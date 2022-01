VUB-professor aan de deur gezet wegens grensoverschrijdend gedrag: ‘Hij koos er altijd jonge, veelbelovende studentes uit’

Professor archeologie D.T. (49) is door de VUB aan de deur gezet wegens grensoverschrijdend gedrag. ‘Hij koos er altijd jonge, veelbelovende studentes uit.’

D.T. was hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel in de vakgroep kunstwetenschappen en archeologie. Daar zou hij jarenlang studentes seksueel benaderd hebben. “Hij koos er altijd jonge, veelbelovende studentes uit”, zegt een van hen aan De Morgen.

Meer dan tien jaar geleden stapten verschillende doctoraatsstudentes naar de toenmalige decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte om het gedrag van D.T. aan te kaarten, maar er werd niet ingegrepen. In 2015 maakte D.T. promotie en werd hij hoofddocent. In oktober 2020 kaartten meerdere vrouwen de situatie opnieuw aan bij het anoniem meldpunt van de VUB, maar T. werd niet aangesproken op zijn gedrag.

Eind 2020 bracht Punt vzw, een organisatie die slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag ondersteunt, de vrouwen in contact met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). “Wij hebben hen bijgestaan in hun zoektocht naar antwoorden”, zegt Liesbet Stevens van het IGVM. “Een aantal vrouwen durfde uiteindelijk wel een verklaring afleggen waarmee wij naar de VUB zijn gestapt.”

In totaal zijn er 23 meldingen over het gedrag van D.T. “Het was erg ongemakkelijk”, vertelt een andere vrouw. “Tijdens het bekijken van technische tekeningen bleef zijn hand soms erg lang op mijn rug liggen.” Er is ook sprake van ongepaste vragen die hij stelde over hun ondergoed of hun seksuele fantasieën.

T. zou ook regelmatig hebben aangestuurd op persoonlijke ontmoetingen met zijn studentes. Als zij hem afwimpelden, zou hij rancuneus hebben gereageerd. “Ik heb je carrière gemaakt, ik kan ze ook breken”, zou T. hebben gezegd.

In een vertrouwelijk rapport van het IGMV dat De Morgen kon inkijken, staat dat er sprake is van een patroon waarbij de professor telkens opnieuw (vriendschaps)relaties uitbouwde met jonge, beloftevolle studentes en vervolgens langzaam hun grenzen overschreed. Wie afstand probeerde te bewaren, werd blootgesteld aan dreigementen en intimidaties. De verhalen die tot bij het instituut zijn gekomen gaan over een tijdspanne van dertien jaar “waarbij hij zijn modus operandi verder geperfectioneerd heeft”.

Tuchtonderzoek

In de zomer van 2021 startte de VUB een tuchtonderzoek. Volgens onze informatie werd de samenwerking met T. in november beëindigd. Rector Caroline Pauwels wilde daarover geen vragen beantwoorden, maar stuurde via mail een reactie. “De Vrije Universiteit Brussel kreeg in 2020 verschillende meldingen over grensoverschrijdend gedrag die zeer ernstig werden genomen. Na een interne, grondige procedure werd eind 2021 een einde gemaakt aan de tewerkstelling van betrokkene.”

Op dit moment is er geen sprake van strafrechtelijke vervolging. De Morgen sprak met verschillende vrouwen die aangaven vooral ontgoocheld te zijn in de aanpak van de VUB, die D.T. te lang een hand boven het hoofd zou hebben gehouden. “Doordat de VUB zwijgt, kan hij ongestoord ergens anders hetzelfde gaan doen.”

Volgens T. werd de samenwerking in onderlinge overeenkomst beëindigd. “Ik heb met de VUB een dading afgesloten om niet te communiceren over deze zaak”, zegt hij telefonisch. “Maar ik wil wel dit zeggen: uit het onderzoek is nooit een conclusie getrokken. Dit zijn dus allemaal roddels en onbevestigde geruchten die voortvloeien uit een vreselijke vechtscheiding.”

Volgens de man spelen er andere zaken. “De faculteit verkeerde in een crisis. Er moesten jobs sneuvelen vanwege besparingen. Geen van mijn collega’s kon nog met elkaar door dezelfde deur. En die zaak is nu dus volledig ontspoord.”