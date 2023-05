VUB laat opnieuw klachten grensoverschrijdend gedrag aanslepen: wat is er aan de hand?

Opnieuw komt een professor aan de VUB in opspraak door grensoverschrijdend gedrag. En opnieuw liet de universiteit de zaak aanslepen. Wat gaat er juist mis?

Wat is er aan de hand?

“Als ik je ooit nog tegenkom, maak ik je af.” Dat is volgens een voormalige onderzoeker het laatste wat de professor Gezondheidssociologie hem toeriep toen hij opstapte. In Het Nieuwsblad spreken zeven ex-medewerkers van de VUB-prof nu over de “vernedering, manipulatie en pesterijen” die ze jarenlang hebben ondergaan.

Vooral de manipulatieve manier waarop de professor met hen omging, zit de ex-medewerkers hoog. Hij zou hen steeds een bepaalde benadering voor een studie hebben opgedrongen en diezelfde benadering zwaar hebben bekritiseerd, wanneer ze effectief hun onderzoek uitvoerden. Met die kritiek gingen vaak scheldpartijen gepaard.

De eerste melding over de gezondheidssocioloog liep drie jaar geleden al binnen. Maar nog steeds zit de behandeling van de klachten bij de universiteit in de fase van het ‘vooronderzoek’. De zaak was zelfs helemaal van de radar verdwenen, tot een recente klacht van een student het dossier weer onder de aandacht bracht.

Deze nieuwe zaak over grensoverschrijdend gedrag doet heel erg denken aan de controverse rond ‘burn-out-prof’ Elke Van Hoof, die ook verbonden is met de VUB. Ook in haar geval gaven medewerkers hun ontslag omdat ze niet meer konden leven met haar “toxisch leiderschap”. Acht maanden na de klacht tegen Van Hoof was er nog steeds geen gesprek tussen haar en de universiteit.

Waarom duurt dit zo lang?

Pijnlijk voor de universiteit is dat ook deze ‘nieuwe’ zaak van grensoverschrijdend gedrag blijft aanslepen. Ook de bekende fiscalist Michel Maus (VUB) stelt dat op Twitter aan de kaak.

De eerste melding dateert van maart 2020. Aan de decaan van de faculteit Geneeskunde wordt dan zelfs een lijst overgemaakt van medewerkers die door het slechte leiderschap van de prof zijn opgestapt. Een jaar lang horen de klagers niets meer van de universiteit.

Dan richten ze zich aan de rector, wijlen Caroline Pauwels, omdat ze zich in de steek gelaten voelen. In mailverkeer spreken ze volgens Het Nieuwsblad zelfs over een “doofpotoperatie”. De vertraging in het dossier zou echter te wijten zijn aan de coronapandemie, wissels binnen het rectoraat en het decenaat van de faculteit. Alsook aan de klap die de universiteit te verwerken kreeg door het overlijden van Pauwels.

De woordvoerder van de VUB wil inhoudelijk niet ingaan op de zaak, maar zegt wel dat er door een onafhankelijke instantie elementen worden verzameld voor het onderzoek. “Het is de rector die op basis van de adviezen in dat rapport een beslissing neemt om de zaak al dan niet door te verwijzen naar een tuchtcommissie”, aldus Nathalie Vlaeminck.

Dit is niet de universiteit die ik ken.



Procedures als deze moeten in belang van alle betrokken binnen een redelijke termijn en sereen afgehandeld worden.



Ik blijf mij trouwens ook afvragen of dergelijke procedures niet beter extern worden afgehandeld.

https://t.co/ajcDC3x42X — Michel Maus (@MausMichel) 16 mei 2023

Wat doet de VUB tegen grensoverschrijdend gedrag?

De universiteit heeft vorig jaar een serieuze tand bijgestoken om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, maar dit is dus één van de zaken die van vroeger dateren. In september is er een nieuw beleid ingevoerd: ‘You Are Not Alone’. In dat kader zijn de tuchtprocedures herbekeken, is de werking van het meldpunt verbeterd en is er ingezet op heldere communicatie en sensibilisering.

“Vorig jaar heeft het meldpunt 168 meldingen ontvangen tegenover 91 het jaar voordien”, zegt de woordvoerder. “Die stijging komt door de verhoogde maatschappelijke aandacht voor het probleem, maar ook door de aanpak van de VUB. Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis aan een universiteit.”

De laatste jaren zijn er verschillende zaken geweest over professoren die het te bont maakten. Deze week ontsloeg de KU Leuven een professor die veroordeeld is omdat hij een studente heeft verkracht. Al die zaken hebben de academische wereld wel degelijk in beweging gebracht, ziet ook Hilde De Man van preventiedienst IDEWE, die niet bij deze zaak betrokken is.

“Ik merk dat de onderwijsinstellingen inderdaad werk aan het maken zijn van degelijke tuchtprocedures of van gedragscodes”, zegt De Man. “Maar het neemt helaas niet weg dat er nog steeds cases uit het verleden bovenkomen.”

Lees ook Ook journalisten en politici waren verkocht: Elke Van Hoof verdiende honderdduizenden euro’s, ondanks gebrek aan academisch bewijs

Is er ook geen gebrek aan academische controle?

Zowel de zaak-Van Hoof als deze over de gezondheidssocioloog wijzen op een belangrijk academisch pijnpunt. Onderzoek van De Morgen toonde al aan dat Van Hoof uitpakte met straffe beweringen, die ze zonder wetenschappelijk bewijs ten gelde maakte via haar private onderneming. Haar academische medewerkers stelden ook vragen bij haar wetenschappelijke integriteit.

Nu zeggen getuigen dat de gezondheidssocioloog resultaten heeft “aangedikt” om zo met sterkere bevindingen te komen. Dat deed de professor ten gunste van zijn opdrachtgever, om vervolgens financiering binnen te halen voor een vervolgonderzoek. Los van deze zaak ziet psycholoog Gert Storms (KU Leuven), voorzitter van de Vlaamse commissie voor Wetenschappelijke Integriteit, dat het steeds moeilijker wordt om studies goed te controleren.

“Voor een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift verschijnt, moeten drie peers het beoordelen”, zegt Storms. “Maar het is voor zulke publicaties steeds moeilijker om die andere wetenschappers te vinden, aangezien dat werk hun niets oplevert. Als iemand voor zijn studie iets heeft vervalst, kan je dat als reviewer ook niet zomaar zien. Wetenschap berust voor een groot deel op vertrouwen. Maar blijkbaar is dat niet altijd terecht.”