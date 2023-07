VUB-onderzoeker Damya Laoui: ‘Het is uitgesloten dat we kanker ooit zullen kunnen uitroeien’

In 2017 vergaarde ze wereldfaam door een kankervaccin te ontwikkelen dat werkt op muizen. De eerste testen op mensen, die laten nog steeds op zich wachten. Maar Damya ­Laoui (VUB) verliest de moed niet. ‘Zonder mijn vrienden was ik nergens geraakt.’

Al meteen na de amuses neemt de fotograaf onze gast mee naar de dakboerderij van Pakt in het Antwerpse Groen Kwartier. We hebben zonet gemarineerde tomaten gegeten op het terras van het veganistische restaurant Camionette die daar vandaan komen, en dat willen ze wel even van dichterbij bekijken. “Er liepen boven ook prachtige kippen rond”, zegt Laoui droog wanneer ze even later een blik werpt op het volgende gerecht dat voor onze neus wordt gezet. “Jammer toch. Ze zagen er zo mals uit.” Haar ogen twinkelen. De toon is meteen gezet: deze wetenschapster heeft gevoel voor humor.

Misschien bent u zonet aan haar naam blijven haken en dat kunnen we u niet euvel duiden: het is zeker niet de bekendste die u in deze reeks zal tegenkomen. Mogelijk gaat ze ooit wel de grootste invloed op uw leven hebben. Damya Laoui werkt immers aan een vaccin tegen kanker. Maar wanneer Damya Laoui in de media opduikt, is dat steevast in het gezelschap van roemrijke epitheta als ‘beloftevolle Europese innovator’ en ‘grootste wetenschapstalent van de Lage Landen’. Erkenningen die ze kreeg van gerenommeerde instanties als de Amerikaanse technologie-universiteit MIT en het Britse magazine New Scientist.

Toch wordt ze meteen ongemakkelijk wanneer we haar zo aanspreken. “Ik heb nog niemand gered. Zolang ik dat niet gedaan heb, moet je me zo niet noemen. Ik heb het er nogal moeilijk mee dat ik zo bekeken word. In mijn groep werken we met dertien en de twaalf anderen zijn zeker even goede wetenschappers. Alleen heb ik toevallig een wetenschappelijke ontdekking gedaan.”

BIO geboren in 1985 • onderzoeksprofessor Cellulaire en Moleculaire Immunologie (VUB) • hoofd van de onderzoeksgroep Dendritic Cell Biology and Cancer Immunotherapy (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) • heeft een Belgische moeder en een Algerijnse vader • woont in Limal bij Waver met haar vriend en hun twee kinderen

Waarom bent u daar zo bescheiden over?

“Omdat het ook relatief is. Waarom krijg ik die aandacht? Omdat het over kanker gaat, wat iedereen aanspreekt, en ik mijn onderzoek aan leken uitgelegd krijg. Ik heb collega’s die fantastisch werk doen rond pakweg onzichtbaarheidstheorieën, maar dat begrijpt niemand. Ik ook niet. Ik bedoel maar: ja, wij doen goed onderzoek met ons team, maar zo zijn er echt veel in België, hoor.”

Kunt u toch nog eens uitleggen wat u precies ontdekt heeft?

“In je immuunsysteem zitten verschillende soorten cellen. Een eerste soort cel is de dendritische cel, mijn lievelingscel. Die reizen constant het hele lichaam door en moeten herkennen wat vreemd is. De dendritische cellen zullen bijvoorbeeld een bacterie detecteren, stukjes van die slechte cel opnemen als bewijsmateriaal, en dat vervolgens doorgeven aan een tweede soort cellen: de T-cellen, ook wel de soldaten genoemd. Die soldaten gaan vervolgens een leger vormen dat de bacterie kan aanvallen. Ze maken gaatjes in de slechte cellen, en zo gaan die cellen dood.

“Voor wij aan ons onderzoek begonnen, wist de wetenschap al wel dat er in tumoren naast kankercellen ook dendritische cellen zitten, maar men ging ervan uit dat die allemaal corrupt waren en de kankercellen net gingen helpen. Wij hebben toen, in 2016, kunnen aan­tonen dat niet alle dendritische cellen gecorrumpeerd worden zodra ze in een tumor infiltreren, én dat je ze kunt inzetten als therapie. Die niet-gecorrumpeerde dendritische cellen hebben namelijk het kankermateriaal wel opgenomen. Als we hen opnieuw inspuiten in het ­lichaam gaan zij door het lichaam reizen en overal soldaten aanzetten die de kankercellen aan­vallen.”

U hebt dat op muizen getest.

“Klopt. We spoten die goede dendritische cellen die uit tumoren komen in bij gezonde muizen, injecteerden vervolgens kankercellen en stelden vast dat de tumor niet groeide. Intussen hebben we muizen die kanker hebben ook succesvol kunnen behandelen: we hebben dus proof of concept dat de therapie werkt zoals ze bij patiënten zou worden toegepast. De tumoren worden chirurgisch verwijderd, de goede dendritische cellen worden uit de tumoren geïsoleerd en weer toegediend als een persoonlijke therapie aan de muizen om uitzaaiingen en herval tegen te gaan. Dat is een primeur: die paper verschijnt waarschijnlijk volgend jaar.”

Mag ik zeggen: dan pas? Toen u de therapie ontdekte, verwachtte u binnen de twee jaar op mensen te kunnen gaan testen. We zijn nu zes jaar later.

(zucht) “Die klinische testen op mensen, ik heb ontzettend onderschat wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben een bio-ingenieur, geen arts. Ik dacht: we hebben iets gevonden dat werkt, cool, hop naar het ziekenhuis om patiënten te proberen helpen.

“Ik was me er totaal niet van bewust wat voor een administratieve rompslomp het vergt vooraleer het FAGG (het federaal agentschap voor ­geneesmiddelen en gezondheidsproducten, red.) een ethische goedkeuring geeft voor trials bij mensen. Iedere stap moet gecertificeerd zijn, ­ieder product dat we gebruiken, ieder toestel dat gehanteerd wordt. Enfin, ik besef dat dat logisch is, maar dat kost allemaal ontzettend veel tijd.”

Hoeveel nog?

“Hopelijk gaan we in 2026 eindelijk starten met de eigenlijke klinische studies. In een eerste fase gaan we testen of de therapie veilig is op mensen. Dat duurt een tweetal jaar. In fase twee gaan we met controlegroepen testen of de therapie werkt. Die gaat lang duren, want dan moet je ook zien of mensen nog hervallen, na vijf of tien jaar. En daarvoor hebben we veel geld nodig.”

Plak daar eens een bedrag op?

“Voor de eerste fase alleen hadden we oorspronkelijk gerekend op 1,2 miljoen euro. Maar nu weten we dat 5 miljoen wellicht realistischer is.”

‘Zeg tegen mij dat ik niet vanaf een rots in het water durf te springen, en ik doe het, onmiddellijk.’ Beeld Wouter Van Vooren

Waar haalt u dat geld?

“Van fondsen die we binnenhalen uit projectaanvragen. Een kwart van mijn tijd gaat op aan het schrijven van zulke dossiers. Voor Kom op tegen Kanker, het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, red.), de Stichting tegen Kanker. En er is ook het VUB-Yamina Krossa-fonds, dat gespijsd wordt met private giften.”

Zoals van Alex Agnew, blijkbaar.

“Ik ben te gast geweest in zijn podcast, Welcome to the AA, en nadien is hij beginnen na te denken wat hij zelf zou kunnen betekenen. Het plan is nu dat hij 1 euro per verkocht ticket van zijn nieuwe tournee aan ons gaat schenken, 100.000 euro in totaal. Cool, hè? Zo’n initiatief, dat hadden we nog nooit meegemaakt.”

Toen ik u vroeg voor dit interview, zei u zonder nadenken toe. Moet ik me voorstellen dat er bij media-aandacht meteen dollartekens in uw ogen verschijnen?

(lacht) “In feite weiger ik tegenwoordig bijna alle aanvragen. Iedere week komen er binnen. Maar wanneer ik weet dat we een groot publiek kunnen bereiken, zal ik inderdaad wel toezeggen. In het voorjaar heb ik een interview gegeven aan Het Laatste Nieuws: we hebben daarna 50.000 euro aan giften binnengekregen die daar rechtstreeks aan te linken waren.”

U riep in dat interview profvoetballers op om samen te werken. Heeft er zich al eentje ­gemeld?

“Nee! Ik ken niks van voetbal, maar soms lees ik in de krant over de bedragen die zij verdienen en moet ik wel even slikken. Niet dat ik het hen niet gun, maar stel dat zo’n topvoetballer zou beslissen om zijn loon van één match aan ons te doneren. Of worden die zo niet betaald? (lacht luid) Oké, als ze één maandloon zouden afstaan, daar zouden wij járen mee voort kunnen. Met 500.000 euro per jaar zou ik voltijds aan onderzoek kunnen doen, zonder bezig te zijn met fondsen aanvragen – de vooruitgang die we dan mogelijk zouden kunnen boeken. Dat is een droom. Je zou toch denken dat zo’n voetballer ook van dichtbij met kanker geconfronteerd wordt, nee?

“Nu, wij hebben nog niet te klagen. Voor kankeronderzoek is er veel aandacht en er stromen in België ook veel middelen naar, zeker in vergelijking met in andere landen. Ons lab haalt ook ongeveer een derde van onze projectaanvragen binnen, wat bovengemiddeld is. Ik heb collega’s die werken op parasitaire ziekten, zoals de slaapziekte. Zij hebben het veel, veel moeilijker om aan fondsen te komen.”

Bent u bang dat het geduld eens opraakt? Dat uw onderzoek te lang duurt of andere labs interessantere pistes zullen bewandelen?

“Voorlopig niet. Maar je weet nooit.”

Heel veel onderzoeken stranden in de muizenfase. Hoe zeker bent u eigenlijk dat uw therapie ook zal werken bij mensen?

“Niet. We hopen het wel heel hard en ik heb er ook goede hoop op, maar ik ben daar heel voorzichtig in. Ook omdat ik kankerpatiënten vandaag geen zand in de ogen wil strooien: ik krijg vandaag veel mails van mensen die zich aanbieden als testpersoon. Bijna allemaal van mensen die nog heel weinig hoop hebben. Voor hen gaat onze therapie helaas te laat komen.

“Nu, als ik geïnterviewd word, gaat het altijd over de ontwikkeling van dit vaccin. We hebben daarnaast in ons lab ook nog een zevental andere onderzoekslijnen lopen naar kanker­therapieën op basis van het immuunsysteem. Als deze niet lukt, dan hopelijk een van de andere wel. Iets zal wel werken.”

Hebt u een idee wat het effect van het kankervaccin zou zijn op de levenskwaliteit? Is de therapie minder ingrijpend dan een ­chemotherapie of bestraling?

“We verwachten van de dendritische cellen in feite geen neveneffecten, want die komen al uit het lichaam, dat is een lichaamseigen cel die je opnieuw inspuit. Van de pre-behandeling – het boosten van je dendritische cellen voordat de tumor verwijderd wordt – kun je wel enkele dagen ongemakkelijk zijn. Maar van de therapie zelf zou je, anders dan bij de immuuntherapie die vandaag al gangbaar is, weinig tot niets mogen ondervinden.”

U noemt het een vaccin, maar het werkt dus niet preventief?

“De naam is inderdaad een beetje misleidend. De vaccins die we kennen wekken een immuunrespons op, waardoor je niet ziek wordt.

“Zo werkt het bij ons niet. De tumor moet nog steeds eerst verwijderd worden. De ingespoten dendritische cellen richten zich daarna op eventueel achtergebleven kankercellen. Het is dus geen therapie tegen je eerste tumor, wel tegen uitzaaiingen en herval. Het is daarom dat we oorspronkelijk tot de naam vaccin gekomen zijn: het is een vaccin tegen herval. Maar het is wel aan uitzaaiingen en herval dat negentig procent van de patiënten die aan kanker overlijden, sterven. Niet aan die eerste tumor.

“In alle geval hebben we door de jacht van de antivaxers op het covidvaccin beslist om ons product ‘therapie’ te noemen, en niet vaccin. We hebben geen zin in domme kritiek.”

Kanker zal dus nooit iets worden zoals polio: een ziekte die we kunnen uitroeien, wanneer iedereen ingeënt is?

(stellig) “Dat gaat nooit gebeuren.”

Maar er bestaat wel een preventief vaccin ­tegen baarmoederhalskanker?

“Die kanker wordt door een virus geïnduceerd. Bij de meeste andere kankers zijn het je eigen cellen die muteren, dat is een heel ander verhaal. Die gemuteerde cellen gaan andere eiwitten produceren en dat is bij iedere persoon anders.

“Nu komen sommige eiwitten wel bij veel patiënten terug. Daar zou je wel degelijk een vaccin op kunnen ontwikkelen, waardoor sommige kankers voorkomen kunnen worden. Ik sluit niet uit dat BioNtech of Moderna zo’n vaccin kan ontwikkelen. Maar er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Hoeveel patiënten zijn effectief geholpen door alleen die veelvoorkomende mutaties te bestrijden? Hoelang blijf je immuun na zo’n vaccinatie? Zijn er neveneffecten?”

‘Met het maandloon van een topvoetballer zouden wij jaren voort kunnen. Zij krijgen toch ook wel van dichtbij met kanker te maken?’ Beeld Wouter Van Vooren

Uw lab is niet het enige dat aan kankeronderzoek doet. Hoe groot is de concurrentie?

“In België voel ik dat niet sterk. Wij werken hier heel snel samen met andere universiteiten. Zodra we weten dat we dezelfde interesses hebben, maar vanuit een iets ander perspectief het onderzoek benaderen, gaan we kennis en ervaringen uitwisselen. Met het buitenland is dat anders. Je hebt er minder zicht op waar labs ­internationaal mee bezig zijn.”

Is de concurrentie van commerciële spelers niet nog groter?

“Veel minder.”

BioNtech en Moderna doen nochtans nu al klinische testen met een kankervaccin op basis van mRNA. Tegen 2030 enten we patiënten in, zeggen zij. Zij steken u toch tegen 200 per uur voorbij?

“Ja, maar wij ontwikkelen een ander soort therapie, die bovendien gepatenteerd is. Als die van hen werkt, is dat alleen maar keigoed nieuws voor kankerpatiënten. Niet iedere therapie zal voor iedere patiënt of ieder type kanker even goed werken. Het is dus in ieders belang dat er verschillende soorten therapieën ontwikkeld worden. Daar heb ik echt geen probleem mee, integendeel. Bovendien, als hun technologie werkt, is dat ook voordelig voor ons, want dan zijn dat technieken die wij eventueel ook kunnen gebruiken voor ons onderzoek.”

Hoe vaak wordt er eigenlijk aan u gevraagd of een dieet van spinazie en açaibessen en douchen met koud water echt goed is voor je immuniteit?

“Vaak! Onlangs vroeg iemand of zonnecrème smeren nu wel gezond was, want je bent wel beschermd tegen UV-stralen, maar kan je lichaam dan wel genoeg vitamine D aanmaken? Dan leg ik uit dat je op een bleke huid eigenlijk heel weinig zonnestralen nodig hebt, je lichaam maakt dan vitamine D aan. Tien minuten met je handen in de zon is daarvoor al voldoende. Dus smeer vooral zonnecrème, alsjeblieft.

“Het is dus niet omdat ik immunologe ben, dat ik alles weet over gezondheid. Maar wel: rond de 65 procent van de kankers is ­onvermijdbaar.”

Een derde van de kankers is dat dus wel?

“Veel kankers hangen samen met de levensstijl. Of je ze daarom zélf kunt vermijden, is wat anders. Je immuunsysteem werkt veel minder wanneer je veel stress hebt. Maar in hoeverre kun je stress echt vermijden? Vervuiling is ook vermijdbaar, maar op het inademen van fijnstof heb je als individu geen vat.

“Roken, de zon, dat is een ander verhaal. Daar kun je uiteraard wat aan doen. Een andere belangrijke factor is overgewicht. De vetcellen van mensen met overgewicht maken hormonen vrij die de groei van kankercellen stimuleren. We weten nog niet hoe dat exact werkt, maar we zijn wel zeker van het verband tussen de twee. Over tien jaar gaan we daar nog veel meer over weten en kunnen we daar maatschappelijk ook op inspelen, bijvoorbeeld door de suikerinname bij kinderen fors te beperken en hun geen cola meer te geven.”

U bent voorstander van een suikertaks.

“Ik heb ooit al eens gezegd in een interview dat ik dat meteen zou invoeren, mocht ik minister zijn. Amai, wat ik toen over me heen gekregen heb. Ik begrijp wel: met zo’n suikertaks raak je lagen van de bevolking die geen toegang tot gezonde voeding hebben. Ga naar de supermarkt: goede groenten zijn even duur als voorverpakte cheeseburgers. Dat is toch niet normaal?

“Enfin, het zijn allemaal geen geheimen, hoor. We weten allemaal dat we niet moeten roken, ons moeten beschermen in de zon, letten op wat we eten en voldoende bewegen.”

Leeft u zelf naar die voorschriften?

(lachje) “Ik probeer dat. Wij eten thuis wel echt gezond, ik zorg dat ik ook voldoende beweeg. Maar ik lijd aan slaaptekort, ik werk te veel. En helaas, wanneer de kinderen in bed liggen, dan gaat de snoepkast ook nog weleens open.”

Bent u zelf bang om kanker te krijgen?

“Nee. Behoorlijk wat mensen in mijn familie zijn overleden aan kanker. Ook mijn vader, een jaar of tien geleden. Als het zo is, dan is het zo. Ik ben ook helemaal niet bang voor de dood. Ik ben wel heel bang dat mijn vriend of mijn kinderen ziek zouden worden.”

Bent u aan kankeronderzoek gaan doen ­omdat u zoveel mensen kent die eraan ­overleden zijn?

“Nee. Ik wilde eigenlijk parasitologie gaan doen. Maar toen kreeg ik een gastles van professor Jo Van Ginderachter en werd ik voor een practicum begeleid door Kiavash Movahedi, twee ongelooflijk gepassioneerde kankeronderzoekers, en ik was verkocht. Ik heb vervolgens mijn masterproef bij hen afgelegd.

“Movahedi stelde ook voor dat ik zou doctoreren. Alleen had ik als werkstudent niet zulke goede punten. Gelukkig was er toen nog een systeem dat nu niet meer bestaat, je kon bij het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, red.) een dossier indienen om toch een doctoraat te kunnen starten, ook al had je niet meer dan een onderscheiding. Je project en je verdediging gaven de doorslag. Zonder dat systeem zou ik hier vandaag nooit hebben gezeten. Dat werkstudenten vandaag die kans niet meer hebben, dat vind ik echt ontzettend erg en discriminerend.

“Toen ik mijn masterthesis schreef is de mama van een van mijn beste vriendinnen, vandaag de meter van mijn dochter, wel overleden aan kanker. Dat heb ik van heel dichtbij meegemaakt, ik heb mijn thesis voor een groot stuk in dat ziekenhuis geschreven. Maar het is niet zo dat ik daarom meer gedreven ben om een therapie te vinden, denk ik. Ik ben van nature nogal gedreven, in alles wat ik doe. Toen ik zwemlessen volgde, wilde ik ook meteen kampioen worden.”

We hoeven haar niet te vragen waar die bewijsdrang vandaan komt, het verhaal komt vanzelf. Dramatiseren ligt niet in haar aard, maar een evidente jeugd heeft Laoui niet gekend. Een stabiele thuissituatie was er niet. Haar vader was vaak afwezig, een van haar oudere broers overleed op jonge leeftijd, en financieel was er alles behalve overschot.

“Er was niet elke dag eten in huis. Maar mijn mama, een kleuterleidster, was heel fier. Niemand heeft dat dus ooit geweten, ook haar dichtste vrienden niet. Hulp was er bijgevolg niet. Daarom ben ik al heel vroeg begonnen geld te verdienen. Voor mijn allereerste jobje verzamelde ik krijtjes op school. Je weet wel, de stompjes waar ze toch niet meer mee konden schrijven. De papa van een van mijn vrienden was fotograaf en wij kregen al die lege doosjes van de filmrolletjes. Die vulden we dan met een mengsel van dat verpulverd krijt en vervallen deodorant die we kregen van een apotheker. Zo kreeg je heel lekker ruikende verf die we voor vijftig frank per potje verkochten op school. Ik vlocht ook aan de lopende band van die Peruviaanse armbandjes. Dat verkocht goed, hoor. Mijn duurste verkocht ik voor 300 Belgische frank, ik moest natuurlijk het garen ook terugverdienen. Zo had ik mijn eigen minibedrijfje.

“Dat was in het vierde leerjaar, ik was maar tien. Vanaf mijn 12de deed ik echte jobjes, afwassen en zo. (twijfelt) Moet je dat wel opschrijven? Dat is illegaal, hè? Nu, het is misschien verjaard. Vanaf mijn 15de werkte ik als monitor op sportkampen.”

'Ga naar de supermarkt: goede groenten zijn even duur als voorverpakte cheeseburgers. Dat is toch niet normaal?' Beeld Wouter Van Vooren

Uw droom als kind was om rijk te worden. Er zijn dan wellicht nog lucratievere opties dan werken in een lab aan de universiteit.

“Oorspronkelijk wilde ik altviolist worden, dus in vergelijking daarmee... (lacht luid) Ik heb het wel echt overwogen want ik was er goed in, maar de opties op een stabiel inkomen met zo’n carrière zijn gering. Ik ben gestopt met spelen toen ik aan mijn studie bio-ingenieur begon. De altviool is een instrument dat je permanent moet onderhouden om het bespeelbaar te houden. Ik heb te weinig tijd om het goed te doen, en dan maar beter niet.

“Vandaag ben ik naar mijn gevoel trouwens wel degelijk rijk. We hebben een huis kunnen kopen, ik heb een fantastisch, stabiel gezin. Ik besef heel goed dat het niet vanzelfsprekend is dat je dat hebt. En er zijn mijn vrienden. Velen van hen ken ik al van in het middelbaar. Zij hebben me altijd enorm gesteund. Zonder mijn vrienden was ik nergens geraakt, zij zijn mijn basis. Vroeger en vandaag nog altijd. Zelfs mijn studierichting heb ik aan hen te danken.”

Bio-ingenieur was niet uw keuze?

“Ik wilde het liefst van al zoölogie studeren. In de savanne dieren gaan bestuderen, reportages maken voor de BBC, dat was de droom. Maar goed, zoölogie kon je alleen in Gent studeren en dan moest ik op kot. Dat kon ik niet betalen. Yann Sterckx, een van mijn goede vrienden en nu ook prof aan de UAntwerpen, heeft me dan overtuigd om samen met hem aan de opleiding bio-ingenieur te beginnen. Daarmee kun je van alles worden, zei hij. Hij had gelijk. Ik raad het nu ook aan aan jongeren die wetenschappen willen studeren en niet precies weten wat: doe bio-ingenieur.”

Ik sprak voor dit interview met uw beste vriendin Naomi en zij vertelde me dat uw lerares wiskunde uw studiekeuze toch maar niks vond.

(lacht luid) “Heeft ze dat verteld? Oh my god, ja. Ik volgde wetenschappen-wiskunde. Ook dat kwam trouwens door een heel goede vriend. Ik deed tot het vijfde middelbaar Latijn, maar Jérôme heeft me achter mijn rug ingeschreven voor een andere richting. Wetenschappen-wiskunde paste beter bij mij, vond hij. Dat was ook zo, maar ik had niet zulke goede punten omdat ik ook werkte en niet veel tijd had om te studeren. Dus toen we in het zesde middelbaar dan moesten vertellen wat we wilden gaan doen, riep onze lerares wiskunde voor de hele klas: “Damya, dat ga jij nooit aankunnen.” Prima, dacht ik, dat zullen we nog weleens zien.

“Een jaar of vijf geleden heeft mijn oude school me gevraagd om een toespraak te houden voor de laatstejaars, en toen heb ik dat wel gezegd: ‘Mijn oude lerares wiskunde dacht dat ik het nooit zou aankunnen. Luister daar dus nooit naar.’ (met pretogen) Iedereen wist over wie ik het had, ze is intussen directrice op die school. Misschien moet ik haar dankbaar zijn, het zorgde voor extra doorzettingsvermogen.”

Even goed was u door zo’n commentaar gaan twijfelen aan uw capaciteiten.

“O nee. Zeg tegen mij dat ik niet vanaf een rots in het water durf te springen, en ik doe het, onmiddellijk. Dus enfin, ik vind het ook niet per se altijd een goede kwaliteit, zullen we zeggen.”

Hoeveel vrouwen werken er in uw lab?

“Veel. Maar ik weet wat je bedoelt. Er zijn er heel weinig die ook prof worden. Toen ik in mijn vakgroep startte, waren er daar 39 proffen, van wie drie vrouwen. Vandaag zijn we met zeven. In mijn lab was ik de eerste en lang ook de enige vrouwelijke prof. Vandaag zijn we met twee, op een totaal van zeven. De doorstroom is niet makkelijk.”

Denkt u dat u het makkelijker zou hebben gehad als u een man was geweest?

“Zonder twijfel. Alleen al omdat mannen niet zwanger worden en nooit met een gat van een paar maanden zitten op hun cv. Je lacht, maar dat is echt een probleem.

“Toen ik solliciteerde voor een postdoc in Zwitserland en zei dat ik een crèche zocht, kreeg ik meteen te horen: o, maar een vrouw met kinderen, daar beginnen we niet aan. Enfin, ik heb de positie uiteindelijk toch gekregen, maar daarmee was het niet afgelopen. Wanneer je dan prof wordt, waarvoor je een competitieve weg moet afleggen, krijg je van jaloerse mannen te horen dat je de titel te danken hebt aan het feit dat je een vrouw bent.

“Ik ken vandaag nog steeds heel wat vrouwelijke postdocs die niet aan kinderen beginnen, omdat hun promotor duidelijk de boodschap gegeven heeft dat ze een verdere academische carrière dan wel kunnen vergeten.

“Er zijn zelfs meisjes in mijn team die heel voorzichtig komen polsen wat ik ervan zou vinden als ze aan een gezin zouden beginnen. Het feit dat ze dat zelfs aan mij komen vragen, dat toont toch heel duidelijk aan dat er iets grondig verkeerd zit in de wetenschappelijke wereld?”

Is het daarom dat u bij uw eerste kind geen moederschapsrust hebt opgenomen?

“Ik heb een paar dagen genomen om te bevallen, en twee of drie weken rustiger aan gedaan. Maar ik zat met veel deadlines, mijn papers moesten af. Ik raad het wel niemand aan. Mijn dames in het lab zeg ik nu: ‘Ik wil je drie maanden niet horen of zien.’ Zes weken na mijn tweede bevalling heb ik namelijk een burn-out gehad. Ik was thuis al weer aan de slag gegaan, met een baby en een peuter in huis, maar na een tijdje werd ik erg ziek. Mijn dokter heeft me dan drie weken complete onbereikbaarheid bevolen. Dat heeft geholpen.

“Daarna ben ik wel herbegonnen: had ik dat niet gedaan, dan zou die paper over de dendritische cellen er ook niet zijn geweest. (zucht) Ik zeg sindsdien wel dat ik het rustiger aan wil doen, maar de ervaring leert dat dat toch niet helemaal lukt.”

Stel dat u blijft hangen in de muizenfase van uw onderzoek. Gaat u daarmee omkunnen, gezien alle opofferingen?

“Ik heb altijd gezegd: als ik één patiënt geholpen heb, ben ik blij. Maar ik ben realistisch: heel veel wetenschappers bereiken dat nooit.

“Mijn werk is niet alleen zelf onderzoek doen, een belangrijke taak is ook om mensen op te leiden. Ik heb er nu al drie die een PhD hebben behaald, van wie er twee nu een postdoc doen in een veel beter lab. Dat maakt mij echt gelukkig. Ze komen binnen als 23-jarigen in mijn lab, kindjes nog. En die groeien dan uit tot verbluffende wetenschappers, de meesten zijn veel slimmer dan ik. Zij gaan het hoogstwaarschijnlijk veel verder schoppen. Als ik er nu niet in slaag om een therapie uit te werken, dan zij wellicht wel. Daar heb ik dan toch een steentje aan bijgedragen.”