk strafbaar zijn en meteen hebben we als universiteit onze verantwoordelijkheid genomen en een klacht ingediend bij het parket.

“We hebben deze week ook bewarende maatregelen getroffen tegenover de leden van die club. We verbieden hen contacten met andere studenten, om de veiligheid en orde op de campus te bewaren.

“Al onder Caroline Pauwels (de vorige VUB-rector die deze zomer overleed, BST) hebben we onze politiek tegenover grensoverschrijdend gedrag grondig herzien. We hebben onze tuchtreglementen opnieuw onder de loep genomen en gekeken hoe we melders en slachtoffers beter kunnen begeleiden.”

Toont de zaak aan de KU Leuven niet dat een gerechtelijke en tuchtprocedure elkaar in de weg kunnen staan? Het was op vraag van het parket dat de universiteit wachtte met optreden.

“Ze staan soms op gespannen voet. Zo kan ik u ook niets over de concrete aantijgingen bij de studentenkring zeggen, omdat we het parket niet in de weg willen lopen. Maar we hebben wel de vermoedelijke plegers een campusverbod opgelegd, behalve voor activiteiten waar een evaluatie aan verbonden is. Ze kunnen online studeren, examens afleggen en papers afwerken, maar verder worden ze geweerd om de veiligheid te garanderen. En dat is een tijdelijke maatregel, in afwachting van het tuchtonderzoek.

“Ik denk dat we het aan de maatschappij verplicht zijn. Het zijn volwassenen, maar toch vaak erg jonge mensen, voor wie de drempel om melding te maken soms erg hoog is. Dus we kunnen zeer drempelverlagend werken.”

De drempel is nog hoger voor een student die geen klacht heeft over een medestudent, maar over een prof.

“Is dat anders aan een universiteit dan in de privé of bij een overheidsdienst? Ik denk het niet.”

Dus de zaken die bovenkomen, wijzen niet op een probleem in de academische wereld?

“Kijk, we moeten verder werken op het coachen van mensen die leiderschap opnemen, want daar is misschien wel een probleem. We vormden mensen te weinig daarin. Je werd prof omdat je een goede onderzoeker was, terwijl je niet automatisch een goede leidinggevende was. Dat is misschien wel typisch voor de academies.

“Daarom zetten we in bij jonge professoren om hen te vormen in geëngageerd leiderschap, waarin ze veel meer een coachende rol opnemen.”

Met managementcursussen ga je toch geen cultuur van grensoverschrijdend gedrag te lijf?

“Ik denk dat als mensen zich in een leidinggevende rol onzeker voelen dat ze misschien teruggrijpen naar hiërarchische rollen die dan weer kunnen leiden naar grensoverschrijdend gedrag. Te dicht gaan staan bij hun studenten, of te ingrijpend zijn. Maar oké, je hebt ook wel gewoon mensen die te manipulatief zijn, dat los je niet op met managementcursussen, dan moet je ingrijpen.”

Hoe zit het met het arbeidsstatuut van een prof? Is het moeilijker optreden tegen academisch personeel?

“We hebben dit jaar nog opgetreden in een zaak waarbij die prof ontslagen is. Je kan moeilijk verder gaan in een tuchtzaak dan dat.”

Uit onze berichtgeving over die prof begin dit jaar blijkt dat zijn ontslag er kwam na tien jaar van meldingen, waarmee niks is gedaan.

“Dat klopt, er waren eerdere signalen, die onvoldoende opgemerkt waren in onze organisatie en niet doorgegeven. Dat zou nu niet meer kunnen. Ik ga nooit zeggen dat zoiets nooit meer kan voorvallen, maar we doen er alles aan opdat het niet meer via het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen moet, maar dat melders voldoende vertrouwen hebben in onze instanties.”

Er zijn dus lessen uit getrokken?

“Dat zie je aan het nieuwe beleid You Are Not Alone, of YANA, dat we nu implementeren. Die procedure is afgetoetst met experts en werkt preventief, met bijvoorbeeld bystanders-training. Als een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag niet in staat is om het te melden, heb je een gemeenschap van omstanders die het zelf kunnen melden. Daarom hebben we ook het derdemeldersprincipe mogelijk gemaakt.

“Er was al een Vlaams doopcharter, maar we hadden ook al een codex studentenleven, die bijvoorbeeld bepaalt dat geen enkele student mag worden gedwongen om iets te drinken of te eten. Die codex legt ook een alcoholverbod op tijdens de doop voor zowel de schachten als wie toeziet daarop.

“We merkten dat kringen toch nog vragen hadden en dus hebben we samen met hen nog een eigen doopcharter uitgewerkt. Dat is nog gedetailleerder en is ondertekend door alle kringen. Het wordt vanaf deze week al gebruikt in de dopen. En ik denk dat we met de recente zaak in de studentenclub tonen dat we snel en doortastend optreden na meldingen die we ernstig nemen.”