VUB-professor Ann Nowé over de gevaren en zegeningen van artificiële intelligentie: ‘We zijn vaak strenger voor AI dan voor onszelf’

Artificiële intelligentie is niet van gisteren. In de jaren 80 al raakte wiskundige Ann Nowé (57) erdoor gefascineerd. Als hoofd van het AI-lab aan de VUB ziet ze enorme kansen, maar ze relativeert ook. ‘We worden morgen echt niet overgenomen door een leger van robots.’

Nadat ze eerst wiskunde had gestudeerd aan de universiteit van Gent, begon Nowé in 1988 aan een doctoraat over AI aan de VUB. Vijf jaar eerder al was daar het AI-lab opgericht, terwijl AI aan de andere universiteiten nog maar amper aanwezig was, vertelt ze. Sindsdien is ze altijd aan de universiteit gebleven.

“Los van de toenemende administratieve rompslomp die blijkbaar bij onderwijs hoort, vind ik de academische wereld heel boeiend. Je kunt er altijd met jonge mensen werken, en je bouwt mee aan een evolutie, omdat je dingen kunt uitproberen die niet meteen tot grote doorbraken moeten leiden.”

Als professor in de richting computerwetenschappen zal ze vanaf september ook een nieuw vak geven aan de VUB: ‘the roots of AI’. “Samen met de studenten wil ik bekijken waar de hedendaagse AI-technieken, zoals large language models à la ChatGPT, vandaan komen. Want die dingen zijn niet nieuw. De zaadjes daarvan zijn al veel eerder geplant.”

BIO 57 jaar, woont in De Pinte • studeerde in 1987 af in de wiskunde aan de universiteit van Gent • behaalde in 1994 een doctoraat over AI aan de VUB • professor in de computerwetenschappen • hoofd van het AI-lab van de VUB • wetenschappelijk adviseur bij FARI, het AI-lab van de VUB en de ULB (www.fari.brussels) • ‘ringleader’ binnen het Vlaamse AI-onderzoeksprogramma • getrouwd, heeft twee kinderen

Als AI al zo lang onder ons is, vanwaar dan plots de hype?

“Door het soort toepassingen dat plots beschikbaar is voor een heel breed publiek. Vroeger werd AI vooral toegepast in bepaalde sectoren, zoals de geneeskunde of de ruimtevaart. Ons AI-lab heeft bijvoorbeeld nog een expertsysteem gebouwd voor de NMBS in de jaren 80 (een expertsysteem is een geautomatiseerd computersysteem dat gebaseerd is op menselijke kennis en gebruikt wordt om problemen op te lossen of beslissingen te nemen, red.). Dat is allemaal veel minder zichtbaar voor mensen dan wat nu met ChatGPT naar buiten is gebracht.”

Het onderzoek van Nowé richt zich vooral op zelflerende systemen. Dat zijn computers die aan de hand van ervaringen zelf een functie kunnen uitvoeren, met als bedoeling dat steeds beter te kunnen. Zo onderzoekt Nowé bijvoorbeeld hoe de werking van windmolens in de Noordzee geoptimaliseerd kan worden. “Omdat het onderhoud van die machines een hele uitdaging is – in de winter kun je niet snel iets repareren aangezien de weersomstandigheden het dan niet altijd toelaten om zo ver op zee te gaan – moet je er eigenlijk voor zorgen dat de windmolens zich zelf gaan aanpassen aan hun situatie: dat ze niet overbelast raken en toch nog zoveel mogelijk produceren tot het moment dat ze hersteld worden. Met AI kunnen ze dat leren aan de hand van hun eigen ervaringen, en door het slimme delen van data van de andere windmolens in het park.

“Hele papers die door een computer kunnen worden geschreven, vloeiend whatsappen met een Chinese, Albanese of Arabische pennenvriend, eeuwenoude spijkerschriften die ineens ontleed kunnen worden: de jubelberichten over alle mogelijke werelden die opengaan door AI zijn niet moeilijk te vinden. Maar de doemberichten erover evenmin.”

Zijn er volgens u meer kansen dan gevaren aan AI?

“Absoluut.”

Wat kan AI ons, gewone burgers, voor goeds opleveren?

“Er zijn zoveel toepassingen, zeker in de geneeskunde. Artificiële intelligentie speelt nu al een belangrijke rol bij diagnoses, die sneller en preciezer kunnen zijn, en ook in de gepersonaliseerde geneeskunde, waarbij behandelingen veel meer op maat van de patiënt worden opgesteld. (Deze week nog bleek uit Zweeds onderzoek dat AI 20 procent meer kankers opspoort bij borstkankerscreening dan wanneer enkel radiologen mammografieën bekijken, red.)

“Ook bij zeldzame ziektes kan AI een meerwaarde zijn. AI werkt op basis van data, en omdat in die gevallen niet veel data beschikbaar zijn, kan AI toch een aantal mogelijkheden of hypothesen voorstellen waar de arts misschien niet aan gedacht heeft. Dat kan dan het vertrekpunt zijn voor de arts om tot een diagnose en behandeling te komen. Die dialoog met de expert blijft dus wel noodzakelijk. Het is niet zo dat onze diagnoses in de toekomst louter en alleen door een computerprogramma zullen worden gesteld.”

Ik las dat er een algoritme bestaat dat getraind is om huidkanker te voorspellen, maar dat slechts 4 procent van de gebruikte data voor dat algoritme komt van mensen met een donkere huidskleur. Gevolg: mensen met een donkere huidskleur krijgen veel minder accurate diagnoses.

(knikt) “Als het over AI gaat, spreek ik weleens over ‘the good, the bad and the ugly’. ‘Good AI’ betekent voor mij dat er grondig is nagedacht over de vraag die je met AI wilt oplossen. Heb je er met andere woorden de juiste data en de juiste kennis over, en wordt het algoritme uitgevoerd door mensen die weten hoe ze het moeten doen? Want daar zit ook een probleem: er zijn te weinig mensen goed opgeleid in AI. Daarom hebben we bij de VUB ook een bachelor AI opgericht. Pas als die zaken allemaal juist zitten, heb je alle voorwaarden voor een goede toepassing van AI.

“‘The bad’ gaat over een vraag die op zich wel goed is, zoals een app om huidkanker te detecteren, maar waar het probleem zich bij de data of bij de uitvoering stelt.

“Als je te weinig data hebt van mensen met een andere huidskleur, kun je niet tot een goede toepassing van AI komen. Anderzijds zijn we vaak ook strenger voor technologie dan voor menselijke tekortkomingen. Zo bevatten de handboeken van studenten geneeskunde ook nog maar sinds heel kort voorbeelden van huidproblemen bij mensen met een andere huidskleur. Als AI problemen vertoont bij mensen met een donkere huidskleur, dan moeten we ons ook afvragen of onze artsen wel goed zijn opgeleid om mensen met een andere huidkleur te diagnosticeren. Dankzij AI zijn we ons nu meer bewust van dat probleem, dat aan de basis ligt van de gebrekkige toepassing.”

We zijn strenger voor technologie dan voor onszelf: dat is een prikkelende stelling.

“Ik denk bijvoorbeeld ook aan de zelfrijdende wagen. Dat debat concentreert zich momenteel op de aanname dat die wagens perfect moeten zijn en geen enkel ongeval mogen hebben. Terwijl je ook kunt uitgaan van de vraag met hoeveel procent het aantal ongevallen zou verminderen ten opzichte van de ongevallen nu. Of van het gegeven dat oudere mensen langer hun zelfstandigheid zouden kunnen bewaren door hen te ondersteunen met de technologie van zelfrijdende wagens. Maar daar gaat het debat dus niet over. Als een zelfrijdende wagen een ongeval heeft, is het overal groot nieuws, terwijl er constant ongevallen gebeuren met ‘gewone’ wagens. Dat is niet correct.

“Idem voor de app om huidkanker te detecteren: er is zeker ruimte voor verbetering, maar het is ook belangrijk om te weten dat er grenzen zijn aan hoe fair een algoritme kan zijn. Of dat algoritme nu van AI komt, door statistische analyse, of van een model dat is opgesteld door de mens.

“In Nederland was er het schandaal van de toeslagenaffaire (waarbij een heleboel ouders onterecht verdacht werden van fraude met een sociale toeslag, red.). De belastingdienst heeft daar risicofactoren bepaald om fraudeurs op te sporen, en een van die risicofactoren was bijvoorbeeld het criterium ‘dubbele nationaliteit’. Dat is een fiasco geworden, het werd een heksenjacht op bepaalde doelgroepen, met honderden onterecht beschuldigde mensen tot gevolg. Maar waar ligt daar de grens tussen statistische methoden en AI? Statistiek heeft ook altijd het risico in zich gehad om te discrimineren, alleen hebben we er jarenlang niet over gesproken.”

U ging het nog over ‘the ugly’ hebben.

“Juist. Dan heb je de nodige data niet en is de vraag ook niet goed gedefinieerd. In de VS heeft men AI ingezet voor een systeem om te beslissen of mensen vroegtijdig vrijgelaten mogen worden uit de gevangenis. Maar de data voor dat systeem zijn heel inconsistent: de beslissingen over dezelfde of zeer gelijkaardige gevallen lopen erg uiteen. Men beweerde dat de accuraatheid van de rechterlijke beslissingen rond de 60 procent schommelde, en dat AI het met 63 à 65 procent iets beter deed.

“Er zijn terecht veel vragen gesteld rond de transparantie en de fairness van dat model. Maar dat is hier niet de kernvraag. Als de data niet consistent zijn en de uitkomst zo’n grote impact kan hebben op een mensenleven, kun en mag je niet hopen dat een AI-algoritme de juiste balans wél zal vinden. Ik vind het zelfs choquerend dat hiervoor een algoritme is ontwikkeld. Die AI-ingenieurs hadden moeten zeggen dat ze met die gebrekkige data geen algoritme kónden ontwikkelen.”

‘Als een zelfrijdende wagen een ongeval heeft, is het overal groot nieuws, terwijl er constant ongevallen gebeuren met ‘gewone’ wagens. Dat is niet correct.’ Beeld Wouter Van Vooren

Wetenschappers hebben ook een ethische reflex nodig bij het ontwikkelen van AI-­toepassingen, vindt u?

“Ja, of het nu om gewone software gaat of om AI: programmeurs en ingenieurs zouden de ethische vraag bij wat ze ontwikkelen niet uit de weg mogen gaan. Aan een universiteit is daar wel degelijk aandacht voor: elk voorstel om iets te ontwikkelen wordt er voorgelegd aan een ethische commissie. Dat is natuurlijk wel een verschil met bedrijven.”

Pleit u voor controle op bedrijven?

“Ik zou toch een soort van audit in het leven roepen voor bedrijven, zoals we dat ook al met de GDPR hebben (General Data Protection Regulation, over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers, red.).

U werkt geregeld samen met bedrijven. Is daar een spanningsveld?

“Het antwoord op elke vraag die we vanuit de bedrijfswereld krijgen om een bepaald algoritme te ontwikkelen, begint voor ons altijd met ethiek. Kunnen we ons vinden in de vraag? En is het doenbaar? Sommige mensen denken dat AI alles kan oplossen, maar het is geen hocus pocus.”

De data van academisch onderzoek zijn publiek toegankelijk. Wat als een bedrijf of organisatie niet de beste bedoelingen heeft?

“Dat is een vraag die ik me ook allang stel. Europa heeft dan wel het initiatief genomen voor een AI-act – waarin bijvoorbeeld wordt bepaald dat AI niet voor gezichtsherkenning mag worden gebruikt – maar op de vraag die u stelt, geeft men geen antwoord. Wij zijn verplicht om onze data publiek toegankelijk te maken – zoals de nieuwe algoritmen die we ontwikkelen – waardoor we ook verantwoordelijk zijn voor die codes, maar we kunnen niet verhinderen dat iemand met minder goede bedoelingen de data zal misbruiken. Anderzijds, dat geldt voor elke technologie. Denk maar aan kerntechnologie: onmisbaar in de geneeskunde, maar er kunnen evengoed kernwapens mee worden ­gemaakt.

“Nu goed, academisch wetenschappelijk onderzoek moet altijd getoetst kunnen worden door andere wetenschappers, dus die open source is noodzakelijk, maar je zou bijvoorbeeld wel een databank kunnen aanleggen waartoe mensen expliciet toegang moeten krijgen. Al zal zo’n databank natuurlijk ook gemakkelijk omzeild kunnen worden.

“Los daarvan lijkt het soms alsof mensen denken dat we met AI nu in het Wilde Westen zijn beland, en het compleet nieuw terrein is. Dat is dus niet zo. Voor de meeste toepassingen met AI bestaat al wetgeving. Wie bijvoorbeeld een medisch apparaat op de markt wil brengen of een nieuwe machine bouwt, moet aan geldende regels voldoen, of er nu AI in zit of niet. In tegenstelling tot wat sommigen denken, staat AI niet boven de wet.”

Ex-Magnumfotograaf Michael Christopher Brown publiceerde onlangs een fotoreeks over mensen die per boot vluchtten van Cuba naar de VS. De foto’s leken heel echt, alleen waren ze dat niet: ze waren gemaakt met AI, er was geen camera aan te pas gekomen. Brown zei dat er ook onmiddellijk bij, omdat hij naar eigen zeggen een debat op gang wilde brengen over wat AI kan betekenen voor de fotojournalistiek, maar de grens tussen wat echt is en wat fake wordt op die manier wel heel dun. Hoe staat u daartegenover?

“Ik denk dat we mensen veel beter moeten opleiden: we wapenen hen onvoldoende om de digitale wereld te begrijpen en er kritisch mee om te gaan. Ik maak mij daar zorgen over. Voor tieners is TikTok de waarheid geworden.

“Onderwijs en opvoeding zijn uitermate belangrijk om het belang van geverifieerde bronnen te leren inzien. Op school worden vakken zoals fysica en geschiedenis gegeven om de wereld beter te begrijpen. Wel, de digitale wereld moet ook begrepen worden, en daar hinken we echt achterop. Wat kun je wel en niet geloven van het internet, wat zijn betrouwbare bronnen: die kennis is allang ontzettend essentieel, maar alle initiatieven rond wat we ‘computationeel denken’ noemen, komen rijkelijk laat.

“Bronnen nagaan en factchecking zullen een nog grotere journalistieke taak worden dan dat vandaag al het geval is.

“Daarnaast is het probleem met deze fotoreeks niet alleen aan AI te wijten. Het feit dat de beelden zo snel verspreid worden, ligt aan heel andere technologie dan AI. Twitter, bijvoorbeeld, had evengoed kunnen bestaan zonder AI. En fake nieuws was er ook al vóór AI. Er worden trouwens al veel langer dan vandaag foto’s genomen die een heel ander beeld scheppen dan wat er echt aan de hand was, door een bepaalde invalshoek of zaken weg te laten, door in te zoomen of net niet.”

“Je kunt dus wel zeggen dat AI het probleem groter maakt in het geval van die fotoreeks, maar volledig nieuw is het niet.”

Eind maart publiceerden grote tech­ondernemers als Elon Musk en Steve Wozniak een manifest waarin ze opriepen om het trainen van AI-systemen te pauzeren, zodat de maatschappij kon nadenken over hoe AI op een veilige manier kan worden ingezet. Hebt u dat manifest ondertekend?

“Nee. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, gaat dit manifest niet over het pauzeren van AI-onderzoek. Dat moet absoluut doorgaan. De oproep ging over een pauzeknop voor het zomaar in de wereld gooien van grootschalige toepassingen zoals ChatGPT. Maar ­enkele weken later lanceerde Musk wel zijn nieuwe AI-bedrijf.

“ChatGPT is een ethisch onverantwoord experiment, omdat het zo breed gaat. Het spreekt over bijna elk onderwerp en het brede publiek is het proefkonijn, zonder dat men dit overigens goed beseft. Wat niet wegneemt dat de technologie in een goed afgelijnde context wel degelijk nuttig kan zijn.

“Wat we wél moeten doen, is meer tijd nemen voor samenwerking met juristen, sociologen en ethici. Dat is ook wat we binnen FARI doen (het instituut van de VUB en ULB dat AI inzet voor ‘the common good’, waar Nowé wetenschappelijk adviseur is, red.).

Volgens Musk kan AGI – artificial general intelligence, oftewel AI die de mens overtreft – er in 2029 zijn. En ook Yoshua Bengio, een van de zogenaamde godfathers van AI, gelooft dat superintelligentie er binnen vijf of tien jaar zal zijn. Gelooft u dat ook?

“Ten eerste: wat is die algemene intelligentie? Waar AI heel goed in is, is de mens overtreffen in een zeer specifieke taak. AI kan bijvoorbeeld beter Go spelen dan de mens (AlphaGo, een computerprogramma dat het bordspel Go speelt en ontwikkeld is door DeepMind Technologies, een dochteronderneming van Google, slaagde er in 2016 in om de toenmalige Go-wereldkampioen te verslaan, wat als een grote doorbraak voor de ontwikkeling van AI werd gezien, red.). AI is ook beter in sommige medische toepassingen. Maar als AI morgen een ander complex bordspel voorgeschoteld krijgt, moet het helemaal van nul beginnen. Dat is helemaal anders bij mensen. Wij kunnen zonder probleem overschakelen van tennis naar padel naar tafeltennis zonder telkens van een wit blad te moeten vertrekken, omdat wij beschikken over iets als oog-handcoördinatie.

“Zolang je elke keer wél van een wit blad vertrekt, is het voor mij geen algemene intelligentie. Er bestaat geen enkele robot die je vandaag tafeltennis kunt laten spelen en die morgen de winnaar zal zijn op een tennisveld. En dat zie ik de eerstkomende tijd ook niet gebeuren.”

Ik kan me voorstellen dat u veel tijd moet ­besteden aan het geruststellen van mensen.

“Dat is zo. Maar je zult me nooit horen zeggen dat er geen enkel gevaar is aan AI. Technologie beslaat nu eenmaal altijd twee kanten van de medaille. Maar om nu te denken dat we morgen overgenomen zullen worden door een leger ­robots, nee, daar ga ik niet in mee.

“Het gevaar zal eerder zitten in bepaalde softwaretoepassingen. Denk maar aan phishing: met AI kan die steeds gesofisticeerder worden. We moeten dus bijvoorbeeld gaan nadenken over stempels van authenticiteit. Zelf word ik ook steeds voorzichtiger, en die reflex zullen we mensen moeten aanleren. En dan kom ik opnieuw bij het onderwijs: waarom krijgt digitale geletterdheid geen plaats in het curriculum?

“Er is vandaag veel mis met het onderwijs. Men gaat uit van het principe dat leerlingen het allemaal zelf moeten ontdekken. Wel, voor mij zou het een ramp geweest zijn als niemand mij expliciet de dt-regel had uitgelegd en ik zelf maar had moeten ondervinden hoe die in elkaar zit. Hetzelfde geldt voor de digitale wereld: waarom moeten mensen dat zelf uitzoeken, terwijl het over zo’n belangrijk onderdeel van ons leven gaat?”

‘ChatGPT is een ethisch onverantwoord experiment, omdat het zo breed gaat. Het spreekt over bijna elk onderwerp en het brede publiek fungeert als proefkonijn.’ Beeld Wouter Van Vooren

Eindelijk nog eens iemand die zegt dat dt-­regels belangrijk zijn, waarvoor dank. Maar volgens u is de digitale wereld nu dus compleet afwezig in het onderwijs?

“Het wordt verkeerd aangepakt. Mijn kinderen zijn nu 25 en 27 jaar en qua digitale geletterdheid hebben zij Word en Excel gezien op school, en bepaalde toetsencombinaties die ze uit het hoofd moesten leren. Dat is het slechtste wat je kunt doen, en het is echt niet waarover het moet gaan. Je moet leerlingen inzicht geven in hoe zulke systemen en algoritmen werken. Je moet met hen discussiëren over privacy, en hen laten ervaren hoe snel fake news zich kan verspreiden. Er is helaas nog geen echte doorbraak op dit vlak.”

U hebt zelf wiskunde gestudeerd. Wat trok u daar zo in aan?

“Vooral het abstracte ervan. En het feit dat er – in tegenstelling tot taal – geen uitzonderingen zijn. (lacht) Dat vond ik zo clean en mooi. Het abstracte trok me veel meer aan dan de concrete voorbeelden en toepassingen van wiskunde. Als je op een examen een bewijs moest geven dat je nog nooit eerder gezien had, maar waarvoor je wel alle tools had om het tot een goed einde te brengen: heerlijk vond ik dat.

“Je moet natuurlijk niet van iedereen een wiskundige willen maken. Voor veel mensen zullen zaken als de regel van drie of de negenproef vooral nuttig zijn in het dagelijkse leven. Maar wat we kwijt zijn in het wiskundeonderwijs, al heel lang, is de focus op de leerlingen die wél wiskundige willen worden. In dat opzicht is zes plus twee geen acht: sinds enkele jaren zitten de leerlingen met acht uur wiskunde nu samen met de leerlingen die zes uur wiskunde hebben, en krijgen ze apart nog twee uur. Maar de aanpak voor die twee groepen zou totaal verschillend moeten zijn: abstract denken bij toekomstige wiskundigen is zeer belangrijk, ook om later algoritmes te begrijpen. Zij zijn er niet mee gebaat dat alles concreet wordt in de wiskunde en gebaseerd is op voorbeelden. Maar omdat ze niet meer apart les krijgen, komt dat abstracte denken amper nog aan bod.”

U geeft zelf ongeveer 35 jaar les aan de VUB, merkt u die evolutie bij de eerstejaarsstudenten?

“Absoluut. We moeten veel meer inzetten dan vroeger om studenten die abstracte vorm van redeneren aan te leren. Er is de laatste jaren ontzettend veel veranderd in het onderwijs, en niet ten goede, vind ik. Mijn zoon kwam eens thuis van school en zei dat ze een les basketbal hadden gekregen. ‘Ah’, zei ik, ‘dan heb je waarschijnlijk leren dribbelen.’ Nee, antwoordde hij, ze hadden een wedstrijd gespeeld en de week erop zouden ze leren dribbelen. Dat is toch de wereld op zijn kop?”

Zoals men in het taalonderwijs amper nog grammaticale regels mag onderwijzen, maar leerlingen wel zinnen en teksten moeten kunnen maken.

“Inderdaad. Het moet allemaal toegankelijk zijn, maar ik denk dat we het voor leerlingen net veel complexer maken. Ze zien het geheel niet meer.”

U bent heel lang, misschien nog altijd, een van de weinige topvrouwen geweest in AI. Hoe komt dat?

“De grootste instroom naar AI komt nog altijd vanuit de computerwetenschappen, en daar zijn weinig meisjes te vinden. Tenminste, in ­Europese landen. In Latijns-Amerika ligt die ­balans anders. Brazilië bijvoorbeeld is traditioneel goed in AI en daar zie je veel meer topvrouwen. Als je in een land woont waar je niet de luxe hebt om iets te gaan studeren wat je graag doet, maar waar je zeker moet zijn van werk, ga je strategischer kiezen voor een opleiding die werkzekerheid biedt. De ingenieursopleidingen trekken daar bijvoorbeeld ook veel vrouwen aan. Blijkbaar is er een negatieve correlatie tussen vrouwen die voor een wiskundige of technische opleiding kiezen en de welvaart van een land.”

Bent u actief bezig met het aanmoedigen van meisjes en vrouwen om wiskunde te studeren en in uw domein terecht te komen?

“Wel, ik beklemtoon het in dit interview, dus blijkbaar wel. (lacht) Ik heb er zelf nooit bij stilgestaan dat ik een rolmodel zou zijn. Misschien ook omdat ik uit een familie kom waarin de vrouwen allemaal ondernemend zijn en op hun strepen hebben gestaan. Ik heb zelf ook nooit problemen gehad omdat ik een vrouw ben. Ik heb nooit gedacht dat men mij niet serieus nam. Je moet jezelf ook wat serieus nemen, dan word je gemakkelijker gerespecteerd. Nu ik wat ouder ben, vind ik het wel mijn taak om weleens te wijzen op het belang van diversiteit in onze sector. Op het vlak van gender, maar ook op het vlak van culturele achtergrond. Nu er steeds meer toepassingen komen van AI, kan diversiteit bij de ontwikkelaars ervan alleen maar een troef zijn.”