VUB bindt strijd aan met grensoverschrijdend gedrag

In het voorjaar van 2022 getuigden studenten en personeel van alle Vlaamse universiteiten in de media over ongepaste opmerkingen en zelfs regelrechte aanranding door academisch personeel of medestudenten. De roep om daders van grensoverschrijdend gedrag verantwoordelijk te houden, weerklonk luid. Toch was de reactie van universiteiten voor velen teleurstellend. Zo bleek dat sommige daders door de jaren heen verschillende klachten tegen zich hadden gekregen, zonder enig gevolg. Als de universiteit de zaak toch onderzocht, werden slachtoffers soms maandenlang in het ongewisse gelaten.

“Studenten eisen heel terecht een betere communicatie”, geeft VUB-rector Jan Danckaert toe in een interview in deze krant. De VUB was de eerste universiteit die begin dit jaar in opspraak kwam, nadat verschillende vrouwen in De Morgen vertelden hoe een archeologieprofessor studenten jarenlang seksueel benaderde en intimideerde.

De VUB ging de voorbije maanden aan de slag met de kritiek en heeft bij de start van het nieuwe academiejaar een nieuw beleid klaar tegen grensoverschrijdend gedrag, onder de naam You Are Not Alone (‘YANA’). Voorkomen blijft daarbij prioritair, met onder andere een sensibiliseringscampagne die vanaf 6 oktober start. Melders en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zullen voortaan ook een vertrouwenspersoon toegewezen krijgen om hun verhaal aan te vertellen. Die vertrouwenspersoon zal de slachtoffers ook begeleiden als ze verdere stappen willen ondernemen. Daarnaast belooft de universiteit slachtoffers ook beter op de hoogte te houden van beslissingen in hun dossier, en het tuchtreglement voor personeel te herzien zodat dat beter weet welke straffen hen boven het hoofd kunnen hangen.

Andere universiteiten

Ook andere universiteiten zeggen volop te timmeren aan hun strategie tegen grensoverschrijdend gedrag. De UGent startte voor de zomer nog vijf nieuwe werkgroepen op, waarin studenten, medewerkers en externe personen zich samen over verschillende aspecten van grensoverschrijdend gedrag buigen. Bij de UAntwerpen valt te horen dat er stappen worden ondernomen, maar dat ze daar pas binnenkort over kan communiceren. De KU Leuven laat haar procedure momenteel door een externe organisatie evalueren, en de UHasselt zal vooralsnog inzetten op extra sensibilisering en opleidingen. Op het extern meldpunt dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aankondigde, is het wel nog wachten tot de zomer van 2023.

Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten, is blij dat universiteiten aan de slag gaan met de kritiek. “Dit is een grote vooruitgang tegenover vorig jaar. Maar we zijn er nog niet. Die inzet volhouden is de boodschap. Onderzoeken is belangrijk, maar het moet ook tot actie leiden. Dat kan enkel door studenten zo veel mogelijk te betrekken.”