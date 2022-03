VS willen niet zeggen of Russische inzet van chemische- en biologische wapens in Oekraïne ‘rode lijn’ is

‘Ik ga niet in op hypothetische vragen’, aldus president Bidens woordvoerder Jen Psaki donderdag over wat te doen als Rusland deze massavernietigingswapens inzet om het Oekraïense verzet te breken. Washington maakt zich hierover zorgen. ‘De intentie van de president om het Amerikaanse leger niet in Oekraïne in te zetten, is niet veranderd’, zei Psaki echter over een militair ingrijpen van de VS bij een dergelijke stap aan Russische zijde.

De VS waarschuwen sinds woensdag voor de mogelijke Russische inzet van chemische-en biologische wapens in Oekraïne. Het Witte Huis reageerde toen op een beschuldiging van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat Moskou bewijzen had gevonden tijdens de invasie dat Oekraïne werkte aan de ontwikkeling van het dodelijke miltvuur en andere biologische wapens. Volgens de Russen zouden de VS dit geheime programma hebben gesteund.

In Washington gingen alle alarmbellen af. De VS hebben de afgelopen maanden vaak gewaarschuwd dat Rusland met beschuldigingen zou komen, zoals verzonnen Oekraïense aanvallen op separatisten in het oosten, om een invasie te rechtvaardigen. Voor de invasie begon, kwam het Kremlin inderdaad met deze verwijten. De VS zijn nu bang dat Rusland dezelfde tactiek volgt, chemische- en biologische wapens inzet, om vervolgens het Oekraïense leger hiervan de schuld te geven.

⚡️ Maria #Zakharova:



💬 We can conclude that components of biological weapons were being developed in Ukrainian laboratories in direct proximity to Russian territory.



🔗 https://t.co/6vqfEEGpdQ pic.twitter.com/Z4ehZ04SHC — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 8 maart 2022

Confrontatie met Moskou

‘Nu Rusland deze valse beweringen heeft gedaan, moeten we allemaal op onze hoede zijn dat Rusland mogelijk chemische of biologische wapens in Oekraïne inzet of een false flag-operatie ​​opzet waarbij ze worden gebruikt', aldus Psaki in een tweet. ‘Het is een duidelijk patroon.’ De VS wijzen erop dat tegenstanders van het Kremlin de afgelopen jaren het slachtoffer werden van een aanval met het verboden zenuwgas novitsjok, zoals de oud-spion Sergej Skripal en oppositieleider Aleksej Navalny.

Ook de Britse regering is bang dat de Russen massavernietigingswapens zullen gebruiken om de oorlog in Oekraïne te winnen. ‘Ik vrees dat ze dit misschien gaan doen’, aldus premier Boris Johnson donderdag. ‘Dit komt rechtstreeks uit hun handboek.’

De VS hebben tot nu toe geweigerd een duidelijke rode lijn te trekken die Rusland niet mag overschrijden in Oekraïne. De regering-Obama deed dit wel in 2012 in Syrië om de regering-Assad te waarschuwen geen chemische wapens te gebruiken tegen het verzet. Biden is bang dat een grens stellen de VS mee zou zuigen in de strijd in Oekraïne en zal leiden tot een militaire confrontatie met het Russische leger.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern. — Jen Psaki (@PressSec) 9 maart 2022

VN-zitting

Rusland verwierp de afgelopen dagen de Amerikaanse beschuldigingen en herhaalde dat de VS betrokken waren bij het ontwikkelen van massavernietigingswapens in Oekraïne. Moskou vroeg donderdag om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad om de ‘militaire biologische activiteiten van de VS op het grondgebied van Oekraïne’ te bespreken. De Russen willen vrijdag de bewijzen voorleggen die ze zeggen te hebben over de ‘geheime biologische laboratoria’ in Oekraïne.

Volgens het ministerie van Defensie in Moskou zou uit documenten zijn gebleken dat in de labs werd gewerkt aan virussen tegen bepaalde bevolkingsgroepen. ‘Met een hoge mate van waarschijnlijkheid kunnen we zeggen dat een van de doelen van de VS en hun bondgenoten de ontwikkeling van virussen was die selectief kunnen worden ingezet tegen bepaalde etnische groepen onder de bevolking’, aldus de hoge Defensiefunctionaris Igor Kirillov. President Poetin heeft Kiev de laatste weken beschuldigd van ‘genocide’ tegen de Russen die in het oosten van Oekraïne wonen.

Het Pentagon noemde de Russische beschuldiging donderdag ‘een hoop lariekoek’. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zich ook zorgen te maken dat het Russische verwijt de opmaat is voor de inzet de komende weken van chemische-of biologische wapens door Moskou. Hij wees erop dat Oekraïne internationaal nooit is beschuldigd van het maken van deze wapens.

‘Ik ben een redelijk persoon’, aldus Zelensky. Ik ben de president van een redelijk land met redelijke mensen. Ik ben de vader van twee kinderen. En er is in mijn land geen chemisch- of ander massavernietigingswapen ontwikkeld. De hele wereld weet dit.’